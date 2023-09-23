Хаяо Миядзаки продал студию Ghibli НТВ: главные новости аниме за неделю

За прошедшую неделю НЕ последнее
аниме Хаяо Миядзаки «Как поживаете?»
подросло еще на миллион долларов, в общей сложности аккумулировав в кубышке $55,25 миллиона — это 79-й результат среди самых кассовых фильмов японского проката (позади уже «Гарри Поттер и принц-полукровка
» и «Мир Юрского периода 2
»). Лайв-экшн-экранизация «Вап-Писа»
уже третью неделю держится на первом месте
среди англоязычных сериалов Netflix
. «Люпен III»
превратится в кабуки-спектакль: традиционное японское представление покажут
посетителям столичного театра «Синбаси Энбудзё» в декабре. «Мой счастливый брак»
продлили на второй сезон: жаль, не каждая пара может похвастаться тем же. Исекай «Я переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту»
тоже ждет продолжение на радость всем вендинговым аппаратам: кто бы мог подумать, что они окажутся столь полезны в данжах. У Sega
на носу релиз новой видеоигры про синее насекомоядное Sonic Superstars
, и в честь этого компания выпустила пятиминутную короткометражку «Бедовое трио
». Глядите:
Только что завершился пятый сезон «Прозы бродячих псов»
, однако на покой сверхъестественные детективы пока не собираются: студия Bones
(«Стальной алхимик
», «Моб Психо 100
») обозначила, твердо и четко, что продолжение следует. Кстати, о продолжении: на смартфоны скоро выходит игра Gakuen Bungo Stray Dogs
все по тем же «Псам» — даты релиза пока нет, но уже открыта пре-регистрация. «Пираты “Черной Лагуны”»
стараются не отставать от трендов, но держатся поскромнее: по одноименной манге Рэя Хироэ
выйдет видеоигра, но браузерная. «Моя геройская академия»
туда же: 28 сентября усилиями Bandai Namco
на цифровые прилавки всех актуальных платформ поступит королевская битва My Hero Ultra Rumble
. Тем временем у «Гамеры: Перерождение»
очередная коллаборация, и снова кавайная: на этот раз — с «Прогулками маленькой акулы»
. Посмотрите на эту милоту:
Аниме-индустрия
не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о новом аниме Такаси Миикэ
«Онимуся
» или свежем трейлере
сериала «Нежити не повезло
», а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
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Да кто этот ваш «Ван-Пис»? Рассказываем о хите Netflix
На официальном сайте грядущего аниме «Бармен: Бокал бога»
появился первый трейлер, новый постер
и имена занятых в проекте сэйю. Пропустить по коктейльчику от гуру миксологии Рю Сасакуры студия Liber
(«Ледяной парень и классная девушка-коллега
») приглашает в апреле 2024-го.
Сериал по манге Араки Дзё
посвящен профессиональному бармену Рю Сасакуре. После длительного путешествия по Европе, побед на многочисленных конкурсах и работы шефом в парижском отеле известный предводитель коктейлей возвращается в родную Японию и встает за барную стойку уютного заведения «Эден Хол», чтобы смешивать напитки и менять жизни.
Гениального Рю озвучит Такахиро Мидзусима
(Цутому Кикути из «Синего оркестра
», Нацухика Хюга из «Туалетного мальчика Ханако
»), а как приготовить идеальный Оча карай и чем шейкер отличается от джиггера творческой группе
поведают именитые бармены Акихиро Сакамукаи
и Нориюки Игути
.
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«Необъятный океан» — аниме о юности, алкоголе и дайвинге
Совсем недавно
ветеран кинематографии Хаяо Миядзаки
напустил тумана вокруг производства нового анимационного фильма «Как поживаете?
». И вот опять будоражащие новости от маэстро: студия Ghibli
станет «дочкой» Nippon TV
. Крупнейшая японская телекомпания объявила о приобретении 42,3% акций, что даст NTV контрольный пакет и позволит взять на себя управление анимационной студией. Решение было принято в результате переговоров между двумя компаниями в процессе поиска преемника режиссера.
Тосио Судзуки
, покидая пост президента, заявил, что «Ghibli стала больше, чем я мог себе представить, и для обеспечения её работы понадобится помощь не отдельного человека, а крупной компании
». В новой структуре основатель студии Хаяо Миядзаки станет почетным председателем совета директоров, Судзуки — председателем всё того же совета, а старший сын классика Горо Миядзаки
— управляющим директором.
