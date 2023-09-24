Найден режиссер для «Бермудских островов»

Создатель «Нового Человека-паука
» Марк Уэбб
займет режиссерское кресло приключенческого боевика «Бермудские острова» (Bermuda) производства студии Skydance, уверяет Deadline
.
Продюсерская команда картины, находящейся на ранней стадии разработки, состоит из Дэвида Эллисона, Даны Голдберг и Дона Грейнджера. У фильма все еще нет сценариста. Сам Уэбб не планирует становиться соавтором, однако он готов после завершения забастовки WGA обсудить сценарий с тем, кто его напишет.
О сюжете подробностей нет. Одно можно сказать наверняка: события развернутся в печально известном Бермудском треугольнике, где часто пропадают корабли и самолеты.
обсуждение >>