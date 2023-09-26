Иван Колесников и Сергей Жарков начнут новое расследование 2 октября

Премьера третьего сезона детективного сериала «Первый отдел» состоится 2 октября в эфире НТВ. Главные роли в картине бессменно исполняют Иван Колесников и Сергей Жарков, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба НТВ
Старший следователь по особо важным делам, полковник юстиции Юрий Брагин (Иван Колесников) продолжает нести службу в первом отделе Второго следственного управления СК России. Опытному следаку, как и прежде, приходится расследовать самые сложные и запутанные дела по всему Северо-Западному региону. В это же время жена героя Вера Брагина (Елена Вожакина) решает сложить с себя полномочия судьи и сдаёт экзамен на адвоката. Это приводит к конфликту в семье. Юрий, большую часть своей жизни расследовавший преступления и отправлявший преступников за решётку, не понимает жену, которая теперь защищает мошенников и убийц.
«Мой герой остался прежним, но его история стала намного объемнее. В новом сезоне на первый план выходят взаимоотношения с женой, детьми и коллегами, а расследования преступлений становятся сквозными. Увеличится количество драк, погонь и станет больше юмора. Подробностей раскрывать не хочу, но отмечу, что актерской игрой Елены Вожакиной во время одной экшен-сцены была восхищена вся съемочная группа настолько, что мы не в силах были дальше продолжать съемку. Я даже подумал, что она получила настоящую травму, однако всё было хорошо», — рассказывает Иван Колесников.
фото: Пресс-служба НТВ
«В новом сезоне у моей героини Веры во взаимоотношениях с мужем возникают недопонимание, разногласия и ссоры. Это связано и с родом деятельности супруга, и с ее судейством. На этой почве происходит, так сказать, конфликт интересов. Им практически не удается проводить время вместе. Еще и сын-подросток, с которым очень сложно найти общий язык, понять и принять его интересы. Но несмотря на все перипетии, возникающие по ходу сериала, моя героиня с мужем любят друг друга и стараются поддерживать, где-то не обратить внимание на плохое настроение или усталость, перевести это в шутку. В третьем сезоне Вере, которая, ввиду своей профессии достаточно закрытая и холодная, придётся столкнуться с принятием нескольких важных решений, раскрывающих её и с других сторон», — делится Елена Вожакина.
Резко меняется и жизнь Миши Шибанова (Сергей Жарков), в новом сезоне опер уголовного розыска встречает «любовь всей своей жизни», успешную предпринимательницу Ольгу. Молодой человек начинает ценить семейный уют и даже подумывает об увольнении из полиции. Однако Шибанов еще не знает, что расследование обстоятельств гибели криминального авторитета Сергея Радулова по прозвищу Радуга, приведет к непредсказуемым последствиям. Честному полицейскому предстоит сделать нелегкий выбор между личной жизнью и служебным долгом.
фото: Пресс-служба НТВ
«За три сезона сериала я заметил следующую закономерность: в первом у нас преобладала детективная линия в сюжете, во втором было больше триллера, третий же станет более драматическим, потому что мы еще глубже раскроем душевные переживания и чувства наших героев. Я считаю, что секрет популярности «Первого отдела» заключается в главном сериальном дуэте, который воплощают на экране Иван Колесников и Сергей Жарков, в интересном сюжете, красоте любимого Петербурга и теплой творческой атмосфере на площадке», — говорит режиссер сериала Денис Нейманд.
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