Владимир Веревочкин и Ангелина Пахомова вступают в токсичные отношения в триллере «Я ничего не помню»

По сюжету в жизни Макса и Насти — молодой пары на пороге кризиса отношений — происходят таинственные события. После травмы головы Макс теряет память, а Настя исчезает без следа. В попытках разобраться в произошедшем главный герой становится мишенью для преступников, испытывает галлюцинации и сталкивается со своим прошлым. Это история про нездоровые токсичные отношения, про нелюбовь, про то, откуда рождается насилие.
«Мне совершенно не близок персонаж. И, наверное, это меня и зацепило в первую очередь. У Макса очень больное эго, он как бы брошенный всеми, ему постоянно нужны доказательства любви, постоянно надо понимать, что его любят, что его ценят. Мы видим такие примеры в мире. И видим страшные стороны этих проявлений. Но есть и какие-то очень трогательные моменты в этих людях. Поэтому он мне абсолютно не близок и мне хотелось это прочувствовать, понять и попробовать прожить. Очень я им дорожу, мне его и жалко, и я его обогреваю», — говорит Владимир Веревочкин.
«Снять сериал с Дмитрием Власкиным мы хотели больше десяти лет. Мы выпускники школы студии МХАТ, однокурсники. Для нас «Я ничего не помню» — это сериальный дебют. Разработка сценария шла долго — полтора года. Много переписывали, потому что всегда задавались вопросом: чем будем удивлять?» — рассказывает креативный продюсер Антон Риваль.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER
«Идея «Я ничего не помню» возникла довольно случайно. Я наткнулся на пилот автора идеи Юрия Овчиникова и мне она показалась интересной, учитывая что есть потрясающие фильмы на такую же тему — «Помни», «Комета», «Вечное сияние чистого разума». Конечно же, наша история мрачнее и запутаннее, потому что в ней есть большая загадка, которая откроется только в финале», — делится продюсер и режиссер Дмитрий Власкин.
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