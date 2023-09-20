Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Игра «Неудержимые 4»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Драма «Свет» получила приз «Лучший национальный дебют» фестиваля «Одна шестая»

20 сентября
2023 год

Новости кино >>
20 сентября 2023

Вечером 20 сентября в Екатеринбурге вручили награды II Международного фестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». Лучшим российским проектом на смотре стала драма «Свет» — история женщины, которая переосмысляет свою жизнь на пороге 60-летия. Награду получил режиссер Антон Коломеец.

Драма «Свет» получила приз «Лучший национальный дебют» фестиваля «Одна шестая»
фото: Кадр из фильма "Свет"

Главную роль в фильме автора «Вашего репетитора» сыграла Елена Яковлева. Ее героиня — социальный работник Татьяна Сергеевна, ухаживающая за одинокими пенсионерами. В ожидании юбилея женщина пытается осмыслить свою жизнь и вспоминает прошлое, в частности свою подругу детства (Милана Владыкина), драматичное расставание с которой и спустя много лет остается непроработанной душевной травмой. Ранее «Свет» уже был отмечен наградами на фестивале в Выборге. Картину планируют выпустить в прокат в следующем году.

Лучшим международным игровым дебютом жюри фестиваля признало австрийский фильм «Солнце», историю взросления трех школьниц разных конфессий, однажды ставших популярными из-за вирусного видео, на котором они танцуют в хиджабах. Гран-при игрового конкурса получил фильм Disco Boy, рассказывающий о жизненном пути белорусского мигранта Алекса (Франц Роговски), нелегального приехавшего во Францию и вступившего в Национальный легион. Первая же боевая миссия в Нигерии заставляет его переосмыслить свое отношение к войне и нравственной стоимости французского паспорта.

Драма «Свет» получила приз «Лучший национальный дебют» фестиваля «Одна шестая»
фото: Кадр из фильма "Диско Бой"

Национальный конкурс неигрового кино выиграла документальная комедия Юрия Мокиенко «Отцы», созданная при поддержке фонда Александра Сокурова. Реальная история семьи режиссера, его отца и брата, задумавших организовать свой собственный кинофестиваль в деревне. Для наполнения программы смотра они снимают фильмы, в которых играют их дети и внуки. С каждым днем «игра в кино» становится все серьезнее, в итоге оказываясь для всех настоящим испытанием. Приз за неигровой международный фильм фестиваля «Одна шестая» получил китайский док «Долгая дорога домой» (режиссер — Чжан Вэньцянь). Лента фиксирует жизнь трех поколений семьи, живущих под одной крышей. Они пытаются преодолеть бытовые разногласия, однако пропасть между отцами и детьми оказывается слишком широка. Гран-при неигрового конкурса ушло музыкально-документальному фильму из Израиля Homeboys. Режиссер Тамар Горен создает реалистичный роман воспитания, в котором израильский музыкант пытается помочь беженцам-подросткам из Южного Судана найти себя в сложной реальности.

Лучшим актерским ансамблем фестиваля «Одна шестая» стали актрисы фильма «Краш-тест»: Варвара Володина, Елизавета Ищенко и Дарья Харченко. Последняя также была отмечена персональной премией «Лучший дебют фестиваля», для Дарьи работа в драме Анастасии Борисовой стала первым появлением на большом экране. Приз зрительских симпатий по итогам фестиваля достался документальному роуд-муви «Енисейский марафон» Владимира Тарасова, заснявшего путешествие двух друзей, отправившихся в большое путешествие по Сибири на лонгбордах.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Краш-тест»: Последний звонок и первый аборт
Выборг-2023: Вечное сияние чистого лета
Елена Яковлева устроилась в социальную службу в фильме «Свет»
Поиск по меткам
Кинофестиваль "Одна шестая"
персоны
Анастасия БорисоваМилана ВладыкинаВарвара ВолодинаЕлизавета ИщенкоАнтон КоломеецФранц РоговскиВладимир Тарасов (VI)Дарья ХарченкоЕлена Яковлева
фильмы
Ваш репетиторДиско БойКраш-тестСвет

фотографии >>
Драма «Свет» получила приз «Лучший национальный дебют» фестиваля «Одна шестая» фотографии
Драма «Свет» получила приз «Лучший национальный дебют» фестиваля «Одна шестая» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Игра «Неудержимые 4»

Скорбим

Алексей Янин
19 сентября ушёл из жизни актёр Алексей Янин.
Любовь Майкова
18 сентября ушла из жизни актриса Любовь Майкова.
Александр Хван
17 сентября ушёл из жизни режиссёр Александр Хван.
Николай Добронравов
16 сентября ушел из жизни поэт Николай Добронравов.
Вячеслав Гришечкин
15 сентября ушёл из жизни актёр Вячеслав Гришечкин.

День рождения >>

Егор Абрамов
Карина Андоленко
Владимир Бадов
Александр Гундарев
Антон Денисенко
Дарья Жовнер
Эльдар Калимулин
Елена Караджова
Александр Павельев
Сабина Азема
Азия Ардженто
Джон Бернтал
Агата Бузек
Роберт ЛаСардо
София Лорен
Кеннет Мор
все родившиеся 20 сентября >>

Афиша кино >>

Мегаломаньяк. Реинкарнация
фильм ужасов
Бельгия, 2022
Неудержимые 4
боевик, комедия, приключения
США, 2023
Остаться в живых
триллер
Италия, 2022
Чужая
драма, приключения
Россия, 2023
Вселенная Стивена Кинга
биография
Бельгия, США, Франция, 2022
Монстр и маги синих морей
комедия, приключения, семейное кино
Китай, 2022
Одной безумной ночью
комедия, мелодрама
Австралия, 2023
Первый день моей жизни
мелодрама, фэнтези
Италия, 2023
Я богиня
комедия, мелодрама
Россия, 2023
У людей так бывает
мелодрама
Россия, 2023
Бери да помни
комедия
Россия, 2023
После. Навсегда
драма, мелодрама, экранизация
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?