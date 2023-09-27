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Объявлена программа и состав жюри VII кинофестиваля «Евразийский мост»

27 сентября
2023 год

Новости кино >>
27 сентября 2023

VII Международный кинофестиваль «Евразийский мост», который пройдет в Ялте с 2 по 6 октября, объявляет программу и жюри. Попасть на просмотры могут все желающие, вход на показы свободный, сообщает пресс-служба смотра.

Объявлена программа и состав жюри VII кинофестиваля «Евразийский мост»
фото: Пресс-служба кинофестиваля «Евразийский мост»

Оценивать работы будет международное жюри, в которое вошли кинематографисты разных стран. Председателем жюри игрового конкурса стал режиссер, сценарист и продюсер Иван Болотников (Россия), также в жюри французский режиссер, сценарист и продюсер румынского происхождения Корнел Георгице (Румыния-Франция) и продюсер, режиссер и актриса Елена Коссон (Россия-Франция).

Конкурс документального кино будут оценивать режиссер Владимир Тюлькин (председатель жюри, Казахстан), режиссер, сценарист и продюсер неигрового кино Мариам Оганян (Армения), режиссер, продюсер игрового и документального кино Николай Бем (Россия).

Откроется фестиваль 2 октября фильмом Мухиддина Музаффара «Фортуна», который расскажет об испытании, которое выпадает на долю двух старых друзей, когда один из них получает счастливый лотерейный билет вместо зарплаты.

Объявлена программа и состав жюри VII кинофестиваля «Евразийский мост»
фото: К/ф «Ада»

Конкурс игрового кино состоит из 8 картин, среди них – трогательный фильм «Ада» (Россия, режиссер Станислав Светлов) о жизни двенадцатилетней девочки и ее мамы в маленьком городке на берегу реки, драма «Второй» (Шри-Ланка, Франция, режиссер Чанна Дешаприя Викраматантри) о жителях отдаленных сельскохозяйственных деревень Шри-Ланки, социальная лента «Наш дом» (Индия, режиссер Маянгламбам Роми Мейтей) о школьнике, мечты о светлом будущем которого рушатся после того, как его семья лишается сначала лодки, а потом и жилья, история «След зверя» (Сербия, режиссер Ненад Павлович), в которой за протестными событиями 1968 года в Югославии, политическим убийством и драмой одной семьи скрываются насилие, саморазрушение и террор.

Кроме того, в программе картина «Суна» (Турция, Испания, Болгария, режиссер Чийдем Сезгин) о пятидесятилетней одинокой безработной женщине, которая смогла обрести жилье, только выйдя замуж за старика, фильм «Тропа» (Россия, режиссер Михаил Кулунаков) об истории отношений живущей в долине семьи, где муж одержим идеей прорубить тропу через горы, триллер «Туман» (Россия, режиссер Наталия Гугуева) о том, как кинооператор и метеоролог отправляются на труднодоступную северную метеостанцию, чтобы разобраться в таинственном исчезновении оттуда людей, а также драма «Флаг» (Франция, Палестина, Тунис, Катар, Саудовская Аравия, режиссер Фирас Хури) о влюбленном палестинском старшекласснике, который соглашается принять участие в тайной церемонии поднятия флага накануне Дня независимости Израиля, который для палестинцев является траурной датой.

Объявлена программа и состав жюри VII кинофестиваля «Евразийский мост»
фото: К/ф «Туман»

В документальной секции представлены 8 картин как российских, так и зарубежных режиссеров. Среди них израильская драма «Анна и врач-египтянин» (режиссер Талия Финкель), китайский док о монахах Шаолиня «В храме Шаолинь» (Сунь Хунюнь), драматическая история «Геше Вангьял, С благословением трех драгоценностей» (Элла Манжеева) о буддийском монахе из России, ставшем одним из первых ученых-проповедников тибетского буддизма в США, режиссерский дебют Ирины Муромцевой «Женщины Алтая», док Андрея Истратова «Киноязык эпохи: Марлен Хуциев», приуроченный к его грядущему столетию режиссера Марлена Хуциева, иранский фильм «Матушка Махмал» (Амирхуссейн Халилзаде), документальный фильм из Таиланда «Скала» (Ананта Титанат), а также российская картина об экспериментальном театре в Архангельске «Эфир» (Николай Флотский).

Объявлена программа и состав жюри VII кинофестиваля «Евразийский мост»
фото: К/ф «Два капитана»

На закрытии фестиваля 6 октября будет показан фильм «Два капитана» бурятского режиссера Баира Уладаева. Также в рамках фестиваля пройдет ретроспектива к 100-летию Леонида Гайдая, в рамках которой можно будет увидеть такие картины, как «Долгий путь», «Деловые люди», «Жених с того света», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и другие. Кроме того, зрители смогут увидеть внеконкурсную программу короткометражной анимации, сделанную студентами ВГИКа.
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Иван БолотниковЛеонид ГайдайНаталия ГугуеваЭлла МанжееваМухиддини МузаффарСтанислав СветловВладимир ТюлькинБаир УладаевНиколай Флотский
фильмы
АдаДва капитанаТуманФортуна

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