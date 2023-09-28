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Александра Ребенок поможет Занозиным решить квартирный вопрос в продолжении «Против всех»

28 сентября
2023 год

Новости кино >>
28 сентября 2023
Премьера второго сезона комедийного сериала «Против всех» состоится 16 октября на START. В день премьеры будут доступны две серии проекта, далее эпизоды будут выходить раз в неделю по понедельникам, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Александра Ребенок поможет Занозиным решить квартирный вопрос в продолжении «Против всех»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Во втором сезоне Занозины продолжат бороться за дом деда Захара с застройщиком современного ЖК, чьи интересы теперь будет представлять безбашенная генеральская дочь Барбара (Александра Ребенок). Ее методы борьбы агрессивны и жестоки, она готова пойти на все, чтобы снести дом Занозиных. Борьба продолжится и на любовном фронте: пока Василиса переживает исчезновение Германа, Витек не сдается и пытается занять место Германа не только в ее сердце, но и на работе.

К своим ролям вернутся Николай Добрынин, Сергей Лавыгин, Александра Урсуляк, Тимофей Елецкий и Василина Юсковец. Также во втором сезоне появится телеведущий Дмитрий Борисов.

Александра Ребенок поможет Занозиным решить квартирный вопрос в продолжении «Против всех»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

По словам Александры Ребенок, в продолжении истории ее героиня становится двигателем сюжета: «Кажется, что Занозины зашли в тупик — но тут появляется Барбара, которая решает вопросы четко и бескомпромиссно. При этом я не могу назвать ее плохим или жестоким человеком. Семья для нее — очень сложное понятие. Родители хотели мальчика, папа генерал, мамы нет. Но у нее есть потенциал, чтобы меняться, Барбара вообще очень интересный персонаж. Например, она эстет и гурман, любит экзотическую кухню. Не буду раскрывать меню, но благодаря этой роли я многие блюда попробовала впервые в жизни».

Александра Урсуляк рассказывает, что главная ценность проекта — любовь и семья: «Моя героиня Вася все время пытается что-то изменить в своей жизни, но все равно остается преданной семье. Несмотря на то, что она, может быть, не о такой жизни мечтала. Даже сварливого свекра Вася не то чтобы терпит, а, скорее, понимает и любит. И она для него островок надежности. На съемочной площадке у нас сложилась такая же семейная атмосфера, и, мне кажется, в сериале это очень чувствуется».

Александра Ребенок поможет Занозиным решить квартирный вопрос в продолжении «Против всех»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

По словам Сергея Лавыгина, который играет сразу двух персонажей — братьев-близнецов — в новом сезоне героям ничего не дастся легко: «Германа и Витька ждут новые перипетии, борьба за счастье продолжается. Будут замешаны и любовь, и преступления, и наказания. Перед Васей тоже стоит сложный выбор, в ее душе продолжается отчаянное сражение ума и сердца. Ни Витек, ни Герман сдаваться не намерены».

Премьера «Против всех» состоялась на START в январе этого года. Сразу после премьеры первый сезон возглавил топ по зрителям на START, обогнав второй сезон «Вампиров средней полосы» и показал отличные цифры на СТС — приключения семьи Занозиных посмотрели 20 млн россиян.
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Александра Ребенок поможет Занозиным решить квартирный вопрос в продолжении «Против всех» фотографии
Александра Ребенок поможет Занозиным решить квартирный вопрос в продолжении «Против всех» фотографии
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