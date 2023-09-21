Никита Панфилов вернулся к роли «Лихача»

В Санкт-Петербурге начались съемки четвертого сезона детектива «Лихач» с Никитой Панфиловым в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
В 30-серийном продолжении Сергей Сотников (Панфилов) начнет жизнь с чистого листа. Но гонки и лихая езда по-прежнему в его сердце. Он с удовольствием участвует в гонках на мотоциклах по горным трассам Сочи и проводит время с различными красотками, отдыхая в известном байкерском баре «Бензобак». Однажды Лихач становится случайным участником событий, повлекших за собой запутанное и увлекательное расследование, которое начнется с самоубийства давней знакомой Сотникова и будет длиться на протяжении всего сезона.
Режиссеру сериала Дмитрию Матову«нравится работать с Никитой Панфиловым, мы встречались на съемочной площадке сериала "Пес", поэтому, когда появилась возможность вновь поработать, я с удовольствием согласился. К тому же жанр сериала – приключенческий детектив с элементами иронии – один из моих любимых. Могу приоткрыть завесу таинственности: в четвертом сезоне появится обновленный мотоцикл Сотникова, а вместе с ним будут и небольшие преображения самого персонажа Никиты Панфилова. Безусловно, будет множество экшен-сцен, например, погони на мотоциклах: часть трюков Никита выполняет сам, часть – профессиональные каскадеры. Зрителей ждут новые сюжетные повороты и перипетии, но Сотников останется тем самым лихачом, которого они так полюбили. И, конечно, главные герои продолжат раскрывать запутанные дела».
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Лихачу и его коллегам придется охотиться на вороватую мартышку – питомицу фотографа, приехавшего на курорт ради заработков, ловить убийцу сочинского ресторатора, расследовать хитроумное преступление, задуманное заезжими участниками кулинарного конкурса, найти убийцу андерграундного театрального режиссера, который планирует ставить современную пьесу, и многое другое. Кроме того, зрителей ждет немало приятных сюрпризов. Например, в продолжении истории к команде присоединится певец Денис Клявер. Он не только исполнит одну из ролей, но и исполнит песню, которая станет одним из саундтреков нового сезона.
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