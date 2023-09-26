Юлия Хлынина, Екатерина Филиппова и Дмитрий Киселев вошли в жюри Московского Курдского кинофестиваля

III Московский Курдский кинофестиваль, который пройдет в столице с 12 по 19 октября, объявляет жюри. У каждого конкурса — полнометражного художественного и документального, короткометражного художественного и документального — будет свой состав жюри.
фото: Пресс-служба Московского Курдского кинофестиваля
В жюри полнометражного документального конкурса вошли актер, режиссер и продюсер Дэнни Дарел («Афера под прикрытием»), а также режиссер и продюсер Хави Ибрагим («Легенда о кузнеце Кава»). Оба кинематографиста родились в Иракском Курдистане, но сейчас живут и работают в Великобритании. Председательствует в жюри иранский режиссер Шилан Саади, которая является членом Иранской ассоциации кинематографистов-документалистов и обладателем множества наград на иранских и международных кинофестивалях.
фото: К/ф "Я вырастил для тебя гранаты"
Жюри Конкурса короткометражных художественных фильмов возглавил актер, режиссер, писатель и журналист из Дохука (Иракский Курдистан) Ибрагим Селман, снявший около 80 короткометражных фильмов. Его картина «Письмо моему отцу» участвовала во многих международных кинофестивалях. В жюри также вошли иранский режиссер, писатель и кинокритик Амир Голами, принимавший участие в 130 национальных и международных фестивалях и получивший более 30 наград, и иракская актриса театра и кино Чрика Мохаммад Али, сыгравшая в криминальной драме «09» — первом фильме этого жанра в истории курдского кино.
Короткометражный документальный конкурс будут оценивать режиссер и сценарист Кейван Фахими, являющийся председателем совета директоров иранского Института искусства и культуры HONAR AFARINAN SHAR, а также родившаяся в Дамаске немецкий режиссер и продюсер Несрин Абдин, снявшая фильм «Холодный ад» и ставшая первой сирийской беженкой в Иракском Курдистане, которая завоевала престижные награды. Жюри будет работать под председательством режиссера и сценариста Ребера Доски из Дохука. Его фильм «Радио Кобани» завоевал десятки наград по всему миру, а документальная картина «Мерем» была номинирована на Европейскую кинопремию.
В конкурс игрового кино вошли 5 полнометражных фильмов, в конкурс документального — 7 картин, в короткометражной секции 27 художественных и документальных лент. География участников очень разнообразна: конкурсные фильмы созданы в Ираке, Иране, Турции, Германии, Греции, Швеции, Сирии, Испании.
фото: К/ф "Как далеко мы сможем зайти"
Курды – это крупнейший народ без единого государства, проживающий в этнографической и исторической области Курдистан, которая ныне находится в составе четырех государств: Ирака, Ирана, Турции и Сирии. Фильмы Московского Курдского кинофестиваля познакомят зрителей с эстетикой и богатством этнографической культуры, религиозных обычаев и социокультурных процессов курдского народа, которые являются настоящими сокровищами восточного кинематографа.
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