«Один маленький ночной секрет», «Крецул» и «Молодой папа» дополнили программу фестиваля КАРО.Арт

Фестиваль КАРО.Арт, представляющий авторское зарубежное и российское кино, пройдет в московском киноцентре «Октябрь» во второй раз с 10 по 15 октября. Кроме того, в этом году смотр расширяет свою географию и состоится в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске с 14 по 22 октября. Среди гостей, которые лично представят свои работы, – Александр Сокуров, Николай Комягин, Юрий Муравицкий, Владимир Мартынов, Теодор Курентзис, Александр Петров и многие другие, сообщает пресс-служба КАРО.Арт.
фото: К/ф «Молодой папа»
В программе «Каннские премьеры» представлены фильм-лауреат «Золотой пальмовой ветви» «Анатомия падения» Жюстин Трие, хоррор из Конго «Омен» Балоджи, корейские фильмы «В паутине» Кима Чжи-уна и «Следующая жертва» Чон Джу-ри. Программу дополняет отреставрированная классика – «Долина Авраама» патриарха португальского кинематографа Мануэла де Оливейра, в этом году отметившая свое 30-летие. К 100-летию дебюта сюрреалиста Ман Рэя впервые в России в формате 4К будет показан отреставрированный сборник «Возвращение к разуму», музыку к которому написал Джим Джармуш.
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