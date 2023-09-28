Панды спасут человечество: трейлер комедийного аниме «Выходной Господина Злодея»

«Выходной Господина Злодея»
, выглянувший из тени
в марте, ожидает премьеру в январе 2024-го. До этого времени сотрудникам студий SynergySP
(«Сведенные кукушкой
», «Слишком милый кризис
») и Shin-Ei Animation
(«Опасность в моем сердце
», «Озорная Такаги
») придется изрядно потрудится. На официальном сайте сериала появился первый трейлер, а также информация о сэйю и творческой группе.
Каждый мечтает провести выходной так, как ему хочется. Зловещий лидер злодейской организации устраивает себе отгул, чтобы поправить психическое здоровье. Оставив в стороне коварные планы по захвату человечества, Господин Злодей отправляется в зоопарк, где тискает панд, лопает любимое мороженое из сладкого картофеля и ввязывается в странную историю по спасению потерявшихся малышей.
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«Опасность в моем сердце» — трогательный ромком от студии Shin-Ei Animation
Режиссером выступает Ёсинори Одака
(эпизоды в «Наруто
» и «Крутой учитель Онидзука
»), за сценарий отвечает Мидори Гото
(«Сумасшедшие ребята
», «Этот чудесный мир
»), за дизайн персонажей — Томоми Симадзаки
(«Весёлые деньки в общежитии монстров
»), а музыку пишет Нобуаки Нобусава
(«Магазинчик сладостей
», «Врата Штейна: Ноль
»). Вступительный трек исполнит Ivudot
, а эндинг — группа GLASGOW
. Сэйю Господина Злодея — Синтаро Асанума
(«Ё Хатори
из «Синего оркестра
», Ватаси
из «Сказа о четырёх с половиной татами
»).
Комедийная манга «Выходной Господина Злодея», написанная и проиллюстрированная Ю Морикавой
, публикуется на сайте Pixiv с декабря 2018 года и на данный момент собрана в пять танкобонов.
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