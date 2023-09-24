Соколова продолжит подозревать всех в конце сентября

На канале «ТВ Центр» 27 и 28 сентября в 18.15 пройдет премьера третьего и четвертого сезонов детективного сериала «Соколова подозревает всех» с Ириной Рахмановой в роли следователя Ульяны Соколовой. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
По сюжету зрителей ожидает превращение главной героини из достаточно сухого и фанатичного в работе человека в интересующуюся жизнью и интересную для противоположного пола женщину. Преображение Ульяны началось с появления коллеги Александра Адмиралова (Алексей Матошин). Он – человек из ее прошлого, и с его появлением в ней стали пробуждаться некие чувства, интерес к жизни.
«У нее появляется новый смысл идти на службу, так как там – Адмиралов. И это очень важный поворотный момент персонажа, так как до этого ей было важно идти на работу, потому что работа – это самое главное, ей больше ничего не было интересно. А сейчас важна не просто работа, а с кем она ее делает», — говорит Рахманова, после чего добавляет, что герои «сами для себя не могут определить, кто они друг для друга. И, на мой взгляд, они очень сильно обманываются, убеждая себя в том, что они просто друзья. Они говорят одно, а на самом деле ведут себя совершенно по другому. Так часто бывает и в жизни – люди долго ходят по кругу, пока не происходит то, что толкает их навстречу, и они могут сдвинуться с мертвой точки. Как будет у Соколовой и Адмиралова – увидим».
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
У Соколовой появится также еще один поклонник. По словам актрисы, он мог возникнуть только на фоне того, что она начала по-другому жить: «Прошлой Соколовой этот человек не заинтересовался бы. А сейчас он ей интересуется потому, что она сама интересуется жизнью».
Помимо уже знакомой парочки Екатерины Вуличенко и Алексея Секирина в сериале появится новый персонаж в лице Алексея Барабаша. Его герой сначала производит впечатление простого трудяги, но через некоторое время приходит понимание, что за ним стоит некая тайна, и о ней зрители обязательно узнают в следующих сезонах.
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