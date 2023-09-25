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Климова и Панкратов-Чёрный окажутся в освобожденной Литве в седьмом сезоне сериала «По законам военного времени»

25 сентября
2023 год

Новости кино >>
25 сентября 2023
В городе Черняховск стартовали съемки седьмого сезона военной драмы «По законам военного времени». Режиссером новых серий стал Дмитрий Петрунь. Съемочный процесс продолжится в Калининграде, а премьера состоится на Первом канале в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В сериале снимаются Екатерина Климова, Александр Панкратов-Чёрный, Дмитрий Лавров, Павел Харланчук, Кирилл Чернышенко, Арина Постникова и Александр Ревенко.

Климова и Панкратов-Чёрный окажутся в освобожденной Литве в седьмом сезоне сериала «По законам военного времени»
фото: пресс-служба Первого канала

По словам Дмитрия Петруня, «новый сезон "По законам военного времени" — это приквел четвертого сезона. Любимые герои в исполнении Екатерины Климовой и Александра Панкратова-Чёрного перенесутся в прошлое. Мне очень нравится формат этого сезона: каждая серия — отдельная история. Мне кажется, что в этот раз удалось сделать глубже и эмоциональнее второстепенных персонажей. В новом сезоне нас ждут прекрасные локации, которые очень точно передадут атмосферу Литвы 1944 года. Очень повезло с погодой, поэтому картинка будет яркой и сочной».

По сюжету осенью 1944 года майор Елагина (Климова) и старшина Федоренко (Панкратов-Чёрный) едут за новым назначением в штаб Фронта. По пути на них нападают вооруженные люди. С трудом им удается добраться до ближайшего села, где расположился особый сводный батальон Красной Армии, которым командует старый друг Елагиной — подполковник Шилов (Лавров). Он рассказывает, что напали на Елагину местные партизаны — так называемые «лесные братья», которые вместе с немецкими и литовскими диверсантами организовали на освобожденной территории вражеское подполье. Борьба с ними поручена Шилову, и он предлагает Елагиной присоединиться к его городской следственной группе. Елагина и Федоренко остаются вместе с Шиловым. Он особо полагается на опыт майора в следственном деле и поручает ей решать самые трудные задачи в расследованиях. При этом по-дружески защищает и опекает ее от всего, что может помешать будущей встрече Елагиной с мужем и их общей Победе.
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Климова и Панкратов-Чёрный окажутся в освобожденной Литве в седьмом сезоне сериала «По законам военного времени» фотографии
Климова и Панкратов-Чёрный окажутся в освобожденной Литве в седьмом сезоне сериала «По законам военного времени» фотографии
Климова и Панкратов-Чёрный окажутся в освобожденной Литве в седьмом сезоне сериала «По законам военного времени» фотографии
Климова и Панкратов-Чёрный окажутся в освобожденной Литве в седьмом сезоне сериала «По законам военного времени» фотографии
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