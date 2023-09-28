Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Панды спасут человечество: трейлер комедийного аниме «Выходной Господина Злодея»

28 сентября
2023 год

Новости кино >>
28 сентября 2023
«Выходной Господина Злодея», выглянувший из тени в марте, ожидает премьеру в январе 2024-го. До этого времени сотрудникам студий SynergySPСведенные кукушкой», «Слишком милый кризис») и Shin-Ei AnimationОпасность в моем сердце», «Озорная Такаги») придется изрядно потрудится. На официальном сайте сериала появился первый трейлер, а также информация о сэйю и творческой группе.


Каждый мечтает провести выходной так, как ему хочется. Зловещий лидер злодейской организации устраивает себе отгул, чтобы поправить психическое здоровье. Оставив в стороне коварные планы по захвату человечества, Господин Злодей отправляется в зоопарк, где тискает панд, лопает любимое мороженое из сладкого картофеля и ввязывается в странную историю по спасению потерявшихся малышей.

Читать «Опасность в моем сердце» — трогательный ромком от студии Shin-Ei Animation
Режиссером выступает Ёсинори Одака (эпизоды в «Наруто» и «Крутой учитель Онидзука»), за сценарий отвечает Мидори ГотоСумасшедшие ребята», «Этот чудесный мир»), за дизайн персонажей — Томоми СимадзакиВесёлые деньки в общежитии монстров»), а музыку пишет Нобуаки НобусаваМагазинчик сладостей», «Врата Штейна: Ноль»). Вступительный трек исполнит Ivudot, а эндинг — группа GLASGOW. Сэйю Господина Злодея — Синтаро АсанумаЁ Хатори из «Синего оркестра», Ватаси из «Сказа о четырёх с половиной татами»).

Панды спасут человечество: трейлер комедийного аниме «Выходной Господина Злодея»

Комедийная манга «Выходной Господина Злодея», написанная и проиллюстрированная Ю Морикавой, публикуется на сайте Pixiv с декабря 2018 года и на данный момент собрана в пять танкобонов.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Опасность в моем сердце» — лучший анимационный ромком года?
«Блюз машины времени о четырех с половиной татами»: Парадокс общаги и призывы к действию
Студент паранойи: «Сказ о четырех с половиной татами» и сбивчивая философия юности
Школа жизни: почему «Крутой учитель Онидзука» никогда не устареет
Поиск по меткам
Shin-Ei AnimationSynergySPАнимацияаниме
фильмы
Весёлые деньки в общежитии монстровВрата Штейна: НольВыходной господина ЗлодеяКрутой учитель ОнидзукаМагазинчик сладостейНарутоОзорная ТакагиОпасность в моём сердцеСведённые кукушкойСиний оркестрСказ о четырёх с половиной татамиСлишком милый кризисСумасшедшие ребятаЭтот чудесный мир

фотографии >>
Панды спасут человечество: трейлер комедийного аниме «Выходной Господина Злодея» фотографии
Панды спасут человечество: трейлер комедийного аниме «Выходной Господина Злодея» фотографии
Панды спасут человечество: трейлер комедийного аниме «Выходной Господина Злодея» фотографии
Панды спасут человечество: трейлер комедийного аниме «Выходной Господина Злодея» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вадим Десницкий
25 сентября ушёл из жизни артист балета, педагог Вадим Десницкий.
Владимир Хмельницкий
24 сентября ушёл из жизни режиссёр Владимир Хмельницкий.
Ангелина Ноздрина
24 сентября ушла из жизни актриса Ангелина Ноздрина.
Дмитрий Кромский
24 сентября ушёл из жизни актёр Дмитрий Кромский.

День рождения >>

Керим Аннанов
Александр Голобородько
Наталья Данилова (II)
Денис Жариков
Владимир Зайцев
Ольга Калашникова
Яна Крайнова
Александра Титова
Владимир Турчинский
Брижит Бардо
Хилари Дафф
Сильвия Кристель
Марчелло Мастроянни
Кирстен Праут
Мира Сорвино
Наоми Уоттс
все родившиеся 28 сентября >>

Афиша кино >>

Миттельмарш
драма, комедия
Россия, 2022
Догмен
боевик, драма, фильм о животных
Франция, 2023
Заклятие. Зло внутри
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Луна
драма, научная фантастика
Южная Корея, 2023
Великая ирония
драма, комедия, мелодрама, триллер
Великобритания, США, Франция, 2023
Озеро страха. Присутствие
драма
Мексика, 2022
Принцесса и Руна времени
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, фэнтези
Чехия, 2020
Фантом
боевик, исторический фильм, триллер
Южная Корея, 2023
1993
драма, исторический фильм
Россия, 2023
Иван Семёнов: Большой поход
комедия
Россия, 2023
Неестественный отбор
социальная драма
Россия, 2022
Тут все свои
комедия
Россия, Сербия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен