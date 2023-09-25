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Математик Илья Маланин противостоит букмекерской мафии в тизер-трейлере «Теории больших денег»

25 сентября
2023 год

Новости кино >>
25 сентября 2023

Опубликован официальный тизер-трейлер сериала «Теория больших денег» производства онлайн-кинотеатра Иви и продюсерской компании INEY Production. Главные роли в нем сыграли Илья Маланин, Мария Шумакова, Нино Нинидзе и Иван Фоминов.



Это история рождения бесстрашного героя из тихони-интроверта, который не стал мириться с угрозами местной мафии. Зрителя ждет оригинальный сюжет, неординарный персонаж и трогательный юмор в сочетании с остросюжетными поворотами.

По сюжету гений-математик с феноменальной памятью Михаил Александрович Нефедов преподает в университете теорию вероятности и матстатистику. Михаил Александрович помнит все, что когда-либо слышал, видел или читал. Его голова — огромное хранилище всевозможной информации. Михаил узнает, что его сын-подросток серьезно болен и лечение потребует многомиллионной суммы. Продав квартиру, Нефедов делает идеально просчитанную ставку на матч местной футбольной лиги, но проигрывает. Ошибиться он не мог, а значит, в уравнении есть неучтенная переменная. И это — подпольный букмекерский бизнес, где результаты игр подтасовываются. Михаил вычисляет организаторов теневого бизнеса и требует у них свой выигрыш. Так начинается противостояние университетского преподавателя с букмекерской мафией. Лишенный эмоций, привязанностей и страха гений не спасует ни перед чем. Но однажды он обнаружит себя человеком — уязвимым, зависимым и по-настоящему живым.

Математик Илья Маланин противостоит букмекерской мафии в тизер-трейлере «Теории больших денег»

«Для артиста, как мне кажется, любой необычный персонаж — всегда интересная работа. В сериале "Теория больших денег" мой персонаж — человек, какого редко встретишь в жизни. Он невероятно умен, но очень закрыт, существует в своем мире. Погрузиться в этот мир, пожить в нем, понять его логику — моя задача. Если ее выполнить хорошо, зритель не сможет оторваться от сериала», — уверен Илья Маланин.

Съемки сериала проходили в Краснодаре и Москве. В сценах футбольных матчей приняли участие реальные игроки — это помогло придать действию максимальную реалистичность. «Теория больших денег» войдет в линейку Сериалы Иви и появится в онлайн-кинотеатре в 2023 году.

Математик Илья Маланин противостоит букмекерской мафии в тизер-трейлере «Теории больших денег»

«"Теория больших денег" — один из самых любимых наших проектов, и самое удивительное в нем — это главный герой, который сам по себе является крайне интересным объектом для изучения. Нет ничего увлекательнее, чем создавать уникального персонажа, которого потом можно выпустить на волю и наблюдать за тем, как он меняет мир вокруг себя. Пусть даже это мир криминального бизнеса», — говорит продюсер сериала Андрей Золотарев.
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