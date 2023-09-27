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Мечтатель Эльдар Калимулин хочет провести крупнейший в мире музыкальный фестиваль в трейлере фильма «Год рождения»

27 сентября
2023 год

Новости кино >>
27 сентября 2023
В сети появился трейлер фильм Михаила Местецкого «Год рождения». Компания «Вольга» выпустит картину в прокат 9 ноября.



По сюжету мечтатель Филипп (Эльдар Калимулин) увлечен дикими и утопическими идеями. Он живет только своими увлечениями и намерен провести крупнейший в мире музыкальный фестиваль в родном Металлогорске. Но всё меняется, когда он встречает Марину (Анастасия Талызина) и их поглощает любовь. На горизонте уже маячит взрослая семейная жизнь, а Филипп никак не может отказаться от нелепых фантазий. Однако, когда кажется, что суровая реальность берет верх, в Металлогорске начинают происходить настоящие чудеса.

Мечтатель Эльдар Калимулин хочет провести крупнейший в мире музыкальный фестиваль в трейлере фильма «Год рождения»
фото: Пресс-служба компании «Вольга»

В фильме также сыграли Юра Борисов, который появится в роли отвязного панк-рокера, Олег Васильков, Михаил Хуранов, Юлия Ромашина, Дмитрий Быковский, Роман Евдокимов, Велимир Русаков и Захар Савченко.

«Год рождения» откроет фестиваль «Маяк» в Геленджике 5 октября, а также будет показан в рамках II фестиваля КАРО.Арт (Москва, 10-15 октября) и 33-го кинофестиваля «Послание к человеку» (Санкт-Петербург, 20-28 октября).
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Мечтатель Эльдар Калимулин хочет провести крупнейший в мире музыкальный фестиваль в трейлере фильма «Год рождения» фотографии
Мечтатель Эльдар Калимулин хочет провести крупнейший в мире музыкальный фестиваль в трейлере фильма «Год рождения» фотографии
Мечтатель Эльдар Калимулин хочет провести крупнейший в мире музыкальный фестиваль в трейлере фильма «Год рождения» фотографии
Мечтатель Эльдар Калимулин хочет провести крупнейший в мире музыкальный фестиваль в трейлере фильма «Год рождения» фотографии
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