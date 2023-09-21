Дни якутского кино в Казахстане посетили более двух тысяч зрителей

Дни якутского кино, которые проходили в Республике Казахстан с 15 по 20 сентября, посетили более двух тысяч зрителей. Они посмотрели десять разножанровых фильмов, раскрывающих уникальный стиль якутского кино и отражающих местный колорит.
Торжественная церемония открытия Дней якутского кино состоялась 15 сентября в Алматы в кинотеатре Kinoplexx Saryаrka. Гостями церемонии стали народный артист СССР Асанали Ашимов
(«Транссибирский экспресс
», «Ермак
»), режиссер, обладатель гран-при 41-го ММКФ Фархат Шарипов
, актеры Карлыгаш Мухамеджанова
(«Сказ о розовом зайце
», «Рывок
»), Азиз Бейшеналиев
(«28 панфиловцев
»), Ерден Телемисов
(«МакМафия
», «Медленные лошади
»), Сануржан Сулейменов
(«Майор Гром: Чумной доктор
», «Районы
»), режиссер Булат Нусимбеков и другие. Гостей встречали выпускающий продюсер «Сахафильм», кинопродюсер, сооснователь дистрибьюторской компании «СОЛЛАКС» Александрина Каменева
, министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрий Куприянов, заместитель председателя комитета культуры министерства культуры и информации Республики Казахстан Данияр Алиев, руководитель «Сахафильм» Алексей Егоров
.
На открытии Дней якутского кино был показан самый кассовый якутский фильм «Айта
» ведущего российского режиссера Степана Бурнашева
. Картину представили продюсеры Александрина Каменева
, Надежда Дорожкина
, режиссер Степан Бурнашев. Критики сравнивают работу Степана Бурнашева с фильмами Дэвида Финчера
, а восхищенные зрительские отзывы отсылают к традиции крепких голливудских и азиатских детективных триллеров. По завершении показа состоялось обсуждение. Фильм вызвал большой интерес у зрителей, которые обменивались мнениями с режиссером и задавали ему много вопросов.
В рамках Дней якутского кино также были показаны фильм «Срединный мир
» (1993) первого профессионального якутского кинорежиссера Алексея Романова
; картина «Чувак
» (2017) Владимира Мункуева
; драма «Нет бога кроме меня
» (2019) Дмитрия Давыдова
; работы Любови Борисовой
«Надо мною солнце не садится
» (2019) и «Не хороните меня без Ивана
» (2022); фильмы режиссера Петра Хики
«Проклятый хомус
» (2019) и «Холодное золото
» (2021); лента «Джулур: мас-рестлинг
» (2021) Валентина Макарова
, а также драма «Наша зима
» Степана Бурнашева.
Ранее дистрибьюторская компания «СОЛЛАКС» и якутская государственная кинокомпания «Сахафильм» заключили соглашение об эксклюзивном сотрудничестве, предполагающем продвижение якутских фильмов на территории РФ и СНГ, их дистрибьюцию и кинопрокат.
«Сотрудничество с "СОЛЛАКС" для нас является перспективой в развитии и весомым шагом вперед», —
отметил режиссер Дмитрий Давыдов.
«Наше совместное сотрудничество уже показывает хороший результат не только для нашей работы, но и других авторов из Якутии», —
подчеркнул Степан Бурнашев.
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