Светская львица Екатерина Варнава выживает в глубинке в трейлере сериала «Безбашенная»

По сюжету Вика (Варнава), жена крупного чиновника, вынуждена ехать вслед за мужем (Чурсин) в маленький сибирский город Таштагол, где он баллотируется в мэры. В результате семейной ссоры и череды комичных происшествий она теряет память, напрочь забывая, кто она и откуда. Вика приходит в себя в домике нелюдимого лесника Михаила (Цыганов), который в одиночку воспитывает троих детей. Воспользовавшись тем, что Вика ничего не помнит, дети сообщают ей, что она их мама… В то же самое время в городе стартует предвыборная гонка, в которую неожиданно для себя оказывается вовлечен лесничий. Он просит свою новоиспеченную жену помочь ему с имиджем и подготовке к выборам. Дело приобретает новый оборот, когда ничего не подозревающая героиня включается в политическую борьбу против своего настоящего мужа.
Для Ланы Влади, призера секции «Короткий метр» на «Кинотавре», «Безбашенная» стала режиссерским сериальным дебютом. «Уже читая сценарий, я была заинтригована самим изложением истории, характерами героев, простым и понятным чувством юмора, даже иногда в трагических ситуациях, – поделилась режиссер. – Нечасто мне случается прямо с первых страниц почувствовать и принять всех персонажей, смеяться в голос над их репликами и поступками. Мне также очень понравилась и главная героиня, которая попадает в совершенно противоположные ситуации, но ее внутренний стержень и поведенческие модели, несмотря ни на что, остаются неизменными и позволяют оценивать жизнь «в моменте» и находить четкие и верные решения проблем. Думаю, что и зрители смогут почувствовать позитивную энергию, оптимизм и уверенность, что выход есть всегда, и во многом мы сами строим собственную жизнь. Надеюсь, что зрителей затронет также и романтическая линия, полная непредсказуемых поворотов».
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
«Здесь архетипичный сюжет – «Принц и нищий», и можно вспомнить много любимых всеми фильмов, где он есть. Людям всегда любопытно наблюдать, как человек из общества, которого он не знает, условно говоря, богатый, попадает в жизнь, которой живет среднестатистический зритель. И ужасно любопытно, как этот человек начинает меняться, и какие приключения с ним начинают происходить. И еще мне кажется, что у нас кроме аттракциона перемены участи еще аттракцион кастинга, где есть блестящий драматический актер Евгений Цыганов и яркая эстрадная звезда Екатерина Варнава. Это абсолютно взрывная пара, и когда я увидел их вместе, то понял, что история заживет и будет узнаваемой и смешной», — говорит Борис Хлебников, продюсер проекта.
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