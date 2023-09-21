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Анна Исаева пробивает путь на свободу в короткометражном триллере «8х16»

21 сентября
2023 год

Новости кино >>
21 сентября 2023

Кино-Театр.Ру представляет вашему вниманию онлайн-премьеру дебютного фильма Саши Парацелс — короткометражного триллера «8х16», удостоенного ряда наград на фестивалях в Великобритании, Германии, Франции и США.



Главные роли в картине исполнили Один Байрон и Анна Исаева. По сюжету прикованная к трубе в заброшенном подвале девушка должна пробить себе путь на свободу и раскрыть темную тайну своего заточения.

Фильм был отобран на 36 международных фестивалей и премий, в том числе на NY Inspirational Film Festival (США), Bunter Hund (Германия), CLIT (Португалия), GRACE! International Film Festival (Великобритания), ECU Film Festival (Франция) и другие. Он получил более десятка наград, среди которых «Лучший игровой короткометражный фильм» на Vegas Movie Awards, «Лучший студенческий фильм» на New York International Film Awards, «Специальное упоминание» Los Angeles Film Awards, «Лучший начинающий режиссер» и Специальный приз Sunlight Film Festival.

Анна Исаева пробивает путь на свободу в короткометражном триллере «8х16»

Как отметили зарубежные кинокритики, режиссер делает акцент на перегибах и крайностях в соблюдении здорового образа жизни, а также показывает трагикомичные последствия такого радикализма в фанатичном следовании правилам.

«Я снимала этот маленький фильм (я это называю этюд) для поступления на режиссерский факультет к моему мастеру Николаю Лебедеву. Я невероятно счастлива, что он пришелся по душе фестивальным отборщикам и у нас вышла большая фестивальная история. Я мечтала делать именно зрительские фильмы, которые бы объединяли всех нас. Мне бы хотелось, чтобы зрители посмеялись. А еще чтобы задумались о том, что свобода физическая и ментальная – это самое важное. Что нужно рвать "цепи" и никогда не отчаиваться. Свет в конце "коридора" есть всегда, главное продолжать идти, идти навстречу своему страху, ведь порой за страхом ничего и нет», — считает Саша Парацелс.

Анна Исаева пробивает путь на свободу в короткометражном триллере «8х16»

Постановщица также поблагодарила Мэтью Гилпина («Самая сладкая смерть», «Приди в норму», «Убийственные откровения»), написавшего сценарий для «8х16».

«Для нас очень важно, что премьера этого фильма, удостоенного такого большого количества различных наград, состоялась именно на Кино-Театр.Ру. Наш портал уже несколько лет является площадкой, которая устраивает премьеры лучших короткометражных работ с разных международных фестивалей и знакомит наших читателей и представителей индустрии с перспективными молодыми кинематографистами. В случае с работой Саши Парацелс — это очень интересный эксперимент как с формой, так и с содержанием, ей удалось довести радикализм до абсурда, впечатляющая работа с самой неожиданной развязкой», — отметил главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов.
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Анна Исаева пробивает путь на свободу в короткометражном триллере «8х16» фотографии
Анна Исаева пробивает путь на свободу в короткометражном триллере «8х16» фотографии
Анна Исаева пробивает путь на свободу в короткометражном триллере «8х16» фотографии
Анна Исаева пробивает путь на свободу в короткометражном триллере «8х16» фотографии
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