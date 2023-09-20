Драма «Свет» получила приз «Лучший национальный дебют» фестиваля «Одна шестая»

Вечером 20 сентября в Екатеринбурге вручили награды II Международного фестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». Лучшим российским проектом на смотре стала драма «Свет» — история женщины, которая переосмысляет свою жизнь на пороге 60-летия. Награду получил режиссер Антон Коломеец.
фото: Кадр из фильма "Свет"
Главную роль в фильме автора «Вашего репетитора» сыграла Елена Яковлева. Ее героиня — социальный работник Татьяна Сергеевна, ухаживающая за одинокими пенсионерами. В ожидании юбилея женщина пытается осмыслить свою жизнь и вспоминает прошлое, в частности свою подругу детства (Милана Владыкина), драматичное расставание с которой и спустя много лет остается непроработанной душевной травмой. Ранее «Свет» уже был отмечен наградами на фестивале в Выборге. Картину планируют выпустить в прокат в следующем году.
Лучшим международным игровым дебютом жюри фестиваля признало австрийский фильм «Солнце», историю взросления трех школьниц разных конфессий, однажды ставших популярными из-за вирусного видео, на котором они танцуют в хиджабах. Гран-при игрового конкурса получил фильм Disco Boy, рассказывающий о жизненном пути белорусского мигранта Алекса (Франц Роговски), нелегального приехавшего во Францию и вступившего в Национальный легион. Первая же боевая миссия в Нигерии заставляет его переосмыслить свое отношение к войне и нравственной стоимости французского паспорта.
фото: Кадр из фильма "Диско Бой"
Национальный конкурс неигрового кино выиграла документальная комедия Юрия Мокиенко «Отцы», созданная при поддержке фонда Александра Сокурова. Реальная история семьи режиссера, его отца и брата, задумавших организовать свой собственный кинофестиваль в деревне. Для наполнения программы смотра они снимают фильмы, в которых играют их дети и внуки. С каждым днем «игра в кино» становится все серьезнее, в итоге оказываясь для всех настоящим испытанием. Приз за неигровой международный фильм фестиваля «Одна шестая» получил китайский док «Долгая дорога домой» (режиссер — Чжан Вэньцянь). Лента фиксирует жизнь трех поколений семьи, живущих под одной крышей. Они пытаются преодолеть бытовые разногласия, однако пропасть между отцами и детьми оказывается слишком широка. Гран-при неигрового конкурса ушло музыкально-документальному фильму из Израиля Homeboys. Режиссер Тамар Горен создает реалистичный роман воспитания, в котором израильский музыкант пытается помочь беженцам-подросткам из Южного Судана найти себя в сложной реальности.
Лучшим актерским ансамблем фестиваля «Одна шестая» стали актрисы фильма «Краш-тест»: Варвара Володина, Елизавета Ищенко и Дарья Харченко. Последняя также была отмечена персональной премией «Лучший дебют фестиваля», для Дарьи работа в драме Анастасии Борисовой стала первым появлением на большом экране. Приз зрительских симпатий по итогам фестиваля достался документальному роуд-муви «Енисейский марафон» Владимира Тарасова, заснявшего путешествие двух друзей, отправившихся в большое путешествие по Сибири на лонгбордах.
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