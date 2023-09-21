Тосиро Мифунэ «снялся» в аниме: вышел первый трейлер «Онимуси» от легендарного Такаси Миике

Аниме по мотивам серии видеоигр Onimusha
от Capcom
(Resident Evil
, Phoenix Wright: Ace Attorney
, анонсированное
год назад, обзавелось трейлером (у нас — с русскими субтитрами). Под меланхоличный трек THE LONELIEST
в исполнении итальянских «айдолов» Måneskin
ждем премьеру, которая состоится на Netflix
уже 2 ноября, чтобы в полный рост насладиться захватывающими боями на мечах.
Известный фехтовальщик Мусаси Миямото — легендарная (и реальная) личность раннего периода Эдо. Славный ронин, владеющий мистической Рукавицей О́ни, должен за 33 дня сразить призрачных демонов — гэнму и защитить девочку, которая осталась одна на белом свете.
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«Самурай Чамплу» — аниме, где Миямото спасает главного героя
Постановкой занимаются легендарный Такаси Миике
(ремейк тянбара-классики «13 убийц
», леденящая кровь «Кинопроба
», культовый джей-хоррор
«Один пропущенный звонок», бескомпромиссный
«Ичи-киллер
») и Синъя Сугай
(«Догма дракона
») на студии Sublimation
(«Слова пузырятся подобно газировке
»). Образ знаменитого мечника списан с Тосиро Мифунэ
— любимца Акиры Куросавы
(«Семь самураев
», «Расёмон
»), уже воплощавшего Мусаси Миямото в самурайской трилогии
. Сэйю мечника выступил Акио Оцука
(Торкель
из «Cаги о Винланде
», Бато
из «Призрака в доспехах
»).
Культовый экшн Onimusha
вышел на PlayStation 2 в 2001 году. Впоследствии появилось три номерных сиквела и несколько спин-оффов и ремастеров. Суммарные продажи серии превысили 8,5 миллионов экземпляров, делая Onimusha девятой самой кассовой франшизой компании Capcom.
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«Теккен: Кровные узы» — еще одна экранизация культовой видеоигры
Такаси Миике прославился как один из самых плодовитых мастеров японского кинематографа. Количество поставленных им фильмов уже перевалило за сотню: среди них — экранизации («Соломенный щит
», «Вороны: Начало
»), хорроры («Страшная воля богов
», «Один пропущенный звонок
»), драмы («Мокрая псина
», «За гранью дозволенного
»), якудза-эйга («Якудза: Кладбище чести
», «Тайный мир Синдзюку
»), а также вестерны, комедии, боевики и кино для детей. С историями о мечниках Миике тоже знаком не понаслышке: постановщик переснял классические тянбары «13 убийц
» и «Харакири
», а также адаптировал для большого экрана мангу Хироаки Симуры
«Клинок бессмертного
».
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