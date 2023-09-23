Том Круз отдыхает: трейлер французской комедии «Superкопы: миссия «Бабушка»

В сети появился дублированный трейлер комедии «Superкопы: миссия «Бабушка
» режиссёра Тарека Будали
(«Коп на драйве
»).
Райан — обычный коп, который мечтает о должности в секретной службе Франции. Но его навыки полицейского довольно заурядны. А вот его бабушка — настоящая знаменитость и участница мегапопулярного реалити-шоу. Когда ее похищает мексиканский картель, Райану приходится собрать команду верных друзей и отправиться на суперсекретное задание: их ждут приключения во Франции, Абу-Даби и Мексике! Наградой же станет не только бабушкина благодарность, но, возможно, и повышение по службе!
Главные роли в картине сыграли Тарек Будали, Филипп Лашо
, Жюльен Аррути
, Ванесса Гид
, Хосе Гарсия
, Мари-Анн Шазель
, Элоди Фонтан
, Франк Гастамбид
, Рем Кериси
, Николя Марье
, Буэль Браим
, Риад Белаиш
, Шанталь Ладезу
и Филипп Дюкен
.
В российский прокат фильм «Superкопы: миссия «Бабушка
» выйдет 26 октября.
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