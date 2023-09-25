Александр Домогаров-младший снимает драмеди «Она такая классная» о дружбе с аутистом

Для Домогарова-младшего «это снова дебют. Я никогда не снимал сериалы и очень волнуюсь перед новым и неизведанным. У нас классный сценарий. Очень жизненный и точный. Так случилось, что в нем много перекликается со мной лично — и трагичное и семейное. Даже удивительно. Это большой вызов, надеюсь, я справлюсь».
Зрителей ожидает драмеди, роуд-муви и история взросления в одном сюжете. События развернутся в современном Екатеринбурге. Обаятельный раздолбай Артем таксует на родительской машине, играет в баскетбол с друзьями-соседями Ромой и Егором, и в целом не заморачивается насчет жизни. Еще у троицы есть сосед Лёня, восемнадцатилетний парень с аутизмом, живущий под гиперопекой своей мамы. Однажды в квартире Артёма Лёня случайно видит порноролик с актрисой Алексой Люкс и впервые влюбляется. Одержимость Лёни перерастает в желание срочно поехать в Санкт-Петербург и найти Алексу, а Рома с Егором в результате нелепых обстоятельств и одной тайной цели присоединяются к Лёне, хотя у всех абсолютно разные мотивы для этой поездки. В этом путешествии все, что может пойти не так, идет не так. Здесь случится первая любовь, первая ответственность, и первые жестокие жизненные уроки. Все трое лучше узнают Лёню и поймут, что он не «с отклонениями», а просто другой — и более адекватный, чем многие «нормальные».
фото: пресс-служба компании «МТС»
«Меня заинтересовала эта история своей дерзостью, но, в то же время, своей человечностью, тонкой и глубокой поднятой проблемой. Как мне показалось, нам удалось найти контакт с Сашей Домогаровым — режиссером и с ребятами-актерами. С трепетом и волнением жду съемок», — говорит исполнитель главной роли Артёма Денис Прытков.
По словам генерального продюсера Kion Игоря Мишина, «Саша Домогаров очень точно чувствует и понимает мир молодых людей, героев нашего сериала. Сценаристу Кириллу Дышловому удалось гармонично переплести авантюрный сюжет с добрым юмором и светлой интонацией этой истории. Получился точный и правильный тандем авторов, способных удивить и порадовать зрителей». Продюсер Рубен Дишдишян называет сериал «необычным проектом», в котором «поднимаются редкие для нашего кино темы».
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