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Фильмы Александра Сокурова, Аличе Рорвахер и Романа Михайлова покажут на фестивале КАРО.Арт

22 сентября
2023 год

Новости кино >>
22 сентября 2023
Фестиваль КАРО.Арт представляет первую часть московской программы. В рамках смотра с 10 по 15 октября на большом экране в кинотеатре «Октябрь» презентуют новинки сезона и признанные шедевры мирового кинематографа. В числе гостей — Александр Сокуров, Николай Комягин, Александр Петров и многие другие, сообщает пресс-служба КАРО.Арт.

Фильмы Александра Сокурова, Аличе Рорвахер и Романа Михайлова покажут на фестивале КАРО.Арт
фото: К/ф «Отпуск в октябре»

10 октября фестиваль откроет фильм-участник Каннского кинофестиваля «Химера» итальянки Аличе Рорвахер с легендарной Изабеллой Росселлини и Джошем О’Коннором в главных ролях. По сюжету молодой британский археолог сталкивается с миром подпольной продажи украденных артефактов.

12 октября состоится московская премьера фильма Романа Михайлова «Отпуск в октябре». Показ сюрреалистической драмы пройдет в премьерном зале «Октября». Главная героиня, молодая актриса, мечтает сниматься в серьезных фильмах. Ей везет, и она попадает в яркий болливудский проект, в котором собраны звезды кино, лучшие диджеи и хореографы страны. Но в ходе съемок выясняется, что все они участвуют в странной игре. После сеанса состоится дискуссия с участием режиссера Романа Михайлова и куратором КАРО.Арт Сергеем Дёшиным, в ходе которой спикеры обсудят создание фильма и ожидания от проката, стартующего 26 октября.

Фильмы Александра Сокурова, Аличе Рорвахер и Романа Михайлова покажут на фестивале КАРО.Арт
фото: К/ф «Анатомия падения»

13 октября будет представлена картина-обладатель «Золотой пальмовой ветви» минувшего Каннского смотра «Анатомия падения» Жюстин Трие. Фильм повествует о перипетиях супружеской жизни и исследует психологию брачных отношений через расследование убийства в зале суда.

Черную комедию «В паутине» корейского режиссера Кима Чжи-уна покажут 14 октября. Картина рассказывает о том, как в 1970-е годы, стремясь к совершенству, режиссер принимает решение переснять концовку уже законченного триллера «Паутина» и протащить свою безумную идею через весь производственный ад. Для этого ему придется обмануть всех: от актеров и продюсеров до представителей мафии. В этот же день состоится специальный ночной показ — мировая премьера картины якутского независимого режиссера Прокопия Бурцева «Лови ночь». В течение одной ночи в самом холодном городе на планете герой будет вынужден шагнуть за границы вообразимого, чтобы спасти свою жену, похищенную загадочным незнакомцем. Цена жизни супруги — шестеро убитых до рассвета. Но кто эти шестеро? Заслуживают ли они сурового приговора? И какие границы своей совести готов пересечь мужчина ради любви всей своей жизни?

15 октября гостям смотра представят нашумевший проект Александра Петрова «Планета Максимус». Моноспектакль при участии группы Ocean Jet — это трогательная, эмоциональная и во многом личная история, рассказанная от первого лица.

Фильмы Александра Сокурова, Аличе Рорвахер и Романа Михайлова покажут на фестивале КАРО.Арт
фото: К/ф «В паутине»

Закроет московскую программу фестиваля оригинальное и новаторское произведение Александра Сокурова «Сказка». Герои фильма — Муссолини, Черчилль, Сталин, Гитлер — существуют в монохромном чистилище. Действие происходит будто бы внутри гравюры, где они ведут диалоги и цитируют самих себя. После показа состоится встреча с Александром Сокуровым.

Фильмы Александра Сокурова, Аличе Рорвахер и Романа Михайлова покажут на фестивале КАРО.Арт
фото: К/ф «Сказка»

Также в программе смотра видеоработы группы Shortparis, метафизическая мистерия 1994 года «Сатанинское танго» венгерского мастера авторского кино Белы Тарра, восстановленный в формате 4K сборник короткометражных фильмов «Возвращение к разуму».

Полная программа фестиваля будет объявлена 26 сентября. В 2023 году Второй ежегодный фестиваль КАРО.Арт расширяет свою географию: после окончания московской программы фестиваль пройдет с 19 по 22 октября в сети кинотеатров «КАРО» в Петербурге, Краснодаре и Новосибирске.
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фотографии >>
Фильмы Александра Сокурова, Аличе Рорвахер и Романа Михайлова покажут на фестивале КАРО.Арт фотографии
Фильмы Александра Сокурова, Аличе Рорвахер и Романа Михайлова покажут на фестивале КАРО.Арт фотографии
Фильмы Александра Сокурова, Аличе Рорвахер и Романа Михайлова покажут на фестивале КАРО.Арт фотографии
Фильмы Александра Сокурова, Аличе Рорвахер и Романа Михайлова покажут на фестивале КАРО.Арт фотографии
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