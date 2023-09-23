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Том Круз отдыхает: трейлер французской комедии «Superкопы: миссия «Бабушка»

23 сентября
2023 год

Новости кино >>
23 сентября 2023
В сети появился дублированный трейлер комедии «Superкопы: миссия «Бабушка» режиссёра Тарека БудалиКоп на драйве»).


Райан — обычный коп, который мечтает о должности в секретной службе Франции. Но его навыки полицейского довольно заурядны. А вот его бабушка — настоящая знаменитость и участница мегапопулярного реалити-шоу. Когда ее похищает мексиканский картель, Райану приходится собрать команду верных друзей и отправиться на суперсекретное задание: их ждут приключения во Франции, Абу-Даби и Мексике! Наградой же станет не только бабушкина благодарность, но, возможно, и повышение по службе!

Том Круз отдыхает: трейлер французской комедии «Superкопы: миссия «Бабушка»

Главные роли в картине сыграли Тарек Будали, Филипп Лашо, Жюльен Аррути, Ванесса Гид, Хосе Гарсия, Мари-Анн Шазель, Элоди Фонтан, Франк Гастамбид, Рем Кериси, Николя Марье, Буэль Браим, Риад Белаиш, Шанталь Ладезу и Филипп Дюкен.

В российский прокат фильм «Superкопы: миссия «Бабушка» выйдет 26 октября.
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№ 2
Владимир Хорохорин   23.09.2023 - 19:20
Когда же эти горе переводчики перестанут давать идиотские названия.... 3 дня максимум. Это продолжение фильма Коп на драйве (30 дней максимум). читать далее>>
№ 1
Angelika77   23.09.2023 - 18:52
хахаах, хорошая шутка. французы никогда не дотянутся даже до первых фильмов Миссии невыполнима, сами актеры трюки не будут делать. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Том Круз отдыхает: трейлер французской комедии «Superкопы: миссия «Бабушка» фотографии
Том Круз отдыхает: трейлер французской комедии «Superкопы: миссия «Бабушка» фотографии
Том Круз отдыхает: трейлер французской комедии «Superкопы: миссия «Бабушка» фотографии
Том Круз отдыхает: трейлер французской комедии «Superкопы: миссия «Бабушка» фотографии
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