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Никита Панфилов вернулся к роли «Лихача»

21 сентября
2023 год

Новости кино >>
21 сентября 2023
В Санкт-Петербурге начались съемки четвертого сезона детектива «Лихач» с Никитой Панфиловым в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Никита Панфилов вернулся к роли «Лихача»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

В 30-серийном продолжении Сергей Сотников (Панфилов) начнет жизнь с чистого листа. Но гонки и лихая езда по-прежнему в его сердце. Он с удовольствием участвует в гонках на мотоциклах по горным трассам Сочи и проводит время с различными красотками, отдыхая в известном байкерском баре «Бензобак». Однажды Лихач становится случайным участником событий, повлекших за собой запутанное и увлекательное расследование, которое начнется с самоубийства давней знакомой Сотникова и будет длиться на протяжении всего сезона.

Режиссеру сериала Дмитрию Матову «нравится работать с Никитой Панфиловым, мы встречались на съемочной площадке сериала "Пес", поэтому, когда появилась возможность вновь поработать, я с удовольствием согласился. К тому же жанр сериала – приключенческий детектив с элементами иронии – один из моих любимых. Могу приоткрыть завесу таинственности: в четвертом сезоне появится обновленный мотоцикл Сотникова, а вместе с ним будут и небольшие преображения самого персонажа Никиты Панфилова. Безусловно, будет множество экшен-сцен, например, погони на мотоциклах: часть трюков Никита выполняет сам, часть – профессиональные каскадеры. Зрителей ждут новые сюжетные повороты и перипетии, но Сотников останется тем самым лихачом, которого они так полюбили. И, конечно, главные герои продолжат раскрывать запутанные дела».

Никита Панфилов вернулся к роли «Лихача»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Лихачу и его коллегам придется охотиться на вороватую мартышку – питомицу фотографа, приехавшего на курорт ради заработков, ловить убийцу сочинского ресторатора, расследовать хитроумное преступление, задуманное заезжими участниками кулинарного конкурса, найти убийцу андерграундного театрального режиссера, который планирует ставить современную пьесу, и многое другое. Кроме того, зрителей ждет немало приятных сюрпризов. Например, в продолжении истории к команде присоединится певец Денис Клявер. Он не только исполнит одну из ролей, но и исполнит песню, которая станет одним из саундтреков нового сезона.

В четвертом сезоне также снимаются Денис Пьянов, Ольга Павлюкова, Артур Мкртчян, Вадим Андреев, Жанна Эппле и другие актеры. Съемки пройдут в Санкт-Петербурге и в Сочи.
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обсуждение >>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   21.09.2023 - 16:07
Заходят как-то "Пес" и "Лихач" в бар, а бармен ему и говорит - Никита Панфилов, проваливай отсюда, я столько сезонов тебе наливаю читать далее>>
Всего сообщений: 1
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