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Найден режиссер для «Бермудских островов»

24 сентября
2023 год

Новости кино >>
24 сентября 2023
Создатель «Нового Человека-паука» Марк Уэбб займет режиссерское кресло приключенческого боевика «Бермудские острова» (Bermuda) производства студии Skydance, уверяет Deadline.

Найден режиссер для «Бермудских островов»
фото: thewrap.com

Продюсерская команда картины, находящейся на ранней стадии разработки, состоит из Дэвида Эллисона, Даны Голдберг и Дона Грейнджера. У фильма все еще нет сценариста. Сам Уэбб не планирует становиться соавтором, однако он готов после завершения забастовки WGA обсудить сценарий с тем, кто его напишет.

О сюжете подробностей нет. Одно можно сказать наверняка: события развернутся в печально известном Бермудском треугольнике, где часто пропадают корабли и самолеты.
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№ 1
Yanina Sokolova   24.09.2023 - 16:31
забавно, нашли режиссера для не понятно какого фильма. то есть, он согласен снимать любой фильм, какой сценарий принесут тот и пойдет в ход.)))))) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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