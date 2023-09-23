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Три якутских фильма покажут на международном кинофестивале imagineNATIVE в Торонто

23 сентября
2023 год

Новости кино >>
23 сентября 2023
Три фильма кинематографистов Республики Саха (Якутия) отобраны в программу международного фестиваля imagineNATIVE Film and Media Arts Festival, который посвящен кино и медиаискусству коренных народов и ежегодно проходит в Торонто, сообщается на сайте смотра.

Три якутских фильма покажут на международном кинофестивале imagineNATIVE в Торонто
фото: «Кукушка»

В программе короткометражных фильмов на мистическую тематику участвует картина Евгения Николаева «Кукушка». По сюжету мужчина приезжает в деревню, где с ним начинают происходить таинственные и необъяснимые события. Лента уже становилась призером нескольких киносмотров, в том числе фестивалей «Дух огня» в Ханты-Мансийские и «Горький Fest» в Нижнем Новгороде.

Три якутских фильма покажут на международном кинофестивале imagineNATIVE в Торонто
фото: «Айкуо» / imaginenative.org

В рамках секции короткометражного кино «Материнская любовь» покажут фильм «Айкуо» Айаала Адамова, выпускника мастерской Александра Сокурова. Это дипломная работа рассказывает о девушке, когда-то уехавшей из родной якутской деревни на учебу в Санкт-Петербург. Ей приходится приехать домой на похороны старшей сестры, и обстоятельства складываются таким образом, что вернуться к прежней жизни, возможно, уже не удастся.

В специальной программе, предназначенной для юных зрителей, участвует мультфильм «Бык холода» от якутской анимационной студии Tundra Animation. Добрая история о дружбе мальчика и старика на фоне якутской зимы ранее уже становилась победителем различных фестивалей и конкурсов. Над картиной работала большая команда художников и 3D-аниматоров, режиссером выступил Александр Охлопков, который ранее был арт-директором в проектах студий Universal, Disney, Paramount и Netflix.

Три якутских фильма покажут на международном кинофестивале imagineNATIVE в Торонто
фото: «Бык холода» / imaginenative.org


В этом году для участия в программе фестиваля отобраны фильмы со всего мира, представляющие 74 этноса и 40 языков коренных народов. До 22 октября в залах Торонто и по 29 октября в режиме онлайн imagineNATIVE продемонстрирует 14 полнометражных художественных картин, 70 короткометражных лент в 11 тематических программах, 21 цифровую и интерактивную работу и 17 аудиоработ.

В разные годы работы якутских кинематографистов не раз добивались наград imagineNATIVE. В 2014 году жюри отметило «Белый день» Михаила Лукачевского, в 2016-м – «Костер на ветру» Дмитрия Давыдова, в 2018-м – «Царь-птицу» Эдуарда Новикова, в 2019-м – «Проклятый хомус» Петра Хики.
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