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Артём Кошман устроится на работу в гипермаркет Максима Лагашкина

21 сентября
2023 год

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21 сентября 2023

На СТС 9 октября в 19:00 состоится премьера 21-серийной комедии Кирилла Васильева «Галя, у нас отмена!» производства Keystone Production. В сериале заняты Артём Кошман, Настасья Самбурская, Максим Лагашкин, Ксения Корнева, Дарья Петриченко, Елизавета Гончаренко, Алексей Кривеня, Тимофей Зайцев, Александр Ляпин, Ренат Мухамбаев и Магомед Муртазаалиев, уточняет пресс-служба телеканала.



«Наш сериал про место, которое все мы хорошо знаем. Мы каждый день ходим за покупками, но никогда не задумывались, о чем размышляет кассирша, пробивая наш товар, кто наблюдает за нами через камеры видеонаблюдения и что таится за дверьми с табличкой "Служебный вход". На самом деле магазин — это уникальная и захватывающая вселенная со своими жителями, конфликтами, причудами и мечтами, о чем мы и расскажем в нашей истории», — говорит продюсер Дмитрий Дьяченко.

По сюжету бармен Фил (Кошман) узнает номер выигрышной бутылки от директора гипермаркета (Лагашкин). Находчивый парень решает получить главный приз лотереи — автомобиль — и устраивается в магазин. Правда, заветная бутылка ускользает из рук Фила, а новые коллеги раскрывают правду об авантюристе, который устроил хаос в гипермаркете. Чтобы не оказаться в тюрьме, Фил соглашается отработать ущерб. И теперь магазин становится для него местом заключения, где разгораются страсти с участием замдиректора (Самбурская), заведующей складом (Корнева), грузчика (Кривеня) и других сотрудников.

Артём Кошман устроится на работу в гипермаркет Максима Лагашкина
фото: пресс-служба телеканала СТС

Зрителей ждут необычные фантазии и флешбэки, масштабная битва помидорами, гонки на погрузчике и другие приключения героев. Так, персонаж Максима Лагашкина часто попадает в нелепые ситуации: пробует пламенный коктейль через трубочку и сильно обжигает губы или травмирует руку, застряв в ящике для пожертвований. «Мой герой — собирательный образ начальника, — рассказывает актер, примеривший пластический грим дважды. — Где-то глуповатого, где-то — хитрого и нелепого. Местами он, наоборот, становится сосредоточенным и точным. Он напоминает мне того или иного человека, за которым я когда-то подсмотрел».

Настасья Самбурская в кадре носит стильные деловые костюмы российских брендов, эффектную короткую стрижку и красную помаду. «Моя героиня — карьеристка, уверена в себе и знает себе цену. Но в какой-то момент ее увело не в ту сторону. У нее случился роман, который в реальной жизни просто не мог произойти», — поведала о своем персонаже актриса.

Артём Кошман устроится на работу в гипермаркет Максима Лагашкина
фото: пресс-служба телеканала СТС

По словам Артёма Кошмана, он не встречал таких авантюристов, как Фил: «Мой герой в этой большой компании выполняет функцию человека, который разбавляет рутину. Он может себе позволить пойти на жертву ради коллектива и чувства жизни здесь и сейчас. И мне бы хотелось, чтобы зрители сказали: "Это круто! Но я так делать не буду". Ведь у Фила редко бывает без ущерба для себя».

Ксения Корнева на съемках делилась, что и сама предпочитает сериалы, в которых показано закулисье: «Я люблю бэкстейдж и все, что скрыто от зрителя. И наша история как раз дает возможность заглянуть внутрь: что же там происходит за закрытыми дверьми гипермаркетов. По этой причине мне всегда и нравилась "Кухня"».

Артём Кошман устроится на работу в гипермаркет Максима Лагашкина
фото: пресс-служба телеканала СТС

Съемки проходили в павильоне, где в свое время снимали «Кухню». Главным местом действий стал торговый зал площадью 800 квадратных метров, в котором установили двадцать холодильников, шесть кассовых аппаратов и десятки стеллажей с продуктами. Также появились кабинеты директора и Марго, комнаты персонала и другие внутренние помещения.
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Галя, у нас отмена!Кухня (все сезоны)

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Артём Кошман устроится на работу в гипермаркет Максима Лагашкина фотографии
Артём Кошман устроится на работу в гипермаркет Максима Лагашкина фотографии
Артём Кошман устроится на работу в гипермаркет Максима Лагашкина фотографии
Артём Кошман устроится на работу в гипермаркет Максима Лагашкина фотографии
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