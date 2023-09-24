Завершились съемки мини-сериала «Все смешалось в доме Авдеевых»

По словам Людмилы Свитовой, «человека характеризуют его поступки. Моя героиня честная! И все ее действия говорят об этом – от выбора места работы до отношений с близкими и родными, которых она защищает настолько, насколько только может. А вообще идеальных людей не бывает. У всех есть сильные и слабые стороны. И Катя не исключение: то она боец и правозащитник, то сорвется и заплачет, как дитя».
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету сын Кати и Артёма Авдеевых забрал документы из института и уезжает работать в другой город: Женя узнал, что у отца есть любовница и не может рассказать матери правду. Катя случайно выясняет, что ее пациентка Аня хочет выдать сына своего женатого любовника отцом будущего ребенка. На семейном торжестве героиня с ужасом понимает, что Аня встречается с ее племянником. Пытаясь уберечь его от обмана, она разрушает семью подруги. Узнав об этом, Женя рассказывает Кате правду про отца, и она уходит от Артёма. На этом неприятности не заканчиваются. Марта, сестра Кати, воспользовавшись услугами суррогатной матери, подвергается шантажу и попадает под арест. Помочь Кате решить навалившиеся проблемы помогает неравнодушный полицейский Фёдор.
«Мой герой – отец-одиночка и оперативник. Он старается быть добрым и мягким к дочери, но не терять свой стержень в работе. Ему хочется сделать для нее все, дать ей как можно больше. Он осознает, что девочке нужна мама – женский взгляд, женское тепло, а ему – партнер, который поможет справиться со всеми невзгодами и просто будет рядом. Когда-то он сильно обжегся, и это оставило неизгладимый след в его сердце, но появилась Катя, которая дала надежду на то, что настоящая любовь все-таки существует», — рассказал о своем персонаже Александр Дуда.
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