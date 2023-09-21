Илья Соболев переодевает Сашу Бортич в эксклюзивном отрывке из фильма «Я богиня»

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От поколенческих драм до комедий про коррупцию

Горный лук с ароматным сердцем: 10 фильмов из Центральной Азии

«Люди Икс: Дни минувшего будущего» // Снова вместе, снова рядом

Интервью

Ольга Дибцева: «Я пошла в режиссуру не для того, чтобы снимать себя»

Режиссер — о съемках дебютного полного метра, работе с друзьями-актерами и погружении в тоталитарные женские секты