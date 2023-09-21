Фильм-победитель Каннского кинофестиваля 2023 «Анатомия падения» выйдет в российский прокат в октябре

19 октября компания Про:взгляд выпускает в прокат фильм-событие года — победителя Каннского кинофестиваля 2023, обладателя Золотой пальмовой ветви фильм «Анатомию падения
» режиссера Жюстин Трие
. Представляем новый официальный трейлер картины, собравшей восторженные отзывы кинокритиков по обе стороны океана.
Фильм рассказывает, как жизнь успешной писательницы Сандры Войтер переворачивается после загадочной смерти мужа. Ей предъявляют обвинение в убийстве. Однако, чем дальше ведется расследование, тем больше всплывает подозрительных обстоятельств. В итоге нам предстоит узнать, что же произошло на самом деле в их уединенном шале во французских Альпах.
Каннские овации для «Анатомии падения» были только началом. На данный момент фильм называют одной из главных картин года и заработал внушительную кассу в кинотеатрах родной Франции, к настоящему моменту его уже посмотрели более миллиона зрителей. Также фильм вошел в шорт-лист Франции на премию Оскар, а исполнительницу главной роли Сандру Хюллер
называют главной претенденткой на Оскар за лучшую женскую роль.
Режиссер картины – Жюстин Трие, одна из заметных постановщиц современного французского кино. Ее предыдущие работы неоднократно попадали в программу Канн и номинировались на национальную кинопремию Сезар. «Анатомия падения» мастерски соединяет черты криминальной драмы, психологического триллера и судебного фарса – по накалу страстей фильм напоминает «Основной инстинкт
» Пола Верховена
и «Исчезнувшую
» Финчера
, а детективная интрига с неожиданными поворотами выдержана в лучших традициях Хичкока
. Картину, исследующую анатомию падения семейных отношений, критики также сравнивают со «Сценами из супружеской жизни
» Бергмана
и «Брачной историей
» Баумбаха
.
«Вы можете рассматривать фильм как типичный детектив с поиском ответа на вопрос «Кто это сделал?». Но я считаю, что это в большей степени картина о паре. Мне было интересно использовать судебный процесс по делу об убийстве как предлог, помогающий вскрыть отношения в семье, где есть общий ребенок, но нет общего языка
», – говорит Жюстин Трие, режиссер фильма.
Кинопрокатная компания Про:взгляд приобрела фильм для проката в России еще в 2022 году, на предыдущем Каннском кинорынке. «Прочитав сценарий, мы сразу крайне высоко оценили его потенциал. Всегда приятно поддерживать репутацию прозорливого к острому материалу и чуткого к тенденциям прокатчика. Вдвойне приятно, что это произошло на десятом, юбилейном году существования нашей компании. Так что мы надеемся повторить успех «Паразитов», который не только стал полноценным зрительским хитом, но и рекордсменом в оскаровской гонке.
» – считает Татьяна Долженко, глава компании.
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