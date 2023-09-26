Юлия Хлынина, Екатерина Филиппова и Дмитрий Киселев вошли в жюри Московского Курдского кинофестиваля

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«К нам приходит не мальчик или девочка, а душа»: Мария Кожевникова родила четвёртого сына

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«Это напоминает разговоры в бане»: Леонид Ярмольник о творчестве Александра Цыпкина

А также о том, почему не стоит путать демократию со вседозволенностью