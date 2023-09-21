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Илья Соболев переодевает Сашу Бортич в эксклюзивном отрывке из фильма «Я богиня»

21 сентября
2023 год

Новости кино >>
21 сентября 2023
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент комедии «Я богиня» Ольги ДибцевойХолоп»), для которой лента стала режиссёрским дебютом в большом кино. В нём ведущий тренинга демонстрирует «фокус» с переодеванием.


Наивная школьная учительница Лена в одночасье лишается и работы, и мужа. «Проблема точно во мне», — решает она и по совету подруги записывается перекраивать себя на тренинг «Стать богиней». Результат налицо: новый имидж и влюбленный поклонник Андрей. Вот только не понятно, получилось ли у Лены найти себя, и не потерялось ли в процессе что-то очень важное...

Илья Соболев переодевает Сашу Бортич в эксклюзивном отрывке из фильма «Я богиня»

Главные роли в фильме сыграли Саша Бортич, Антон Васильев, Антон Филипенко, Евгения Калинец, Евгений Муравич, Степан Девонин, Александр Мосин, Ольга Дибцева, Анна Екатерининская, Юлианна Михневич, Виталий Олечкин, Илья Соболев, Сергей Ильин и Галина Безрук.

В российский прокат «Я богиня» выходит 21 сентября.
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Илья Соболев переодевает Сашу Бортич в эксклюзивном отрывке из фильма «Я богиня» фотографии
Илья Соболев переодевает Сашу Бортич в эксклюзивном отрывке из фильма «Я богиня» фотографии
Илья Соболев переодевает Сашу Бортич в эксклюзивном отрывке из фильма «Я богиня» фотографии
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