Антон Филипенко попытается спасти человечество в комедии «Говорит Земля!»

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Юрий Быков отправился с «Лихими» в Карелию

В российских кинотеатрах скрыли сцену поцелуя в щёку Кенов в фильме «Барби»

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Наш ужасный друг: что Стивен Кинг сделал для российской кино- и книжной индустрии

Писатель отказался работать с отечественными издательствами, но о нем выходит документальный фильм