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Ирина Старшенбаум и Сергей Кузнецов отправятся в путешествие по Пермскому краю

21 сентября
2023 год

Новости кино >>
21 сентября 2023

Ирина Старшенбаум, Сергей Кузнецов, Алесь Снопковский и Александра Ревенко снимаются в романтической комедии «Втроем». Съемки фильма начались в Перми, а цифровой релиз состоится в онлайн-кинотеатре Start, уточняет пресс-служба «Свердловской киностудии», отвечающей за производство картины.

Ирина Старшенбаум и Сергей Кузнецов отправятся в путешествие по Пермскому краю
фото: пресс-служба «Свердловской киностудии»

По сюжету у Даши (Старшенбаум) на первый взгляд не жизнь, а сказка. Она занимает высокий пост в Министерстве культуры, в нее влюблен молодой человек, который купил квартиру для их будущей семьи. Но на самом деле – на работе не все гладко, новая квартира – с видом на кладбище, а возлюбленного больше интересует мнение мамы. Героиня решается на побег – командировку в глубинку Пермского края. Ее внезапным попутчиком становится молодой бармен Слава (Кузнецов). Теперь чужим друг для друга людям придется проехать по пермским городкам и деревенькам, встретиться с людьми, которым чужды амбиции и суета большого города.

«В сценарий было вложено много личного опыта, — авторов сценария и моего собственного. Благодаря этому, мне кажется, образ главной героини и ее история будут понятны и знакомы многим зрителям. Я мечтаю о том, чтобы зрители хотели пересматривать наш фильм, особенно в минуты уныния. Фильм бы "спасал" их своей легкой, оптимистичной и веселой интонацией. Надеюсь, фильм поможет кому-нибудь из зрителей сделать тот шаг, на который они не могли отважиться. Такой шаг когда-то сделали авторы картины и не пожалели об этом», — рассказала режиссер Александра Сарана, для которой фильм станет игровым дебютом.

Ирина Старшенбаум и Сергей Кузнецов отправятся в путешествие по Пермскому краю
фото: пресс-служба «Свердловской киностудии»

Съемки будут проходить осенью в Пермском крае и Свердловской области. Лента станет третьей полнометражной игровой картиной «Свердловской киностудии» после обновления в 2021 году под руководством Виктора Шадрина, Евгения Григорьева и Ольги Ерофеевой-Муравьевой.

«Мы долго работали над текстом, чтобы сделать его как можно более совершенным. И когда, как мне кажется, у нас это получилось им заинтересовались большие артисты. Конкретно Ира Старшенбаум, под которую этот текст и дорабатывался – у нее главная роль. В сочетание хороший текст + мощный артист поверил наш партнер онлайн-кинотеатр Start. Дальше мы вместе тщательно подбирали локации, работали с костюмом, поэтому съемки отложили, чтобы в подготовке сделать максимально много. Режиссер у нас Саша Сарана, влюбленная в этот текст, мы вместе вносили правки, хотели как можно сильнее застраховать замысел дебютанта, чтобы у Саши точно все получилось. С нами классный оператор-постановщик Алишер Хамидходжаев, потрясающий художник Кирилл Шувалов. Тем временем, хлопушка уже хлопнула, значит скоро конец съемочного периода. Обычно, между первой хлопушкой и последней время летит незаметно», — говорит продюсер Евгений Григорьев.
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Ирина Старшенбаум и Сергей Кузнецов отправятся в путешествие по Пермскому краю фотографии
Ирина Старшенбаум и Сергей Кузнецов отправятся в путешествие по Пермскому краю фотографии
Ирина Старшенбаум и Сергей Кузнецов отправятся в путешествие по Пермскому краю фотографии
Ирина Старшенбаум и Сергей Кузнецов отправятся в путешествие по Пермскому краю фотографии
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