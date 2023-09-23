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Хаяо Миядзаки продал студию Ghibli НТВ: главные новости аниме за неделю

23 сентября
2023 год

Новости кино >>
23 сентября 2023

За прошедшую неделю НЕ последнее аниме Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» подросло еще на миллион долларов, в общей сложности аккумулировав в кубышке $55,25 миллиона — это 79-й результат среди самых кассовых фильмов японского проката (позади уже «Гарри Поттер и принц-полукровка» и «Мир Юрского периода 2»). Лайв-экшн-экранизация «Вап-Писа» уже третью неделю держится на первом месте среди англоязычных сериалов Netflix. «Люпен III» превратится в кабуки-спектакль: традиционное японское представление покажут посетителям столичного театра «Синбаси Энбудзё» в декабре. «Мой счастливый брак» продлили на второй сезон: жаль, не каждая пара может похвастаться тем же. Исекай «Я переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту» тоже ждет продолжение на радость всем вендинговым аппаратам: кто бы мог подумать, что они окажутся столь полезны в данжах. У Sega на носу релиз новой видеоигры про синее насекомоядное Sonic Superstars, и в честь этого компания выпустила пятиминутную короткометражку «Бедовое трио». Глядите:


Только что завершился пятый сезон «Прозы бродячих псов», однако на покой сверхъестественные детективы пока не собираются: студия BonesСтальной алхимик», «Моб Психо 100») обозначила, твердо и четко, что продолжение следует. Кстати, о продолжении: на смартфоны скоро выходит игра Gakuen Bungo Stray Dogs все по тем же «Псам» — даты релиза пока нет, но уже открыта пре-регистрация. «Пираты “Черной Лагуны”» стараются не отставать от трендов, но держатся поскромнее: по одноименной манге Рэя Хироэ выйдет видеоигра, но браузерная. «Моя геройская академия» туда же: 28 сентября усилиями Bandai Namco на цифровые прилавки всех актуальных платформ поступит королевская битва My Hero Ultra Rumble. Тем временем у «Гамеры: Перерождение» очередная коллаборация, и снова кавайная: на этот раз — с «Прогулками маленькой акулы». Посмотрите на эту милоту:


Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о новом аниме Такаси Миикэ «Онимуся» или свежем трейлере сериала «Нежити не повезло», а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

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На официальном сайте грядущего аниме «Бармен: Бокал бога» появился первый трейлер, новый постер и имена занятых в проекте сэйю. Пропустить по коктейльчику от гуру миксологии Рю Сасакуры студия LiberЛедяной парень и классная девушка-коллега») приглашает в апреле 2024-го.


Сериал по манге Араки Дзё посвящен профессиональному бармену Рю Сасакуре. После длительного путешествия по Европе, побед на многочисленных конкурсах и работы шефом в парижском отеле известный предводитель коктейлей возвращается в родную Японию и встает за барную стойку уютного заведения «Эден Хол», чтобы смешивать напитки и менять жизни.

Хаяо Миядзаки продал студию Ghibli НТВ: главные новости аниме за неделю

Гениального Рю озвучит Такахиро Мидзусима (Цутому Кикути из «Синего оркестра», Нацухика Хюга из «Туалетного мальчика Ханако»), а как приготовить идеальный Оча карай и чем шейкер отличается от джиггера творческой группе поведают именитые бармены Акихиро Сакамукаи и Нориюки Игути.

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Совсем недавно ветеран кинематографии Хаяо Миядзаки напустил тумана вокруг производства нового анимационного фильма «Как поживаете?». И вот опять будоражащие новости от маэстро: студия Ghibli станет «дочкой» Nippon TV. Крупнейшая японская телекомпания объявила о приобретении 42,3% акций, что даст NTV контрольный пакет и позволит взять на себя управление анимационной студией. Решение было принято в результате переговоров между двумя компаниями в процессе поиска преемника режиссера.

Хаяо Миядзаки продал студию Ghibli НТВ: главные новости аниме за неделю

Тосио Судзуки, покидая пост президента, заявил, что «Ghibli стала больше, чем я мог себе представить, и для обеспечения её работы понадобится помощь не отдельного человека, а крупной компании». В новой структуре основатель студии Хаяо Миядзаки станет почетным председателем совета директоров, Судзуки — председателем всё того же совета, а старший сын классика Горо Миядзаки — управляющим директором.

