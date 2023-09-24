Оскар Айзек получил главную роль в картине Джулиана Шнабеля про Данте Алигьери

Оскар Айзек
сыграет главную роль в новой картине Джулиана Шнабеля
. Об этом стало известно благодаря интервью, которое режиссер дал The Hollywood Reporter
.
Постановщик экранизирует роман Ника Тошеса «Рукою Данте» (In the Hand of Dante). События развернутся в Италии XIV века и в Нью-Йорке наших дней. В первом случае на первом плане будет Данте Алигьери, находящийся в поисках вдохновения для «Божественной комедии», а в современном мире Тошес займется проверкой подлинности первой рукописи Данте.
Старт съемок запланирован на октябрь. Картину планируют снимать во многих итальянских городах, включая Венецию, Верону, Падую и Палермо.
Шнабель, считающий автора первоисточника реинкарнацией Данте, давно загорелся идеей адаптации. По инофрмации World of Reel
, в 2011 году ключевая роль была закреплена за Джонни Деппом
. Для Айзека это не первый опыт сотрудничества со Шнабелем — актер снимался у него в картине «Ван Гог. На пороге вечности
».
обсуждение >>