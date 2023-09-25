Сергей Бурунов подарил свой голос коту Баюну в сказке «По щучьему велению»

Кот Баюн в сказке Александра Войтинского «По щучьему велению» заговорит голосом Сергея Бурунова. Специальный ролик с актером был представлен компанией «НМГ Кинопрокат» на презентации, состоявшейся на выставке КИНОЭСКПО в Санкт-Петербурге, уточняет пресс-служба телеканала «Россия».
«Кот Баюн, как вы знаете, персонаж русских сказок, обладающий волшебным голосом. Он заговаривает и усыпляет своими разговорами и пением путников. Само слово "баюн" означает говорун, рассказчик, отсюда и имя у кота такое. И тем странникам, у кого недостаточно сил противостоять волшебству кота, понятно, не поздоровится, а вот если кто сможет поймать кота и приручить, то тогда кот будет служить верой и правдой. И в добрых хозяйских руках сказки Баюна приобретают целебные свойства. В классической сказке "По щучьему велению" никакого кота, как известно, не было. Но у нас фильм по мотивам русских народных сказок, и поэтому в нашей истории есть кот. Предложил мне этого кота продюсер Сергей Сельянов. Я спросил: "И каким вы этого кота видите?" Сергей Михайлович ответил: "Для этого тебя и зовем — придумай, какой он". А кот был уже нарисован. Я на него посмотрел и начали работать. Как таковой подготовки не было, что называется из огня, да в полымя. Это не простой анимированный кот. Когда художники рисовали героя, то рисовали его с режиссера фильма Александра Войтинского. Художники смотрели, как двигается Александр, поэтому у кота немного человеческие повадки, что делает персонаж еще более интересным. А говорит и поет кот моим голосом», — рассказал о работе над фильмом Сергей Бурунов.
В основе сюжета – классическая сказка про Емелю (Никита Кологривый), который поймал говорящую щуку, а та предложила ему сделку — три желания. Первые два он пустил на ветер, а третье решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, ему придется действовать без волшебной силы, самому. А помогать ему будет Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой. Вместе им предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном, отправиться в мрачное царство Кощея и понять, что настоящее чудо — это быть с тем, кого любишь.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
По словам Бурунова, «этот, на первый взгляд, жестокий кот, насмерть усыпляющий путников песнями, оказывается очень сентиментальным и добрым. Он просто очень одинокий, и Емеля сумел найти к нему подход. Просто до Емели никому в голову не приходило покормить кота и песню вместе с ним спеть. И этот коварный кот превратился в прекрасного друга и верного товарища, который разделил с Емелей все тяготы его путешествия по тридевятому царству».
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