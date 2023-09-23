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У Нила Кропалова появится «Субботняя жена»

23 сентября
2023 год

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23 сентября 2023

В новом сезоне «Dомашний» подготовил 100 ярких мелодрам — в линейке премьер «Сквозь слезы к счастью». С 25 сентября по будням в 19:00 зрителям представят новые проекты, сообщает пресс-служба телеканала.

У Нила Кропалова появится «Субботняя жена»
фото: «Никому не расскажем» / Пресс-служба телеканала «Dомашний»

Откроет неделю премьер 25 сентября мелодрама «Мама всегда права», где главные роли исполнили Милана Бру, Любовь Германова и Артем Карасёв. По сюжету, сбежав от неразделенной любви, студентка Вера решается на фиктивный брак с бизнесменом Александром Громовым, который старше ее на двадцать лет. Для Громова скоропалительный брак тоже спасение – мать грозится лишить его доли в совместном бизнесе, если он не женится. Пытаясь угодить маме, Александр и Вера, понимают, что сама судьба свела их друг с другом.

26 сентября состоится премьера проекта «Никому не расскажем». Главная героиня Ася влюбляется в талантливого хирурга Игоря и расстается со своим парнем. Тот все равно ищет с ней встреч, и после очередного отказа его находят мертвым. Подозрения падают на Асю, которая не может раскрыть свое алиби, потому что в ту ночь была с Игорем. Чтобы спасти девушку, Игорь готов признаться, но понимает, что сделает этим только хуже, ведь прокурором на дело назначена его жена. В ролях – Анна Клинская и Алексей Анищенко.

У Нила Кропалова появится «Субботняя жена»
фото: «На реке» / Пресс-служба телеканала «Dомашний»

Продолжит линейку премьер 27 сентября «Субботняя жена» с Анастасией Мишиной и Нилом Кропаловым. После развода муж Анны угрожает, что заберет у нее дочь. После безуспешных попыток найти работу Аня принимает необычное предложение бизнесмена Юрия – изображать по выходным его невесту перед мамой. Вскоре Аня понимает, что влюбилась в Юрия, но в их договоре есть пункт, что при появлении чувств они немедленно разрывают контракт.

28 сентября зрителям представят премьеру «На реке». Однажды Светлана становится свидетельницей гибели своего близкого друга, частично теряет память и решает бежать из города, чтобы все обдумать и понять, что делать дальше. Тем временем за ней гонится отец убитого, которому удается выследить и похитить Свету. Главные роли исполнили Валерия Бурдужа и Степан Бекетов.

У Нила Кропалова появится «Субботняя жена»
фото: «Поворот к счастью» / Пресс-служба телеканала «Dомашний»

Завершает неделю премьер 29 сентября мелодрама «Поворот к счастью». Безоблачную жизнь Леры переворачивает случайная авария: муж выставил ее из дома, семья отвернулась, а подруга оказалась двуличной стервой. Единственной, кто протянул руку помощи, оказалась простая таксистка. В главных ролях – Евгения Лоза, Владимир Курцеба и Владимир Бутенко.
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