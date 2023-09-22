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Михаил Тарабукин познакомится с семейством Букиных

22 сентября
2023 год

Новости кино >>
22 сентября 2023
Создатели сериала «Букины» продолжают раскрывать подробности о перезагрузке истории о знаменитой семье из Екатеринбурга. Стало известно, что к касту присоединится Михаил ТарабукинКухня»), сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

Михаил Тарабукин познакомится с семейством Букиных
фото: Пресс-служба ТНТ

«Для того, чтобы меня уговорить, пришлось пойти на хитрость и сказать, что сериал будет называться «Тарабукины». Чтобы у меня не было возможности отказаться. На самом деле я согласился сразу, потому что это такой ностальгический проект, очень теплый и яркий, многие помнят и любят этих героев. Факторов «за» было очень много: это ТНТ, это PREMIER, это Тина Канделаки, это мои хорошие друзья братья Андреасян. Для меня огромная честь примкнуть к такой замечательной крепкой команде. Мой герой пытается покорить Свету, это выглядит очень забавно и обаятельно. С Дашей Сагаловой мы сразу слились в творческом экстазе», – прокомментировал Михаил Тарабукин.

В сериале артист исполнит роль ухажера Светы Букиной (Дарья Сагалова), которая после многих лет самостоятельной жизни возвращается в родительский дом, где лицом к лицу встречается со своим прошлым.

Михаил Тарабукин познакомится с семейством Букиных
фото: Пресс-служба ТНТ

В центре сюжета сериала «Букины» – супруги Гена и Даша, которые наконец-то отправили детей во взрослую жизнь и решили пожить в свое удовольствие. Однако романтическую идиллию нарушают Рома и Света, внезапно решившие нагрянуть к родителям вместе со своими семьями, да еще и с детьми. И все бы ничего, но новые соседи Букиных не желают жить рядом с этим балаганом. Если раньше Букины сводили с ума всю округу вчетвером, то теперь их будет гораздо больше, а значит, и градус сумасшествия будет зашкаливать.

Михаил Тарабукин познакомится с семейством Букиных
фото: Пресс-служба ТНТ

В сезоне ожидается 10 серий по 24 минуты. По словам создателей, сериал выйдет за привычные рамки жанра ситкома и будет представлять собой более свободную комедию, существующую во многих локациях и «жонглирующую» разными видами юмора: от пантомим и каламбуров до едкой сатиры и тонкого сарказма.

К своим ролям в сериале вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Александр Якин и Дарья Сагалова. Продюсируют проект братья Сарик и Гевонд Андреасяны, а также Семен Щербович-Вечер, Ольга Кивер и Елизавета Анистратова. Режиссер – Гарик ПетросянСлон», «Звездный суд»).
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