Хаяо Миядзаки продал студию Ghibli НТВ: главные новости аниме за неделю

NTV находится в партнерских отношениях с Миядзаки с 1985 года, когда впервые показала «Навсикаю из долины ветров» в рамках программы Friday Road Show. Кроме того, компания активно инвестировала в производство аниме именитой студии и участвовала в создании музея Ghibli, который был открыт в 2001 году.

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Релиз второго сезона «Аркнайтс», основанного на одноименной мобильной тактической RPG, намечен на 6 октября этого года. Сериал от студии Yostar PicturesБоевой отряд "Полный провал"») выйдет с подзаголовком «Зимнее уединение».


Жители планеты Терра подвержены смертельному недугу орипатия, из-за которого тело человека покрывается кристаллическими наростами. Эндемия вызвана минералом Оргиниум: камни-источники, образующиеся на местах стихийных бедствий неясного происхождения, обладают огромной энергией и способствуют быстрому прогрессу цивилизации, но при этом вызывают неизлечимое заболевание. Тела после смерти становятся источником инфекции, поэтому зараженные подвергаются гонениям и травле. Сотрудники фармацевтической компании «Родос Айленд», в частности, Доктор и Амия, ведут исследования по созданию лекарства и пытаются решить проблемы, вызванные орипатией.

Хаяо Миядзаки продал студию Ghibli НТВ: главные новости аниме за неделю

Над проектом работали режиссер первого сезона Юки ВатанабэСвязанные»), чардиз Ая Такафудзи (ключевая анимация в «Дороро» и «Промар») и композитор Юки ХаясиВолейбол!!», «Бессонница после школы»). Доктор говорит голосом Юки Кайды (Юрико Томосато из «Детектива Конана», Дезайр из «Ван-Писа»), сэйю ушастой Амии – Томоё Куросава (Нобуко Такада из «Магической битвы», Ребекка из «Киберпанка: Бегущих по краю»), а главную антагонистку ФростНову озвучивает Аяхи Такагаки (Тамако Инада из «Серебряной ложки», Хонока Исикава из «Глухомани»). В трейлере звучит опенинг ACHE in PULSE от MYTH & ROIDМаг-обманщик из другого мира»), а эндинг R.I.P. исполнила ReoNaДом теней»).

Читать «Девушки в последнем путешествии» — умиротворяющий сериал в постапокалиптическом сеттинге
Для тех, кто соскучился по исекаю, Studio DeenКогда плачут цикады», «Ооку») превратит ранобэ Когицунэ Канэкиру «Перерождение: Монстр» в аниме. Роль протагониста Ро исполняет Такуя Сато (Альберт Джеймс Мориарти из «Патриотизма Мориарти», Кадзутака Синда из «Класса убийц»). Пока без даты релиза, но с тизером.


После трагической гибели Томокуи Каната переродился младенцем-гоблином по имени Ро. Благодаря сохраненному навыку «поглощение» и воспоминаниям из прежней жизни, он адаптируется в альтернативном мире, где ему приходится пожирать других существ, чтобы получить их силу.

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В январе «Убийца гоблинов» очнулся от пятилетней спячки и выкатил трейлер второго сезона. Сейчас, когда до релиза осталось две недели, Liden FilmsПеснь ночных сов», «Токийские мстители») решили напомнить о премьере еще одним промороликом.


Ничего откровенно нового из видео мы не узнали: титульный герой всё так же рубит на сашими зеленых тварей, сохраняя анонимность при помощи шлема. Но на душе все равно как-то теплее, особенно после кусочка опенинга ко второму сезону: композицию Entertainment исполнил вокально-инструментальный ансамбль Mili, хорошо знакомый любителям видеоигр — их треки можно услышать в ритмгеймах Cytus и Deemo, а также в инди-хорроре Library of Ruina и Ender Lilies: Quietus of the Knights.

Читать «Истребитель демонов» — тоже убийца, но другой нечисти
Бонус: Упаковка «Хэппи-мила» в американском McDonald’s. Кроме того, в комбо-обед вернутся карточки с покемонами: в прошлом году детишкам ничего не досталось, потому что карты для ККИ разобрали отаку с горящими глазами.

Хаяо Миядзаки продал студию Ghibli НТВ: главные новости аниме за неделю

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Хаяо Миядзаки продал студию Ghibli НТВ: главные новости аниме за неделю фотографии
Хаяо Миядзаки продал студию Ghibli НТВ: главные новости аниме за неделю фотографии
Хаяо Миядзаки продал студию Ghibli НТВ: главные новости аниме за неделю фотографии
Хаяо Миядзаки продал студию Ghibli НТВ: главные новости аниме за неделю фотографии
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