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Кинокомпания 1-2-3 Production и Простор от VK проведут бесплатный лекторий о кинопроизводстве

25 сентября
2023 год

Новости кино >>
25 сентября 2023
Креативная платформа Простор от VK и 1-2-3 Production проведут серию бесплатных лекций о создании фильмов и сериалов и карьере в киноиндустрии. Согласно пресс-службе продюсерского центра Potential, лекторий пройдет офлайн в Москве, а спикерами выступят ведущие продюсеры, режиссеры и медиаменеджеры.

На шести лекциях слушателям расскажут о всех этапах кинопроизводства, включая разработку идеи, написание сценарной заявки до питчинга и организацию продакшена. Среди экспертов заявлены генеральный директор 1-2-3 Production Иван Голомовзюк, генеральный директор кинокомпании Black Box Production Павел Сарычев, генеральный продюсер Фестиваля уличного кино Александр Щеряков, генеральный директор «Старт Продакшн» и директор киношколы «Студия 24» Сергей Маевский, главный редактор Кино-Театр.Ру и директор по развитию веб-кинотеатра Chill Жан Просянов и другие. На лекции приглашаются режиссеры, сценаристы, шоураннеры и все, кто хотел бы построить карьеру в индустрии кино. Все подробности можно узнать в сообществе Простора.

Кинокомпания 1-2-3 Production и Простор от VK проведут бесплатный лекторий о кинопроизводстве
фото: пресс-служба продюсерского центра Potential

Лекторий стартует 26 сентября дискуссией о профессиональных лифтах и карьере в индустрии кино. Эксперты обсудят тренды рынка кино и современное кинообразование, а также расскажут, как почти без бюджета создавать контент, который заинтересует продюсеров. Регистрация на встречу уже закрыта.

10 октября пройдет лекция о том, как написать сценарную заявку, которую примут в кинокомпании, и в чем секрет хорошего логлайна и синопсиса. 24 октября состоится мастер-класс с разбором логлайнов слушателей. Все желающие могут прислать логлайн своего проекта и получить обратную связь от действующих продюсеров. 7 ноября можно будет посетить лекцию о том, как собрать продакшен и работать с командой. Спикеры расскажут, как управлять процессами в команде и распределять обязанности, формировать бюджет и не срывать дедлайны. 21 ноября — мастер-класс по питчингу проектов, на котором эксперты покажут образцовую защиту проекта: как представить идею, продать ее платформе и получить бюджет на реализацию. Кроме того, будут перечислены типичные ошибки и приемы, которые увеличивают шансы на успех. Завершится лекторий 5 декабря паблик-током о том, как создавались сериалы 1-2-3 Production «Эпидемия», «Игра на выживание», «Капельник» и «Здоровый человек».
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