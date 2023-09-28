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Юлия Пересильд взойдет на российский престол в трейлере «Императриц»

28 сентября
2023 год

Новости кино >>
28 сентября 2023

В сети появились тизер-трейлер и постер художественно-документального фильма Андрея Кравчука «Императрицы». Картина выйдет в прокат 26 октября, сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип», выступающей дистрибьютором проекта.

Юлия Пересильд взойдет на российский престол в трейлере «Императриц»
фото: Пресс-служба компании 1-2-3 Production

Фильм рассказывает о первых императрицах Российской империи: Екатерине I (Ксения Утехина), Анне Иоанновне (Анна Уколова) и главной героине фильма – Елизавете Петровне, роль которой исполнила Юлия Пересильд.

Петр I пообещал маленькой дочери Елизавете, что выдаст ее замуж за Людовика XV, и она станет королевой Франции. Но все планы, в том числе договоренности с французским королем, рушатся вместе со смертью великого монарха: Петр I уходит из жизни, не успев назначить наследника. Так начинается безжалостная и беспощадная эпоха дворцовых переворотов – время интриг и борьбы за власть.

Лента создана в рамках цикла исторических проектов «Русь» о событиях и личностях, которые приняли участие в формировании великой Российской империи, и является продолжением фильма «Петр I. Последний царь и первый император», который стал самой кассовой художественно-документальной картиной в истории российского проката.



«Наш фильм о том, как молодая империя в результате дворцовых переворотов оказалась в руках женщин. Петр I подтолкнул Россию вперед, и эта энергия, этот толчок позволил стране не только устоять, но и приобрести красоту и авторитет. Консультантами на проекте были лучшие историки, которые специализируются на этом периоде. Мы снимали во дворцах, строили павильоны, воссоздавали десятки костюмов – как известно, одна только Елизавета Петровна никогда не надевала один и тот же наряд дважды. С ролью Елизаветы блестяще справилась Юлия Пересильд. Работать с ней было очень приятно: удивительно талантливая, точная, имеющая характер и человеческий стержень, без чего очень трудно сыграть императрицу», — говорит режиссер Андрей Кравчук.

К своим ролям вернутся актеры проекта «Петр I. Последний царь и первый император» — Иван Колесников, Ксения Утехина и Игорь Гордин. К проекту присоединилась Ольга Лерман, которая воплотила образ Екатерины II. Петра III сыграет Евгений Шварц, а роль юного возлюбленного Елизаветы, Алексея Разумовского, исполнил Роман Васильев. Маленькую Елизавету Петровну сыграла Мария Пересильд.

Съемки проходили в Москве и Санкт-Петербурге: было задействовано множество дворцов и усадеб, чтобы детально воссоздать дух эпохи. Кроме того, специально для фильма были созданы десятки костюмов, максимально приближенных к подлинным нарядам императриц.
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Роман ВасильевИгорь ГординИван КолесниковАндрей КравчукОльга ЛерманМария ПересильдЮлия ПересильдАнна УколоваКсения УтехинаