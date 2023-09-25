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Сергей Бурунов подарил свой голос коту Баюну в сказке «По щучьему велению»

25 сентября
2023 год

Новости кино >>
25 сентября 2023

Кот Баюн в сказке Александра Войтинского «По щучьему велению» заговорит голосом Сергея Бурунова. Специальный ролик с актером был представлен компанией «НМГ Кинопрокат» на презентации, состоявшейся на выставке КИНОЭСКПО в Санкт-Петербурге, уточняет пресс-служба телеканала «Россия».



«Кот Баюн, как вы знаете, персонаж​ русских сказок, обладающий волшебным голосом. Он заговаривает и усыпляет своими разговорами и пением путников. Само слово "баюн" означает говорун, рассказчик, отсюда и имя у кота такое.​ И​ тем странникам, у кого недостаточно сил противостоять волшебству кота, понятно, не поздоровится, а вот​ если кто сможет поймать кота и приручить,​ то тогда кот будет служить верой и правдой. И в добрых хозяйских руках сказки Баюна приобретают целебные свойства. В классической сказке "По щучьему велению" никакого кота, как известно, не было. Но у нас фильм по мотивам русских народных сказок, и поэтому в нашей истории есть кот. Предложил мне этого кота продюсер Сергей Сельянов. Я спросил:​ "И каким вы этого кота видите?" Сергей Михайлович ответил: "Для этого тебя и зовем —​ придумай, какой он".​ А кот был уже нарисован.​ Я на него посмотрел и начали работать. Как таковой подготовки не было, что называется из огня, да в полымя.​ ​Это не простой анимированный кот. Когда художники рисовали героя, то рисовали его с режиссера фильма Александра Войтинского. Художники смотрели, как двигается Александр, поэтому у кота немного человеческие повадки, что делает персонаж еще более интересным. А говорит и поет кот моим голосом», — рассказал о работе над фильмом Сергей Бурунов.

В основе сюжета – классическая сказка про Емелю (Никита Кологривый), который поймал говорящую щуку, а та предложила ему сделку — три желания. Первые два он пустил на ветер, а третье решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, ему придется действовать без волшебной силы, самому. А помогать ему будет Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой. Вместе им предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном, отправиться в мрачное царство Кощея и понять, что настоящее чудо — это быть с тем, кого любишь.

Сергей Бурунов подарил свой голос коту Баюну в сказке «По щучьему велению»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По словам Бурунова, «этот, на первый взгляд, жестокий кот, насмерть усыпляющий путников песнями, оказывается очень сентиментальным и добрым. Он просто очень одинокий, и Емеля сумел найти к нему подход. Просто до Емели никому в голову не приходило покормить кота и песню вместе с ним спеть. И этот коварный кот превратился в прекрасного друга и верного товарища, который разделил с Емелей все тяготы его путешествия по тридевятому царству».

В картине также сыграли Мила Ершова, Алина Алексеева, Агриппина Стеклова, Юрий Колокольников, Роман Мадянов и Фёдор Лавров. «По щучьему велению» выйдет в прокат уже через месяц, 26 октября, при поддержке Фонда кино и телеканалов «Россия» и СТС.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Маховецкий   25.09.2023 - 16:06
Что-то Баюна рядом с Емелей не помню. Хотя посмотрим, что там теперь навертят. Да и талантливому Бурунову будет хоть закадровая, но роль, а то в кино ровным счётом он никто. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Сергей Бурунов подарил свой голос коту Баюну в сказке «По щучьему велению» фотографии
Сергей Бурунов подарил свой голос коту Баюну в сказке «По щучьему велению» фотографии
Сергей Бурунов подарил свой голос коту Баюну в сказке «По щучьему велению» фотографии
Сергей Бурунов подарил свой голос коту Баюну в сказке «По щучьему велению» фотографии
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