Илья Соболев переодевает Сашу Бортич в эксклюзивном отрывке из фильма «Я богиня»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент комедии «Я богиня
» Ольги Дибцевой
(«Холоп
»), для которой лента стала режиссёрским дебютом в большом кино. В нём ведущий тренинга демонстрирует «фокус» с переодеванием.
Наивная школьная учительница Лена в одночасье лишается и работы, и мужа. «Проблема точно во мне», — решает она и по совету подруги записывается перекраивать себя на тренинг «Стать богиней». Результат налицо: новый имидж и влюбленный поклонник Андрей. Вот только не понятно, получилось ли у Лены найти себя, и не потерялось ли в процессе что-то очень важное...
Главные роли в фильме сыграли Саша Бортич
, Антон Васильев
, Антон Филипенко
, Евгения Калинец
, Евгений Муравич
, Степан Девонин
, Александр Мосин
, Ольга Дибцева, Анна Екатерининская
, Юлианна Михневич
, Виталий Олечкин
, Илья Соболев
, Сергей Ильин
и Галина Безрук
.
В российский прокат «Я богиня
» выходит 21 сентября.
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