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Дни якутского кино в Казахстане посетили более двух тысяч зрителей

21 сентября
2023 год

Новости кино >>
21 сентября 2023
Дни якутского кино, которые проходили в Республике Казахстан с 15 по 20 сентября, посетили более двух тысяч зрителей. Они посмотрели десять разножанровых фильмов, раскрывающих уникальный стиль якутского кино и отражающих местный колорит.

Дни якутского кино в Казахстане посетили более двух тысяч зрителей

Торжественная церемония открытия Дней якутского кино состоялась 15 сентября в Алматы в кинотеатре Kinoplexx Saryаrka. Гостями церемонии стали народный артист СССР Асанали АшимовТранссибирский экспресс», «Ермак»), режиссер, обладатель гран-при 41-го ММКФ Фархат Шарипов, актеры Карлыгаш МухамеджановаСказ о розовом зайце», «Рывок»), Азиз Бейшеналиев28 панфиловцев»), Ерден ТелемисовМакМафия», «Медленные лошади»), Сануржан СулейменовМайор Гром: Чумной доктор», «Районы»), режиссер Булат Нусимбеков и другие. Гостей встречали выпускающий продюсер «Сахафильм», кинопродюсер, сооснователь дистрибьюторской компании «СОЛЛАКС» Александрина Каменева, министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрий Куприянов, заместитель председателя комитета культуры министерства культуры и информации Республики Казахстан Данияр Алиев, руководитель «Сахафильм» Алексей Егоров.

На открытии Дней якутского кино был показан самый кассовый якутский фильм «Айта» ведущего российского режиссера Степана Бурнашева. Картину представили продюсеры Александрина Каменева, Надежда Дорожкина, режиссер Степан Бурнашев. Критики сравнивают работу Степана Бурнашева с фильмами Дэвида Финчера, а восхищенные зрительские отзывы отсылают к традиции крепких голливудских и азиатских детективных триллеров. По завершении показа состоялось обсуждение. Фильм вызвал большой интерес у зрителей, которые обменивались мнениями с режиссером и задавали ему много вопросов.

Дни якутского кино в Казахстане посетили более двух тысяч зрителей

В рамках Дней якутского кино также были показаны фильм «Срединный мир» (1993) первого профессионального якутского кинорежиссера Алексея Романова; картина «Чувак» (2017) Владимира Мункуева; драма «Нет бога кроме меня» (2019) Дмитрия Давыдова; работы Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится» (2019) и «Не хороните меня без Ивана» (2022); фильмы режиссера Петра Хики «Проклятый хомус» (2019) и «Холодное золото» (2021); лента «Джулур: мас-рестлинг» (2021) Валентина Макарова, а также драма «Наша зима» Степана Бурнашева.

Ранее дистрибьюторская компания «СОЛЛАКС» и якутская государственная кинокомпания «Сахафильм» заключили соглашение об эксклюзивном сотрудничестве, предполагающем продвижение якутских фильмов на территории РФ и СНГ, их дистрибьюцию и кинопрокат.

Дни якутского кино в Казахстане посетили более двух тысяч зрителей

«Сотрудничество с "СОЛЛАКС" для нас является перспективой в развитии и весомым шагом вперед», — отметил режиссер Дмитрий Давыдов.

«Наше совместное сотрудничество уже показывает хороший результат не только для нашей работы, но и других авторов из Якутии», — подчеркнул Степан Бурнашев.
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фильмы
28 панфиловцевАйтаДжулур: мас-рестлингЕрмакМайор Гром: Чумной докторМакМафияМедленные лошадиНадо мною солнце не садитсяНаша зимаНе хороните меня без ИванаНет бога кроме меняПризрачный ХомусРайоныРывокСерединный мирСказ о розовом зайцеТранссибирский экспрессХолодное золотоЧувак

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Дни якутского кино в Казахстане посетили более двух тысяч зрителей фотографии
Дни якутского кино в Казахстане посетили более двух тысяч зрителей фотографии
Дни якутского кино в Казахстане посетили более двух тысяч зрителей фотографии
Дни якутского кино в Казахстане посетили более двух тысяч зрителей фотографии
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