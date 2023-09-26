«Решающая игра на свалке»: первый трейлер полнометражного финала культового «Волейбола!!»

Студия Production I.G
(«Психопаспорт
», «Иллюзия рая
») выпустила трейлер полнометражной дилогии, завершающей культовую франшизу «Волейбол!!
». «Решающая игра на свалке
» выйдет в кинотеатрах Японии 16 февраля 2024 года, а у нас пока можно посмотреть ролик с русскими субтитрами.
Подростковая драма, основанная на одноименной манге Харуити Фурудатэ
, посвящена Сёё Хинате — ученику средней школы, который вдохновился волейболом, увидев игру аса Карасуно, прозванного «Маленьким гигантом». Вместе с недавно созданным волейбольным клубом он участвуют в турнире, но терпит сокрушительное поражение от «короля площадки» Тобио Кагэямы. Поступив в старшую школу, Сёё присоединяется к новой команде и оказывается плечом к плечу с бывшим соперником. Полный метр продолжит ход событий четвертого сезона и покажет судьбоносную схватку между спортивными клубами школ Карасуно и Нэкома.
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Сериалы, которые помогут укрепить командный дух
Над постановкой и сценарием работает режиссер первых трех сезонов Сусуму Мицунака
(«Брошенный кролик
», «Вторжение Кальмарки
») и чардиз Такахиро Кисида
(«О моем перерождении в слизь
», «Дюрарара!
»).
Манга «Волейбол!!»
, написанная и проиллюстрированная Харуити Фурудатэ
, впервые вышла на страницах журнала Weekly Shonen Jump
в 2012 году, а спустя два года получила первую экранизацию. Буквально на днях суммарный тираж манги преодолел отметку в 60 миллионов копий.
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