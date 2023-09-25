«Цербер» с Тимофеем Трибунцевым и Сергеем Мариным выйдет 4 ноября

Исторический детектив Владимира Щеголькова «Цербер» выйдет в онлайн-кинотеатре Premier 4 ноября. Сериал, созданный «Студией Чеховъ» при поддержке Института развития интернета, осенью также покажет НТВ, уточняет пресс-служба платформы.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier
«Цербер» снят по мотивам исторических событий, случившихся после подавления восстания на Сенатской площади в Санкт-Петербурге в 1825 году. Остановив бунт, власть начинает искать зачинщиков. Следственная комиссия ведет расследование, стараясь поймать как можно больше декабристов, прибегая к помощи тайных агентов, внедренных в революционные ячейки, и доносчиков.
По сюжету неожиданно в Петербурге происходит серия жестоких убийств: жертвами становятся те, кто донесли на декабристов. Возле тел убитых неизменно остается листок со строками из стихотворения молодого поэта Александра Пушкина. За расследование дела берутся московский сыщик с необычными способностями, которого воплотил Тимофей Трибунцев, и освобожденный из под ареста дворянин Александр Бошняк в исполнении Сергея Марина. Одной из сюжетных линий станут романтические отношения Бошняка с полячкой Каролиной Собаньской (Вера Колесникова), авантюристкой, тайным агентом и музой Александра Сергеевича Пушкина.
«Зачем зрителю нужно посмотреть этот сериал? Во-первых, это очень не глупо. Во-вторых — невероятные актеры. Прекрасное художественное решение. Сюжет триллера, сплетающийся с мелодрамой. Реальные исторические личности, переплетенные в ярком сюжете, написанным талантливейшим Александром Гоноровским», — прокомментировал режиссер Владимир Щегольков.
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