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Тосиро Мифунэ «снялся» в аниме: вышел первый трейлер «Онимуси» от легендарного Такаси Миике

21 сентября
2023 год

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21 сентября 2023

Аниме по мотивам серии видеоигр Onimusha от Capcom (Resident Evil, Phoenix Wright: Ace Attorney, анонсированное год назад, обзавелось трейлером (у нас — с русскими субтитрами). Под меланхоличный трек THE LONELIEST в исполнении итальянских «айдолов» Måneskin ждем премьеру, которая состоится на Netflix уже 2 ноября, чтобы в полный рост насладиться захватывающими боями на мечах.


Известный фехтовальщик Мусаси Миямото — легендарная (и реальная) личность раннего периода Эдо. Славный ронин, владеющий мистической Рукавицей О́ни, должен за 33 дня сразить призрачных демонов — гэнму и защитить девочку, которая осталась одна на белом свете.

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Постановкой занимаются легендарный Такаси Миике (ремейк тянбара-классики «13 убийц», леденящая кровь «Кинопроба», культовый джей-хоррор «Один пропущенный звонок», бескомпромиссный «Ичи-киллер») и Синъя СугайДогма дракона») на студии SublimationСлова пузырятся подобно газировке»). Образ знаменитого мечника списан с Тосиро Мифунэ — любимца Акиры КуросавыСемь самураев», «Расёмон»), уже воплощавшего Мусаси Миямото в самурайской трилогии. Сэйю мечника выступил Акио Оцука (Торкель из «Cаги о Винланде», Бато из «Призрака в доспехах»).

Тосиро Мифунэ «снялся» в аниме: вышел первый трейлер «Онимуси» от легендарного Такаси Миике

Культовый экшн Onimusha вышел на PlayStation 2 в 2001 году. Впоследствии появилось три номерных сиквела и несколько спин-оффов и ремастеров. Суммарные продажи серии превысили 8,5 миллионов экземпляров, делая Onimusha девятой самой кассовой франшизой компании Capcom.

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Такаси Миике прославился как один из самых плодовитых мастеров японского кинематографа. Количество поставленных им фильмов уже перевалило за сотню: среди них — экранизации («Соломенный щит», «Вороны: Начало»), хорроры («Страшная воля богов», «Один пропущенный звонок»), драмы («Мокрая псина», «За гранью дозволенного»), якудза-эйга («Якудза: Кладбище чести», «Тайный мир Синдзюку»), а также вестерны, комедии, боевики и кино для детей. С историями о мечниках Миике тоже знаком не понаслышке: постановщик переснял классические тянбары «13 убийц» и «Харакири», а также адаптировал для большого экрана мангу Хироаки Симуры «Клинок бессмертного».

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Тосиро Мифунэ «снялся» в аниме: вышел первый трейлер «Онимуси» от легендарного Такаси Миике фотографии
Тосиро Мифунэ «снялся» в аниме: вышел первый трейлер «Онимуси» от легендарного Такаси Миике фотографии
Тосиро Мифунэ «снялся» в аниме: вышел первый трейлер «Онимуси» от легендарного Такаси Миике фотографии
Тосиро Мифунэ «снялся» в аниме: вышел первый трейлер «Онимуси» от легендарного Такаси Миике фотографии
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