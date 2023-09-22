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Началась работа над продолжением «Чебурашки»

22 сентября
2023 год

Новости кино >>
22 сентября 2023

Вторая часть кассового хита «Чебурашка» запущена в производство. Над ней работает та же команда, включая сценаристов и продюсеров, что создавала и первый фильм. В режиссерском кресле — Дмитрий Дьяченко. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Россия».

Началась работа над продолжением «Чебурашки»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Как рассказал Виталий Шляппо, соавтор сценари и генеральный продюсер Yellow, Black and White, сюжет новой части будет развиваться спустя год после событий первого фильма. Чебурашка постепенно привыкает к жизни с Геной, но как любой взрослеющий ребенок начинает проявлять излишнюю самостоятельность, а иногда даже хулиганить. Они живут счастливо, пока их мирную жизнь не нарушает невероятное событие. Во второй части останутся не только уже полюбившиеся герои, но и появятся новые, необычные персонажи.

«Это невероятно трогательная, душевная история, которая действительно подключает к себе. Мы вложили в первый фильм всю свою любовь и профессионализм, и зритель это почувствовал. Я в предвкушении от того, что мы сможем снова погрузиться в эту сказочную атмосферу и порадовать зрителя еще одной невероятной историей. Сейчас мы находимся на стадии предпродакшена второй части: дописывается сценарий, ведется подбор локаций, полным ходом идет процесс подготовки», — рассказывает Дмитрий Дьяченко.

Началась работа над продолжением «Чебурашки»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

«Чебурашка — герой, обладающий сокрушительной искренностью: он смог достучаться до миллионов сердец по всему миру, объединив перед экраном родителей, детей, бабушек и дедушек, показав им, что они гораздо ближе друг другу, чем привыкли думать. И это действительно большая радость, что герой, созданный более чем полвека назад, продолжает жить и в современности, и что его новые приключения ждут столько зрителей. Мы с большим интересом продолжим работать в сотрудничестве с нашими коллегами над продолжением фильма — уверена, Чебурашка еще многое может рассказать и многому научить своих преданных поклонников», — отмечает Юлиана Слащева, председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм.

Следующая часть о приключениях уже полюбившихся героев и новых персонажей выйдет в новогодние каникулы, 1 января 2026.
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