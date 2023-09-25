Объявлена программа Третьего Московского международного фестиваля архивных фильмов

На церемонии открытия в «Иллюзионе» будут представлены два фильма — отреставрированная версия картины Евгения Бауэра «Дети века» и сенсационная находка «Отравительница» (1906/1907) студии Pathé Frères с участием Макса Линдера — лента была обнаружена в архиве Госфильмофонда и принадлежит к раннему периоду творчества актера, до создания им комического экранного образа «денди Макса».
Фестиваль представит десять кураторских программ, составленных ведущими научными сотрудниками Госфильмофонда не только для профессионального сообщества — кинокритиков, киноведов и историков кино, — но и для самой широкой аудитории. В программу вошли как культовые, так забытые отечественные и зарубежные фильмы, а также уникальные актерские кинопробы, экспериментальные дебюты, ретроспективы и недооцененное современниками научно-популярное кино. Показы архивных находок занимают особое место в программе фестиваля, ведь атрибутирование и восстановление утерянных фильмов является одной из главных задач Госфильмофонда России — организатора фестиваля. Большая часть показов пройдет с пленки и будет сопровождаться вступительным словом кураторов, научных сотрудников Госфильмофонда, партнерами фестиваля. В рамках публичной программы также пройдут лекции и дискуссии.
фото: пресс-служба фестиваля
«Мы искренне рады приветствовать наших гостей и зрителей на Фестивале архивного кино. На этом фестивале вас ждут уникальные фильмы, интересные лекции и неожиданные открытия. Фестиваль архивного кино – это не просто мероприятие, это погружение в историю и культуру через объектив кинокамеры.
Мы стараемся сделать каждый фильм настоящим открытием, даря вам возможность увидеть знаковые произведения иначе. Мы верим, что в этом мире архивного кино каждый из вас найдет что-то особенное», — говорит программный директор фестиваля и заместитель генерального директора Госфильмофонда РФ Ольга Деревянкина.
Уже открыты продажи билетов на сеансы, которые пройдут в кинотеатре «Иллюзион». В рамках основной программы «Культурный обмен, реставрации и находки», подготовленной историком кино Тамарой Шведюк, зрители смогут познакомиться с цифровой реставрацией фильма Эриха фон Штрогейма «Глупые жены», переданной для показа фестивалем немого кино в Сан-Франциско, а также впервые увидеть новую реконструированную версию картины Джозефа Хэнабери «Игра без риска» (1927) с участием Монти Бэнкса. Для реставрации компания Dave Glass Productions использовала сразу три копии, уцелевшие в разных киноархивах мира, в том числе в Госфильмофонде. В секции «Франческа Бертини – первая и последняя дива» покажут четыре фильма с участием главной итальянской кинодивы — поводом послужил найденный в коллекции Госфильмофонда «Трубадур» — ее актерский дебют. Вместе с находкой сюда вошли бесспорный шедевр «Ассунта Спина», а также два редких фрагмента: «Моя малышка» (1916) и «Тоска» (1918), предоставленные Болонской синематекой. Фильмом закрытия станет премьерный показ новой реставрации звукового фильма Витторио Де Сики «Шуша» — классики итальянского неореализма. Цифровая копия подготовлена Болонской синематекой.
фото: пресс-служба фестиваля
Также в «Иллюзионе» пройдут авторские циклы ведущих научных сотрудников Госфильмофонда: «Полеты во сне и наяву» Деревянкиной расскажут о том, какие фантастические идеи появлялись у людей в попытке осуществить свою мечту и подняться в воздух; фильмы из программы «Бегущие по рельсам» Натальи Мокрушиной представит зрителям завораживающий кинороман камеры и поезда,
а регулярная секция Евгения Марголита «Киностолица: Ленинград» в этом году фокусирует внимание на историческом облике нынешнего Санкт-Петербурга — к 320-летию основания неповторимого города на экранах предстанут фильмы, отражающие его многогранные образы.
В кинозале Государственной Третьяковской галереи пройдут четыре программы, выстроенные вокруг темы актерского и режиссерского мастерства. Здесь впервые пройдет подготовленная Александрой Терещенко ретроспектива «Олег Жаков. Советский чужой», а программа «Кинопробы» Анастасии Вознесенской представит на экранах одну из самых интересных частей коллекции Госфильмофонда и покажет как проходили актерские пробы Олега Ефремова, Инны Чуриковой, Екатерины Савиновой и многих других к таким фильмам, как «Председатель», «Человек без паспорта», «Живые и мертвые» и «Полустанок». Авторская программа киноведа Андрея Икко «1933: последнее лето "Фабрики грез"» посвящена пограничному для кинопроизводства США году и собирает фильмы разных жанров, позволяющие увидеть, как режиссеры обыгрывали темы, которые спустя всего лишь год стали непозволительны для показа на экране. Дополняет программу сатирическая подборка из 12 анимационных фильмов этого же рубежного года. В рамках программы куратора Светланы Мелентьевой «Дебют» покажут фильмы одноименного экспериментального молодежного творческого объединения киностудии «Мосфильм» конца 1970-х – начала 1990-х, среди которых есть и ранняя работа Валерия Тодоровского «Катафалк».
фото: пресс-служба фестиваля
Впервые одной из площадок фестиваля выступит кинотеатр «Зотов.Кино», где будет представлен блок научно-популярного и документального кино. К юбилею Свердловской киностудии здесь пройдет программа «Уральский киносказ. 80 лет Свердловской киностудии», для которой кураторы Александра Устюжанина и Кирилл Власкин собрали пять отреставрированных шедевров производства 60-80-х: «Лучшие дни нашей жизни» (1968), «Почин» (1983), «Графика Якутии» (1984), «И взмах послушного крыла» (1988), «Госпожа Тундра». А программа «Надо снимать резко», подготовленная куратором Виктором Беляковым, объединила культовые фильмы студии Центрнаучфильм и представит на сегодняшний момент забытые, малоизвестные, однако, бывшие в свое время знаковыми киноленты.
Программа III Фестиваля архивных фильмов, который является преемником фестиваля «Белые Столбы», доступна на сайте смотра.
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