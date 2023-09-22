Фильмы Александра Сокурова, Аличе Рорвахер и Романа Михайлова покажут на фестивале КАРО.Арт

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Режиссером выступает Дмитрий Суворов, известный по фильмам «Одна» и «Непослушная»

Добрый инопланетянин в Абрау-Дюрсо: стартовали съемки комедии «Ждун» с Виктором Хориняком и Юлей Александровой

От поколенческих драм до комедий про коррупцию

Горный лук с ароматным сердцем: 10 фильмов из Центральной Азии

«Люди Икс: Дни минувшего будущего» // Снова вместе, снова рядом

В ночь с 21 на 22 сентября, 00:00, СОЛНЦЕ

«Необычайные приключения Адель»: «Фантазёр», ты меня называла

В прокате с 21 сентября

Олег против Джейсона: эксклюзивный отрывок из фильма «Неудержимые 4»

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Наш ужасный друг: что Стивен Кинг сделал для российской кино- и книжной индустрии

Писатель отказался работать с отечественными издательствами, но о нем выходит документальный фильм