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Третий сезон «Естественного отбора» наградили на канадском фестивале веб-сериалов T.O. WebFest

26 сентября
2023 год

Новости кино >>
26 сентября 2023
Третий сезон комедийного сериала об отношениях «Естественный отбор» одержал победу на крупнейшем канадском фестивале веб-сериалов T.O. WebFest. Проект отмечен в номинации «Лучший иностранный веб-сериал», сообщается на сайте смотра.

Третий сезон «Естественного отбора» наградили на канадском фестивале веб-сериалов T.O. WebFest

10-й T.O. WebFest – главный фестиваль цифрового контента Канады. Он проходит в Торонто в течение нескольких дней и включает панельные дискуссии, семинары и открытые показы веб-сериалов со всего мира. Учрежден некоммерческой членской организацией WebSeries Canada, занимающейся поддержкой и подготовкой профессиональных и начинающих кадров в области создания веб-сериалов.

«Мы отправили в Торонто самую сложную серию третьего сезона — о том, как расстается эмоционально зрелая пара. Без истерик и скандалов. По-человечески. Получили несколько номинаций, в том числе — за лучшую комедию, но выиграли в самой, как мне кажется, важной — «Лучший иностранный сериал». Жюри посмотрело фильмы со всей планеты и выбрало разговорное драмеди из России о том, что важно оставаться людьми, даже если обидно, тревожно и непонятно, что дальше. Мы снимаем и надеемся продолжить снимать кино именно об этом», — говорит режиссер «Естественного отбора» Кирилл Алехин.

В июле этого года третий сезон «Естественного отбора» также победил в номинации «Лучший веб-сериал» аргентинского фестиваля веб-сериалов BUEIFF Web Series. На этом же смотре в 2022 году первый сезон проекта получил приз в номинация «Лучшая актриса» (Мария Корытова).

Третий сезон «Естественного отбора» наградили на канадском фестивале веб-сериалов T.O. WebFest

Ироничный веб-сериал о свиданиях и отношениях «Естественный отбор» создается при поддержке Института развития интернета с 2020 года. В его основу легли истории неудачных свиданий реальных людей. Три сезона веб-сериала — законченная история о том, как научиться беречь близких и начать понимать себя.

Третий сезон о взрослении. Он объединил героев прошлых сезонов, главных и эпизодических. Кто-то учится принимать решения, кто-то борется с эгоизмом. В центре сюжета — Вова (Ефим Петрунин). Он по-прежнему идеальный бойфренд. Готов к решительным поступкам ради своей избранницы. Сказки учат, что история любви должна завершиться свадьбой. Но так ли это в жизни?
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