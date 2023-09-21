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Фильм-победитель Каннского кинофестиваля 2023 «Анатомия падения» выйдет в российский прокат в октябре

21 сентября
2023 год

Новости кино >>
21 сентября 2023
19 октября компания Про:взгляд выпускает в прокат фильм-событие года — победителя Каннского кинофестиваля 2023, обладателя Золотой пальмовой ветви фильм «Анатомию падения» режиссера Жюстин Трие. Представляем новый официальный трейлер картины, собравшей восторженные отзывы кинокритиков по обе стороны океана.



Фильм рассказывает, как жизнь успешной писательницы Сандры Войтер переворачивается после загадочной смерти мужа. Ей предъявляют обвинение в убийстве. Однако, чем дальше ведется расследование, тем больше всплывает подозрительных обстоятельств. В итоге нам предстоит узнать, что же произошло на самом деле в их уединенном шале во французских Альпах.

Каннские овации для «Анатомии падения» были только началом. На данный момент фильм называют одной из главных картин года и заработал внушительную кассу в кинотеатрах родной Франции, к настоящему моменту его уже посмотрели более миллиона зрителей. Также фильм вошел в шорт-лист Франции на премию Оскар, а исполнительницу главной роли Сандру Хюллер называют главной претенденткой на Оскар за лучшую женскую роль.

Режиссер картины – Жюстин Трие, одна из заметных постановщиц современного французского кино. Ее предыдущие работы неоднократно попадали в программу Канн и номинировались на национальную кинопремию Сезар. «Анатомия падения» мастерски соединяет черты криминальной драмы, психологического триллера и судебного фарса – по накалу страстей фильм напоминает «Основной инстинкт» Пола Верховена и «Исчезнувшую» Финчера, а детективная интрига с неожиданными поворотами выдержана в лучших традициях Хичкока. Картину, исследующую анатомию падения семейных отношений, критики также сравнивают со «Сценами из супружеской жизни» Бергмана и «Брачной историей» Баумбаха.

Фильм-победитель Каннского кинофестиваля 2023 «Анатомия падения» выйдет в российский прокат в октябре

«Вы можете рассматривать фильм как типичный детектив с поиском ответа на вопрос «Кто это сделал?». Но я считаю, что это в большей степени картина о паре. Мне было интересно использовать судебный процесс по делу об убийстве как предлог, помогающий вскрыть отношения в семье, где есть общий ребенок, но нет общего языка», – говорит Жюстин Трие, режиссер фильма.

Кинопрокатная компания Про:взгляд приобрела фильм для проката в России еще в 2022 году, на предыдущем Каннском кинорынке. «Прочитав сценарий, мы сразу крайне высоко оценили его потенциал. Всегда приятно поддерживать репутацию прозорливого к острому материалу и чуткого к тенденциям прокатчика. Вдвойне приятно, что это произошло на десятом, юбилейном году существования нашей компании. Так что мы надеемся повторить успех «Паразитов», который не только стал полноценным зрительским хитом, но и рекордсменом в оскаровской гонке.» – считает Татьяна Долженко, глава компании.
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Фильм-победитель Каннского кинофестиваля 2023 «Анатомия падения» выйдет в российский прокат в октябре фотографии
Фильм-победитель Каннского кинофестиваля 2023 «Анатомия падения» выйдет в российский прокат в октябре фотографии
Фильм-победитель Каннского кинофестиваля 2023 «Анатомия падения» выйдет в российский прокат в октябре фотографии
Фильм-победитель Каннского кинофестиваля 2023 «Анатомия падения» выйдет в российский прокат в октябре фотографии
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