Третий сезон «Медленных лошадей» стартует 1 декабря

Премьера третьего сезона сериала «Медленные лошади» состоится 1 декабря на стриминговом сервисе Apple TV+, сообщает Deadline.
фото: Apple
В центре истории — молодой агент британской разведки Ривер Картрайт (Джек Лауден), которого из-за провальной миссии отправляют в наименее престижное подразделение Слау-хаус, где под руководством ворчливого босса Джексона Лэмба (Гэри Олдман) служат такие же горе-шпионы. На долю изгоев МИ5 выпадают самые мелкие и скучные задания, но однажды они начинают самостоятельное расследования преступления, за ходом которого следит вся страна. В третьем сезоне Лэмб и его подчиненные оказывается втянуты в заговор, угрожающий будущему не только Слау-Хауса, но и МИ5.
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