«Слово пацана», «Подростки и космос» и «Министерство Всего Хорошего» : ИРИ рассказал о новинках сезона

Институт развития интернета представил провел презентацию нового сезона, представив более 100 проектов, которые выйдут с сентября 2023 года по декабрь 2024-го.
фото: Пресс-служба ИРИ
В числе сериальных новинок шпионская драма «ГДР» про борьбу мировых спецслужб на фоне политических интриг конца 1980-90-х, экранизация одноименной повести Джамбулата Умарова «Абрек», драма «Слово пацана» о переломном периоде в жизни страны и о том, через что пришлось пройти людям в конце 80-х, исторический детектив «Плевако» о знаменитом адвокате с Сергеем Безруковым в главной роли, продолжение сказочной кинофраншизы в сериальном формате — «Последний Богатырь. Наследие», драма «Челюскин. Первые» о судьбе известной экспедиции, которая решает пройти Северный морской путь за одну навигацию, фантастическая комедия «Отмороженные», где отчаянные бандиты из 90-х случайно попадают в криокамеру и оказываются в нашем времени.
Также на презентации показали исторический триллер «Цербер» о декабристах, тайных агентах и доносчиках, историю противостояния величайшего государственного деятеля ХХ века и революционеров в драме «Столыпин», военно-историческую драму «Адмирал Кузнецов» про молодого командующего военно-морским флотом СССР, сериал «Царская прививка» про эпидемию оспы в России и указ Екатерины II впервые использовать прививку для спасения людей, драму «Точка ноль» о столичном вирусологе, которая уезжает бороться с неизвестным вирусом за жизни пациентов в сибирской деревне.
фото: «Слово пацана»
В сфере интернет-контента заметно вырос интерес к национальным героям, корням и новым мирам. Среди подобных проектов: фэнтези «Молот ведьм» про богатырей на современный лад, спасающих мир от древнего зла, приключенческая комедия «Казачок» о современном подростке, попадающем в казачью станицу начала 17 века, авантюрная комедия «Короче, план такой» про секретную команду хакеров из России, которые в борьбе с мировым злом становятся настоящими супергероями, фантастическая комедия «Министерство Всего Хорошего» по сценарию Александра Цыпкина, экшн-комедия «Красный 5» про непростые будни бывшего спецагента, анимационный сериал «Супергерои.ру» о том, как семья спасает мир от внеземной опасности.
фото: «Министерство Всего Хорошего»
В линейке «Проекты о молодежи и семейный контент» представлены драмеди «Некрасивая» о том, как пережить утрату и вновь обрести веру в жизнь, спортивная комедия «ФК Родина» о футбольной команде, потерявшей финансирование, но находящей способы добиться цели, продолжение сериала «Струны» о четверке виолончелистов, которые проходят испытание взрослением и учатся нести ответственность за свои действия, второй сезон молодежного сезона «Френдзона» про то, как пережить расставание с любимым человеком и научиться признавать ошибки, ироничная комедия «Все ОК» о замкнутом парне, который в силу обстоятельств вынужден стать «родителем» для двух сестер-подростков.
Также в линейке история одной большой семьи в сериале «Многодетство», комедия «Мастодонт» о провинциальном чиновнике старой закалки, переезжающем в Москву, комедия «Котострофа» про бойкого кота, мысли которого начинает слышать глава семейства, семейная авантюрная комедия «Артист» с Юрием Стояновым о воре-рецидивисте, который решает начать жизнь с чистого листа, новый проект «Подростки и космос» от создателей «Трудных подростков».
фото: «ФК Родина»
ИРИ впервые представил линейку проектов для аудитории 10-16 лет. Среди них – история о взрослении, первой любви и спасении мира в фантастической комедии «Недетское кино», детектив «Любопытная Варвара», где главная героиня распутывает таинственные дела, продолжение скетч-шоу «#ШКЛТ», приключенческая комедия «Три друга, клад и матрос Кошка», по сюжету которого ученики Севастопольского Нахимовского училища ищут клад, спрятанный по команде адмирала Нахимова, сериал «Политех» про подростка, поступившего в колледж и мечтающего стать киберспортсменом.
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