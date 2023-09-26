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Владимир Веревочкин и Ангелина Пахомова вступают в токсичные отношения в триллере «Я ничего не помню»

26 сентября
2023 год

Новости кино >>
26 сентября 2023
В Санкт-Петербурге стартовали съемки десятисерийного триллера «Я ничего не помню» с Владимиром Веревочкиным и Ангелиной Пахомовой. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Владимир Веревочкин и Ангелина Пахомова вступают в токсичные отношения в триллере «Я ничего не помню»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

По сюжету в жизни Макса и Насти — молодой пары на пороге кризиса отношений — происходят таинственные события. После травмы головы Макс теряет память, а Настя исчезает без следа. В попытках разобраться в произошедшем главный герой становится мишенью для преступников, испытывает галлюцинации и сталкивается со своим прошлым. Это история про нездоровые токсичные отношения, про нелюбовь, про то, откуда рождается насилие.

«Мне совершенно не близок персонаж. И, наверное, это меня и зацепило в первую очередь. У Макса очень больное эго, он как бы брошенный всеми, ему постоянно нужны доказательства любви, постоянно надо понимать, что его любят, что его ценят. Мы видим такие примеры в мире. И видим страшные стороны этих проявлений. Но есть и какие-то очень трогательные моменты в этих людях. Поэтому он мне абсолютно не близок и мне хотелось это прочувствовать, понять и попробовать прожить. Очень я им дорожу, мне его и жалко, и я его обогреваю», — говорит Владимир Веревочкин.

В касте также Анна Бегунова, Денис Самойлов, Мария Риваль, Виктор Сухоруков, Юрий Кузнецов, Евгений Сидихин и Елена Руфанова.

Владимир Веревочкин и Ангелина Пахомова вступают в токсичные отношения в триллере «Я ничего не помню»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

Режиссерское кресло занял Дмитрий Власкин, сценарий написала Татьяна Воронина. В числе продюсеров Сарик и Гевонд Андреасяны, Макар Кожухов, Дмитрий Власкин и Антон Риваль.

«Снять сериал с Дмитрием Власкиным мы хотели больше десяти лет. Мы выпускники школы студии МХАТ, однокурсники. Для нас «Я ничего не помню» — это сериальный дебют. Разработка сценария шла долго — полтора года. Много переписывали, потому что всегда задавались вопросом: чем будем удивлять?» — рассказывает креативный продюсер Антон Риваль.

Владимир Веревочкин и Ангелина Пахомова вступают в токсичные отношения в триллере «Я ничего не помню»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

«Идея «Я ничего не помню» возникла довольно случайно. Я наткнулся на пилот автора идеи Юрия Овчиникова и мне она показалась интересной, учитывая что есть потрясающие фильмы на такую же тему — «Помни», «Комета», «Вечное сияние чистого разума». Конечно же, наша история мрачнее и запутаннее, потому что в ней есть большая загадка, которая откроется только в финале», — делится продюсер и режиссер Дмитрий Власкин.
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Гевонд АндреасянСарик АндреасянАнна БегуноваВладимир ВерёвочкинДмитрий ВласкинМакар КожуховЮрий КузнецовЮрий Овчинников (IV)Ангелина ПахомоваАнтон РивальМария РивальЕлена РуфановаДенис СамойловЕвгений СидихинВиктор Сухоруков
фильмы
Я ничего не помню

фотографии >>
Владимир Веревочкин и Ангелина Пахомова вступают в токсичные отношения в триллере «Я ничего не помню» фотографии
Владимир Веревочкин и Ангелина Пахомова вступают в токсичные отношения в триллере «Я ничего не помню» фотографии
Владимир Веревочкин и Ангелина Пахомова вступают в токсичные отношения в триллере «Я ничего не помню» фотографии
Владимир Веревочкин и Ангелина Пахомова вступают в токсичные отношения в триллере «Я ничего не помню» фотографии
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