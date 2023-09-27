Советский режиссер Сергей Гилев снимет фэнтези об экспедиции на Венеру

Павел Владимирович Клушанцев – легендарный советский режиссер, чье творчество опередило свое время. Создатель «Звездных войн» Джордж Лукас называл его крестным отцом своей космической саги. Отсылки к его фильмам есть не только в картинах Лукаса, но и в работах Ридли Скотта и Джеймса Кэмерона.
Клушанцев стал прототипом главного героя «Планеты», которого зовут Николай Беренцев. Картина посвящена истории создания Павлом Клушанцевым фантастического фильма «Планета бурь» об экспедиции на Венеру. Его премьера состоялась в 1961 году, через два дня после полета Гагарина в космос. Специально для съемок этого фильма Клушанцев разработал беспрецедентные для того времени спецэффекты и киноаттракционы: инопланетных чудовищ, робота-андроида, летающий вездеход. Он много экспериментировал с замедленной и ускоренной съемкой, с комбинированными и подводными съемками, играл с размерами объектов в кадре, чтобы визуализировать космическое пространство.
«Планета» – это не просто фильм о фильме. Это и производственная драма, и рассказ об эпохе покорителей космоса.
Режиссером и соавтором сценария выступил Михаил Архипов. Его дебютный игровой короткометражный фильм «Топливо» получил Гран-при 30-го «Кинотавра». Творческое наследие Павла Клушанцева интересует Михаила Архипова уже давно. В этом году Михаил заканчивает работу над документальным фильмом «Кабинет Клушанцева», все наработки которого были использованы в картине «Планета».
фото: Пресс-служба кинокомпании «АРТЛАЙТ»
Создатели «Планеты» решили максимально отойти от использования компьютерной графики в фильме и воссоздать спецэффекты Клушанцева. Специально для этого авторы построили большой купольный павильон для комбинированных съемок. Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Космические пейзажи для фильма были сняты в северной Африке.
В фильме будут использованы архивные материалы из фондов Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга – чертежи, эскизы Клушанцева, раскадровки к фильмам, кадры кинохроники.
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