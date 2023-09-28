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Аня Чиповская, Алексей Попогребский и Надежда Васильева вошли в жюри кинофестиваля «Маяк»

28 сентября
2023 год

Новости кино >>
28 сентября 2023
Фестиваль «Маяк», который пройдет в Геленджике с 5 по 9 октября, объявляет состав жюри. Об этом сообщается на сайте смотра.

Аня Чиповская, Алексей Попогребский и Надежда Васильева вошли в жюри кинофестиваля «Маяк»
фото: Аня Чиповская в сериале «Пассажиры»

Председателем жюри станет продюсер Игорь Толстунов. Вместе с ним лауреатов фестиваля определят актер, режиссер и продюсер Данила Козловский, режиссер и сценарист Алексей Попогребский, актриса Аня Чиповская, художник кино Надежда Васильева-Балабанова, кинокритик и продюсер Лев Карахан.

Жюри предстоит выбрать победителей в следующих номинациях: «Гран-при кинофестиваля — Лучший фильм», «Лучшая работа режиссера», «Лучший сценарий», «Лучшая работа оператора», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучший дебют».

Всего в конкурсной программе кинофестиваля «Маяк» представлено 10 игровых полнометражных картин.
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Аня Чиповская, Алексей Попогребский и Надежда Васильева вошли в жюри кинофестиваля «Маяк» фотографии
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