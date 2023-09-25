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Для Okko снимают сериалы «Тетка» и «Суета» с участием Елены Валюшкиной и Дениса Власенко

25 сентября
2023 год

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25 сентября 2023

Кинокомпании Norm Production и Decon Studio приступили к съемкам оригинальных сериалов для онлайн-кинотеатра Okko, которые станут первыми проектами в рамках договора на эксклюзивное производство с продюсерским центром Originals Production. «Тетка» и «Суета» пополнят линейку оригинальных проектов Okko, уточняет пресс-служба платформы.



Восьмисерийная «Тетка» производства Norm Production расскажет историю дерзкой и эгоистичной Марго, выстроившей для себя максимально комфортный и веселый образ жизни. Внезапно Марго приходится срочно повзрослеть, когда она становится опекуншей двух избалованных племянников.

Режиссером драмеди выступит Александра Лупашко, а шоураннером – Александра Рутберг. Главные роли в сериале исполнят Полина Федина, Кай Гетц, Александра Тихонова, Елена Валюшкина и Анатолий Кот.

«Суета»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Восьмисерийная «Суета» производства Decon Studio представляет собой историю четверых друзей-неудачников из Пятигорска, которые решаются на ограбление инкассаторов, но в результате оказываются должны 150 миллионов рублей. Чтобы спасти свои жизни, они вынуждены продолжать налеты.

Режиссерское кресло криминальной комедии занял Антон Родин, автором идеи и сценаристом выступил Артём Золотарев. В главных ролях — Саша Фёдоров, Александр Аверин, Денис Власенко, Магомед Муртазаалиев, Алексей Гришин, Александр Фисенко, Юлия Гревцова и Анастасия Акатова.
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