NTV находится в партнерских отношениях с Миядзаки с 1985 года, когда впервые показала «Навсикаю из долины ветров
» в рамках программы Friday Road Show. Кроме того, компания активно инвестировала в производство аниме именитой студии и участвовала в создании музея Ghibli, который был открыт в 2001 году.
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От Будды до Тоторо: религия и мифы в произведениях Хаяо Миядзаки
Релиз второго сезона «Аркнайтс
», основанного на одноименной мобильной тактической RPG, намечен на 6 октября этого года. Сериал от студии Yostar Pictures
(«Боевой отряд "Полный провал"
») выйдет с подзаголовком «Зимнее уединение
».
Жители планеты Терра подвержены смертельному недугу орипатия, из-за которого тело человека покрывается кристаллическими наростами. Эндемия вызвана минералом Оргиниум: камни-источники, образующиеся на местах стихийных бедствий неясного происхождения, обладают огромной энергией и способствуют быстрому прогрессу цивилизации, но при этом вызывают неизлечимое заболевание. Тела после смерти становятся источником инфекции, поэтому зараженные подвергаются гонениям и травле. Сотрудники фармацевтической компании «Родос Айленд», в частности, Доктор и Амия, ведут исследования по созданию лекарства и пытаются решить проблемы, вызванные орипатией.
Над проектом работали режиссер первого сезона Юки Ватанабэ
(«Связанные
»), чардиз Ая Такафудзи
(ключевая анимация в «Дороро
» и «Промар
») и композитор Юки Хаяси
(«Волейбол!!
», «Бессонница после школы
»). Доктор говорит голосом Юки Кайды
(Юрико Томосато из «Детектива Конана
», Дезайр из «Ван-Писа
»), сэйю ушастой Амии – Томоё Куросава
(Нобуко Такада из «Магической битвы
», Ребекка
из «Киберпанка: Бегущих по краю
»), а главную антагонистку ФростНову озвучивает Аяхи Такагаки
(Тамако Инада из «Серебряной ложки
», Хонока Исикава из «Глухомани
»). В трейлере звучит опенинг ACHE in PULSE
от MYTH & ROID
(«Маг-обманщик из другого мира
»), а эндинг R.I.P.
исполнила ReoNa
(«Дом теней
»).
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«Девушки в последнем путешествии» — умиротворяющий сериал в постапокалиптическом сеттинге
Для тех, кто соскучился по исекаю
, Studio Deen
(«Когда плачут цикады
», «Ооку
») превратит ранобэ Когицунэ Канэкиру
«Перерождение: Монстр
» в аниме. Роль протагониста Ро исполняет Такуя Сато
(Альберт Джеймс Мориарти из «Патриотизма Мориарти
», Кадзутака Синда из «Класса убийц
»). Пока без даты релиза, но с тизером.
После трагической гибели Томокуи Каната переродился младенцем-гоблином по имени Ро. Благодаря сохраненному навыку «поглощение» и воспоминаниям из прежней жизни, он адаптируется в альтернативном мире, где ему приходится пожирать других существ, чтобы получить их силу.
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«Ооку: Внутренние покои» — аниме от тойже студии
В январе «Убийца гоблинов»
очнулся от пятилетней спячки и выкатил трейлер второго сезона. Сейчас, когда до релиза осталось две недели, Liden Films
(«Песнь ночных сов
», «Токийские мстители
») решили напомнить о премьере еще одним промороликом.
Ничего откровенно нового из видео мы не узнали: титульный герой всё так же рубит на сашими зеленых тварей, сохраняя анонимность при помощи шлема. Но на душе все равно как-то теплее, особенно после кусочка опенинга ко второму сезону: композицию Entertainment
исполнил вокально-инструментальный ансамбль Mili
, хорошо знакомый любителям видеоигр — их треки можно услышать в ритмгеймах Cytus
и Deemo
, а также в инди-хорроре Library of Ruina и Ender Lilies: Quietus of the Knights
.
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«Истребитель демонов» — тоже убийца, но другой нечисти
Бонус
: Упаковка «Хэппи-мила» в американском McDonald’s. Кроме того, в комбо-обед вернутся карточки с покемонами
: в прошлом году детишкам ничего не досталось, потому что карты для ККИ разобрали отаку с горящими глазами.
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