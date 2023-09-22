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Антон Филипенко попытается спасти человечество в комедии «Говорит Земля!»

22 сентября
2023 год

Новости кино >>
22 сентября 2023
В Москве стартовали съемки полнометражного фильма «Говорит Земля!» — ироничного высказывания на тему экологии. Создатели заявляют, что это будет ответом комедии «Не смотрите наверх», сообщает пресс-служба проекта.

Антон Филипенко попытается спасти человечество в комедии «Говорит Земля!»
фото: Пресс-служба проекта «Говорит Земля!»

По сюжету у Земли крайняя стадия аллергии на жизнедеятельность человека. Она очень долго себя сдерживала, и теперь осталось совсем мало времени до того момента, как она «чихнет», и человечество постигнет участь динозавров. Единственный, кто может предупредить людей об опасности и что-то исправить, — это Стас (Антон Филипенко). Простой шахтер, мечтающий переехать на море. Случайно он оказывается заваленным в шахте вместе с эко-активисткой Леной (Ирина Горбачева). После чего начинает слышать голос. Голос Земли! В своих речах она топит за экологию, и угрожает, что топить будет уже всех подряд, если к ней не прислушаются. Проблема в том, что слышит ее только Стас. И теперь ему придется очень быстро убедить весь мир, что он не шизофреник и нужно срочно перестать загрязнять Землю.

В фильме также снимаются Степан Девонин, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Александр Пашутин, Кирилл Каганович, Денис Косяков и другие.

Режиссером выступает Евгений Корчагин, который снимал сериал «Просто Михалыч» про другого спасителя родной земли — провинциального Михалыча, поднявшего на уши всю Москву, чтобы помочь родному лесхозу. Недавно Корчагин завершил съемки фильма «Честный развод. Бенефис».

Антон Филипенко попытается спасти человечество в комедии «Говорит Земля!»
фото: Пресс-служба проекта «Говорит Земля!»

«Земля в нашем фильме — это полноценный персонаж. Кто из звезд ее озвучит — пока секрет. Помимо голоса герой будет видеть проявление эмоций Земли через природные явления: шелестящие листья деревьев, облака на небе, дождь, вихрь», — говорит продюсер Георгий Малков.

Съемки продлятся до ноября, помимо Москвы частично будут проходить в Ростовской и Свердловской областях.

Фильм выйдет в прокат в кинотеатрах России и СНГ в 2024 году.
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Антон Филипенко попытается спасти человечество в комедии «Говорит Земля!» фотографии
Антон Филипенко попытается спасти человечество в комедии «Говорит Земля!» фотографии
Антон Филипенко попытается спасти человечество в комедии «Говорит Земля!» фотографии
Антон Филипенко попытается спасти человечество в комедии «Говорит Земля!» фотографии
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