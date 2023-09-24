Найден режиссер для «Бермудских островов»

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Ирина Старшенбаум и Сергей Кузнецов отправятся в путешествие по Пермскому краю

Интервью

Ольга Дибцева: «Я пошла в режиссуру не для того, чтобы снимать себя»

Режиссер — о съемках дебютного полного метра, работе с друзьями-актерами и погружении в тоталитарные женские секты