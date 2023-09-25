Климова и Панкратов-Чёрный окажутся в освобожденной Литве в седьмом сезоне сериала «По законам военного времени»

анонс

Смотр пройдет с 6 по 15 октября

25 сентября

Для Okko снимают сериалы «Тетка» и «Суета» с участием Елены Валюшкиной и Дениса Власенко

Компании Norm Production и Decon Studio приступили к созданию первых проектов в рамках договора на эксклюзивное производство с Originals Production