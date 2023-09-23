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Третий сезон «Медленных лошадей» стартует 1 декабря

23 сентября
2023 год

Новости кино >>
23 сентября 2023

Премьера третьего сезона сериала «Медленные лошади» состоится 1 декабря на стриминговом сервисе Apple TV+, сообщает Deadline.

Третий сезон «Медленных лошадей» стартует 1 декабря
фото: Apple

В центре истории — молодой агент британской разведки Ривер Картрайт (Джек Лауден), которого из-за провальной миссии отправляют в наименее престижное подразделение Слау-хаус, где под руководством ворчливого босса Джексона Лэмба (Гэри Олдман) служат такие же горе-шпионы. На долю изгоев МИ5 выпадают самые мелкие и скучные задания, но однажды они начинают самостоятельное расследования преступления, за ходом которого следит вся страна. В третьем сезоне Лэмб и его подчиненные оказывается втянуты в заговор, угрожающий будущему не только Слау-Хауса, но и МИ5.

Читать Шпион вышел вон: Рецензия на сериал «Медленные лошади»
В кадре компанию Олдману и Лаудену составили Кристин Скотт Томас, Оливия Кук и Джонатан Прайс. Сценарий ироничного шпионского триллера основан на романах британского писателя Мика Херрона. В основу третьего сезона положена книга «Настоящие тигры».
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Третий сезон «Медленных лошадей» стартует 1 декабря фотографии
Третий сезон «Медленных лошадей» стартует 1 декабря фотографии
Третий сезон «Медленных лошадей» стартует 1 декабря фотографии
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