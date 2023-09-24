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Полина Давыдова и Рустам Джабраилов сыграли в мелодраме Александра Мохова «Абрикосовая горечь»

24 сентября
2023 год

Новости кино >>
24 сентября 2023

Александр Мохов завершил съемки четырехсерийной остросюжетной мелодрамы «Абрикосовая горечь». Главные роли исполнили Полина Давыдова и Рустам Джабраилов, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

Полина Давыдова и Рустам Джабраилов сыграли в мелодраме Александра Мохова «Абрикосовая горечь»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету мини-сериала из-за проблем со здоровьем незапланированная беременность совершенно не входит в планы инженера-конструктора Ани Волошиной: муж уговаривает сделать аборт, а свекровь — хорошо подумать. Сразу после родов врожденный порок сердца напомнил о себе, поэтому свекровь нашла клинику в Турции, где специализируются на подобных проблемах. Главврач Джемаль так проникся девушкой, что при ухудшении состояния принял решения отдать ей сердце собственной жены, которая накануне погибла в аварии. На этом трагедии не закончились: его сын сбежал из дома, обвинив отца в смерти матери, но ее сердце в груди Анны подсказывает, где его искать.

«Название проекта "Абрикосовая горечь" отражает мысль о том, что не все то, чем кажется. В сериале счастливая семья оказывается несчастной, а смерть – жизнью», — говорит Полина Давыдова.
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Полина Давыдова и Рустам Джабраилов сыграли в мелодраме Александра Мохова «Абрикосовая горечь» фотографии
Полина Давыдова и Рустам Джабраилов сыграли в мелодраме Александра Мохова «Абрикосовая горечь» фотографии
Полина Давыдова и Рустам Джабраилов сыграли в мелодраме Александра Мохова «Абрикосовая горечь» фотографии
Полина Давыдова и Рустам Джабраилов сыграли в мелодраме Александра Мохова «Абрикосовая горечь» фотографии
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