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«Решающая игра на свалке»: первый трейлер полнометражного финала культового «Волейбола!!»

26 сентября
2023 год

Новости кино >>
26 сентября 2023
Студия Production I.GПсихопаспорт», «Иллюзия рая») выпустила трейлер полнометражной дилогии, завершающей культовую франшизу «Волейбол!!». «Решающая игра на свалке» выйдет в кинотеатрах Японии 16 февраля 2024 года, а у нас пока можно посмотреть ролик с русскими субтитрами.


Подростковая драма, основанная на одноименной манге Харуити Фурудатэ, посвящена Сёё Хинате — ученику средней школы, который вдохновился волейболом, увидев игру аса Карасуно, прозванного «Маленьким гигантом». Вместе с недавно созданным волейбольным клубом он участвуют в турнире, но терпит сокрушительное поражение от «короля площадки» Тобио Кагэямы. Поступив в старшую школу, Сёё присоединяется к новой команде и оказывается плечом к плечу с бывшим соперником. Полный метр продолжит ход событий четвертого сезона и покажет судьбоносную схватку между спортивными клубами школ Карасуно и Нэкома.

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Над постановкой и сценарием работает режиссер первых трех сезонов Сусуму МицунакаБрошенный кролик», «Вторжение Кальмарки») и чардиз Такахиро КисидаО моем перерождении в слизь», «Дюрарара!»).

«Решающая игра на свалке»: первый трейлер полнометражного финала культового «Волейбола!!»

Манга «Волейбол!!», написанная и проиллюстрированная Харуити Фурудатэ, впервые вышла на страницах журнала Weekly Shonen Jump в 2012 году, а спустя два года получила первую экранизацию. Буквально на днях суммарный тираж манги преодолел отметку в 60 миллионов копий.

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«Решающая игра на свалке»: первый трейлер полнометражного финала культового «Волейбола!!» фотографии
«Решающая игра на свалке»: первый трейлер полнометражного финала культового «Волейбола!!» фотографии
«Решающая игра на свалке»: первый трейлер полнометражного финала культового «Волейбола!!» фотографии
«Решающая игра на свалке»: первый трейлер полнометражного финала культового «Волейбола!!» фотографии
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