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Оскар Айзек получил главную роль в картине Джулиана Шнабеля про Данте Алигьери

24 сентября
2023 год

Новости кино >>
24 сентября 2023
Оскар Айзек сыграет главную роль в новой картине Джулиана Шнабеля. Об этом стало известно благодаря интервью, которое режиссер дал The Hollywood Reporter.

Постановщик экранизирует роман Ника Тошеса «Рукою Данте» (In the Hand of Dante). События развернутся в Италии XIV века и в Нью-Йорке наших дней. В первом случае на первом плане будет Данте Алигьери, находящийся в поисках вдохновения для «Божественной комедии», а в современном мире Тошес займется проверкой подлинности первой рукописи Данте.

Оскар Айзек получил главную роль в картине Джулиана Шнабеля про Данте Алигьери

Старт съемок запланирован на октябрь. Картину планируют снимать во многих итальянских городах, включая Венецию, Верону, Падую и Палермо.

Шнабель, считающий автора первоисточника реинкарнацией Данте, давно загорелся идеей адаптации. По инофрмации World of Reel, в 2011 году ключевая роль была закреплена за Джонни Деппом. Для Айзека это не первый опыт сотрудничества со Шнабелем — актер снимался у него в картине «Ван Гог. На пороге вечности».
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