Три якутских фильма покажут на международном кинофестивале imagineNATIVE в Торонто

Три фильма кинематографистов Республики Саха (Якутия) отобраны в программу международного фестиваля imagineNATIVE Film and Media Arts Festival, который посвящен кино и медиаискусству коренных народов и ежегодно проходит в Торонто, сообщается на сайте смотра.
фото: «Кукушка»
В программе короткометражных фильмов на мистическую тематику участвует картина Евгения Николаева «Кукушка». По сюжету мужчина приезжает в деревню, где с ним начинают происходить таинственные и необъяснимые события. Лента уже становилась призером нескольких киносмотров, в том числе фестивалей «Дух огня» в Ханты-Мансийские и «Горький Fest» в Нижнем Новгороде.
фото: «Айкуо» / imaginenative.org
В рамках секции короткометражного кино «Материнская любовь» покажут фильм «Айкуо» Айаала Адамова, выпускника мастерской Александра Сокурова. Это дипломная работа рассказывает о девушке, когда-то уехавшей из родной якутской деревни на учебу в Санкт-Петербург. Ей приходится приехать домой на похороны старшей сестры, и обстоятельства складываются таким образом, что вернуться к прежней жизни, возможно, уже не удастся.
В специальной программе, предназначенной для юных зрителей, участвует мультфильм «Бык холода» от якутской анимационной студии Tundra Animation. Добрая история о дружбе мальчика и старика на фоне якутской зимы ранее уже становилась победителем различных фестивалей и конкурсов. Над картиной работала большая команда художников и 3D-аниматоров, режиссером выступил Александр Охлопков, который ранее был арт-директором в проектах студий Universal, Disney, Paramount и Netflix.
фото: «Бык холода» / imaginenative.org
В этом году для участия в программе фестиваля отобраны фильмы со всего мира, представляющие 74 этноса и 40 языков коренных народов. До 22 октября в залах Торонто и по 29 октября в режиме онлайн imagineNATIVE продемонстрирует 14 полнометражных художественных картин, 70 короткометражных лент в 11 тематических программах, 21 цифровую и интерактивную работу и 17 аудиоработ.
обсуждение >>