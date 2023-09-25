Для Okko снимают сериалы «Тетка» и «Суета» с участием Елены Валюшкиной и Дениса Власенко

Кинокомпании Norm Production и Decon Studio приступили к съемкам оригинальных сериалов для онлайн-кинотеатра Okko, которые станут первыми проектами в рамках договора на эксклюзивное производство с продюсерским центром Originals Production. «Тетка» и «Суета» пополнят линейку оригинальных проектов Okko, уточняет пресс-служба платформы.
Восьмисерийная «Тетка» производства Norm Production расскажет историю дерзкой и эгоистичной Марго, выстроившей для себя максимально комфортный и веселый образ жизни. Внезапно Марго приходится срочно повзрослеть, когда она становится опекуншей двух избалованных племянников.
Восьмисерийная «Суета» производства Decon Studio представляет собой историю четверых друзей-неудачников из Пятигорска, которые решаются на ограбление инкассаторов, но в результате оказываются должны 150 миллионов рублей. Чтобы спасти свои жизни, они вынуждены продолжать налеты.
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