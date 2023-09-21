Артём Кошман устроится на работу в гипермаркет Максима Лагашкина

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Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Лада Голд» – о своей героине, типажах российского кино и пути из сибирского театра в столичную киноиндустрию