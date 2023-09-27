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Советский режиссер Сергей Гилев снимет фэнтези об экспедиции на Венеру

27 сентября
2023 год

Новости кино >>
27 сентября 2023
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области завершились съемки картины «Планета» с Сергеем Гилевым. Прототипом главного героя стал советский режиссер Павел Клушанцев, снявший фантастический фильм «Планета бурь», сообщает пресс-служба проекта.

Советский режиссер Сергей Гилев снимет фэнтези об экспедиции на Венеру
фото: Пресс-служба кинокомпании «АРТЛАЙТ»

Павел Владимирович Клушанцев – легендарный советский режиссер, чье творчество опередило свое время. Создатель «Звездных войн» Джордж Лукас называл его крестным отцом своей космической саги. Отсылки к его фильмам есть не только в картинах Лукаса, но и в работах Ридли Скотта и Джеймса Кэмерона.

Клушанцев стал прототипом главного героя «Планеты», которого зовут Николай Беренцев. Картина посвящена истории создания Павлом Клушанцевым фантастического фильма «Планета бурь» об экспедиции на Венеру. Его премьера состоялась в 1961 году, через два дня после полета Гагарина в космос. Специально для съемок этого фильма Клушанцев разработал беспрецедентные для того времени спецэффекты и киноаттракционы: инопланетных чудовищ, робота-андроида, летающий вездеход. Он много экспериментировал с замедленной и ускоренной съемкой, с комбинированными и подводными съемками, играл с размерами объектов в кадре, чтобы визуализировать космическое пространство.

«Планета» – это не просто фильм о фильме. Это и производственная драма, и рассказ об эпохе покорителей космоса.

Советский режиссер Сергей Гилев снимет фэнтези об экспедиции на Венеру
фото: Пресс-служба кинокомпании «АРТЛАЙТ»

В кадре компанию Гилеву составили Дарья Мельникова, Денис Ясик, Александр Кудренко, Михаил Бочаров, Виктория Соболь, Павел Сергиенко, Геннадий Смирнов и Андрей Гульнев.

Режиссером и соавтором сценария выступил Михаил Архипов. Его дебютный игровой короткометражный фильм «Топливо» получил Гран-при 30-го «Кинотавра». Творческое наследие Павла Клушанцева интересует Михаила Архипова уже давно. В этом году Михаил заканчивает работу над документальным фильмом «Кабинет Клушанцева», все наработки которого были использованы в картине «Планета».

Советский режиссер Сергей Гилев снимет фэнтези об экспедиции на Венеру
фото: Пресс-служба кинокомпании «АРТЛАЙТ»

Создатели «Планеты» решили максимально отойти от использования компьютерной графики в фильме и воссоздать спецэффекты Клушанцева. Специально для этого авторы построили большой купольный павильон для комбинированных съемок. Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Космические пейзажи для фильма были сняты в северной Африке.

В фильме будут использованы архивные материалы из фондов Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга – чертежи, эскизы Клушанцева, раскадровки к фильмам, кадры кинохроники.
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Михаил АрхиповМихаил Бочаров (III)Сергей ГилёвАндрей ГульневПавел КлушанцевАлександр КудренкоДарья МельниковаПавел СергиенкоГеннадий СмирновВиктория СобольДенис Ясик
фильмы
ПланетаПланета бурь

фотографии >>
Советский режиссер Сергей Гилев снимет фэнтези об экспедиции на Венеру фотографии
Советский режиссер Сергей Гилев снимет фэнтези об экспедиции на Венеру фотографии
Советский режиссер Сергей Гилев снимет фэнтези об экспедиции на Венеру фотографии
Советский режиссер Сергей Гилев снимет фэнтези об экспедиции на Венеру фотографии
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