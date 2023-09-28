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«Один маленький ночной секрет», «Крецул» и «Молодой папа» дополнили программу фестиваля КАРО.Арт

28 сентября
2023 год

Новости кино >>
28 сентября 2023
Фестиваль КАРО.Арт, представляющий авторское зарубежное и российское кино, пройдет в московском киноцентре «Октябрь» во второй раз с 10 по 15 октября. Кроме того, в этом году смотр расширяет свою географию и состоится в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске с 14 по 22 октября. Среди гостей, которые лично представят свои работы, – Александр Сокуров, Николай Комягин, Юрий Муравицкий, Владимир Мартынов, Теодор Курентзис, Александр Петров и многие другие, сообщает пресс-служба КАРО.Арт.

«Один маленький ночной секрет», «Крецул» и «Молодой папа» дополнили программу фестиваля КАРО.Арт
фото: К/ф «Молодой папа»

В программе «Каннские премьеры» представлены фильм-лауреат «Золотой пальмовой ветви» «Анатомия падения» Жюстин Трие, хоррор из Конго «Омен» Балоджи, корейские фильмы «В паутине» Кима Чжи-уна и «Следующая жертва» Чон Джу-ри. Программу дополняет отреставрированная классика – «Долина Авраама» патриарха португальского кинематографа Мануэла де Оливейра, в этом году отметившая свое 30-летие. К 100-летию дебюта сюрреалиста Ман Рэя впервые в России в формате 4К будет показан отреставрированный сборник «Возвращение к разуму», музыку к которому написал Джим Джармуш.

В секцию «Новое кино Италии» вошли работы режиссеров, каждый из которых по-своему развивает возможности киноязыка и наследует традициям неореализма. Это Аличе РорвахерХимера»), Пьетро МарчеллоСкарлет») и Микеланджело ФраммартиноДыра»), а также американец Абель ФеррараМолодой папа»), уже долгое время проживающий и снимающий фильмы в Италии.

«Один маленький ночной секрет», «Крецул» и «Молодой папа» дополнили программу фестиваля КАРО.Арт
фото: К/ф «Крецул»

Программа «Остров русский» включает московские и несколько мировых премьер избранных отечественных фильмов 2023 года. Фокус сделан прежде всего на независимых авторах, ставших открытиями в этом сезоне и еще совсем молодых режиссерах, а также на фильмах, которые заявили о себе на кинофестивалях. Так, в секции заявлены «Блажь» Ильи Поволоцкого, «Отпуск в октябре» Романа Михайлова, «Вверх, вниз» Андрея Сильвестрова, «Лови ночь» Прокопия Бурцева, «Крецул» Александры Лихачевой, «Свет» Антона Коломееца, «Русские сны» Антона Елисеева, «Лиссабон» Светланы Филипповой, «Я твой бог: криками на бэках» Артура Комиссарова и «Один маленький ночной секрет» Наталии Мещаниновой (только региональные показы). Фильмом закрытия станет «Сказка» Александра Сокурова.

В секции «Короткий метр» собраны короткометражные фильмы, ставшие в течение года победителями международных или отечественных кинофестивалей. Так ученик Александра Сокурова Андрей КречетовДом, в котором мы жили») победил на фестивале в Шанхае, выпускница МШНК грузинка Саломе КинцурашвилиБеглец») — во французском Анжере, Евгений МарьянМне надо вам что-то сказать») — в Калининграде на фестивале «Короче», Саша Карелина (DVA) — редкая участница от России в конкурсе Роттердама. Есть в программе и две мировые премьеры — новые работы кинокритика Дениса ВиленкинаС красной строки») и Артура ГригорьеваВыдающиеся дни»).

«Один маленький ночной секрет», «Крецул» и «Молодой папа» дополнили программу фестиваля КАРО.Арт
фото: К/ф «Я твой бог: криками на бэках»

В программе «Классика» мы вспоминаем бессмертные фильмы Робера БрессонаНаудачу, Бальтазар»), Витторио де СикиПохитители велосипедов»), Вима ВендерсаПариж, Техас»), Марко ФеррериДиллинджер мертв»), Жан-Люка ГодараМужское - женское»). Особое событие на фестивале — показы 7-часового «Сатанинского танго» венгерского мастера авторского кино Белы Тарра.

Среди проектов театральной программы Фестиваля КАРО.Арт будут представлены записи спектаклей, режиссерские мастер-классы и фильмы, посвященные театру.

Полная программа фестиваля доступна на сайте фестиваля.
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Фильмы Александра Сокурова, Аличе Рорвахер и Романа Михайлова покажут на фестивале КАРО.Арт
персоны
БаложиРобер БрессонВим ВендерсДенис ВиленкинЖан-Люк ГодарАртур ГригорьевВитторио Де СикаДжим ДжармушАнтон КоломеецНиколай КомягинАндрей КречетовТеодор КурентзисАлександра ЛихачёваВладимир МартыновПьетро МарчеллоЕвгений МарьянНаталия МещаниноваРоман МихайловЮрий Муравицкий (II)Мануэл де ОливейраАлександр Петров (IV)Илья ПоволоцкийАндрей СильвестровАлександр СокуровАбель ФеррараМарко ФеррериСветлана Филиппова (IV)Микеланджело Фраммартино
фильмы
Анатомия паденияБлажьВ мужском и женском родеВ паутинеДиллинджер мёртвДолина АвраамаДом, в котором мы жилиДыраКрецулЛиссабонМне надо вам что-то сказатьМолодой папаОменОтпуск в октябреПариж, ТехасПохитители велосипедовРусские сныСветСказкаСкарлетТакова жизнь, Бальтазар

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«Один маленький ночной секрет», «Крецул» и «Молодой папа» дополнили программу фестиваля КАРО.Арт фотографии
«Один маленький ночной секрет», «Крецул» и «Молодой папа» дополнили программу фестиваля КАРО.Арт фотографии
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