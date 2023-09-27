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«Воздух» Алексея Германа-младшего покажут на Токийском кинофестивале

27 сентября
2023 год

Новости кино >>
27 сентября 2023
Военная драма Алексея Германа-младшего «Воздух» будет показана в рамках основного конкурса 36-го Токийского международного кинофестиваля, который пройдет с 23 октября по 1 ноября. На смотре состоится мировая премьера фильма.

«Воздух» Алексея Германа-младшего покажут на Токийском кинофестивале
фото: Пресс-служба компании METRAFILMS

Международный кинофестиваль в Токио (TIFF) ежегодно проводится с 1985 года. Это крупнейший кинофестиваль в Азии, который является единственным в Японии официально аккредитованным Международной федерацией ассоциации кинопродюсеров (FIAPF). В разное время участниками и лауреатами фестиваля TIFF становились Алехандро Гонсалес Иньяриту, Александр Сокуров, Аки Каурисмяки, Цай Минлян и другие. В этом году фестиваль откроется фильмом Вима Вендерса «Прекрасные дни».

«Воздух» Алексея Германа-младшего покажут на Токийском кинофестивале
фото: Пресс-служба компании METRAFILMS

По сюжету во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных девушек-летчиц, среди которых героини, сыгранные Анастасией Талызиной и Аглаей Тарасовой. Все они – еще юные, необстрелянные и пока не совсем понимают, что такое война. Девушкам приходится трудно в мужском мире, но они день за днем доказывают, что они не хуже мужчин. Также в фильме снимались Сергей Безруков, Елена Лядова, Антон Шагин, Кристина Лапшина, Мария Мельникова, Кристина Исайкина-Бергер.

«Для нас было важным не только создать глубокий, эмоциональный и интересный фильм, но и максимально передать ощущение документальности происходящих на экране событий, чувства пилотов в кабинах самолетов, аэродромный быт и искренность чувств. Большую часть фильма мы посвятили сценам боев, и горжусь тем, что нам удалось снять их с максимально возможной подлинностью», — отметил Алексей Герман-младший.

«Воздух» Алексея Германа-младшего покажут на Токийском кинофестивале
фото: Пресс-служба компании METRAFILMS

Съемки заняли более трех лет и включали в себя несколько блоков. Натурные съемки проходили в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Саратовской и Новгородской областях, а также в Карелии. В съемках воздушных боев, которые порой проходили в сложных метеоусловиях, были задействованы несколько типов самолетов с закрепленными на них камерами. Были воссозданы советские и немецкие полевые аэродромы, интерьеры Эрмитажа во время блокады, развалины Сталинграда и множество иных объектов. Специально для фильма творческая группа воссоздала с исторической точностью большое количество полноразмерных моделей самолетов военного времени. Некоторые из них теперь экспонируются в музее в Кронштадте. Также было изобретено оборудование, которое позволяло артистам при съемках схваток в воздухе в павильонах испытывать настоящие перегрузки.

В ходе съемок сцен воздушных боев был применен революционный для российского кино набор технологий: в павильоне «Главкино» был построен самый большой в России LED-экран, который по размерам был сопоставим с четырехэтажным домом. Помимо основного экрана применялись потолочные, подкатные и подвесные экраны, общая площадь которых составила более 800 кв. м. Наряду с этим во время съемок использовались инновационные технологические устройства для полноразмерных моделей самолетов, технология IN-CAMERA VFX, которая давала возможность синхронно интегрировать графику прямо на съемочной площадке. Это первый случай в мировой кинопрактике, когда для съемок воздушных боев были применены технологии Virtual Production.

«Воздух» Алексея Германа-младшего покажут на Токийском кинофестивале
фото: Пресс-служба компании METRAFILMS

Художник-постановщик и художник по костюмам Елена Окопная, обладательница «Серебряного Медведя» за выдающийся художественный вклад в киноискусство художника-постановщика и художника по костюмам на МКФ в Берлине 2018 года, воссоздала в кадре эпоху военного времени, традиционно уделяя особое внимание деталям. Значительная часть костюмов была сшита вручную в полном соответствии с реалиями Великой Отечественной войны.

«Для меня было очень важно ощутить ткань времени, погрузиться в мир каждого героя, детально и художественно воссоздать быт войны, где важно все — начиная от реконструкции больших военных аэродромов, заканчивая малыми деталями. Ведь даже ткань для костюма мы воспроизводили с нуля, обращаясь к технологиям прошлого, начиная создание с нитки и только после уже плели саму ткань», — рассказала Елена Окопная.

Производством картины занимались кинокомпании METRAFILMS и «Амедиа Продакшн» при поддержке Первого канала, Фонда Кино, Фонда «Кинопрайм», Киностудии «Ленфильм» и Комитета по культуре города Санкт-Петербурга.
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