Панды спасут человечество: трейлер комедийного аниме «Выходной Господина Злодея»

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28 сентября

«Один маленький ночной секрет», «Крецул» и «Молодой папа» дополнили программу фестиваля КАРО.Арт

Смотр пройдет в Москве с 10 по 15 октября, а также в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске с 14 по 22 октября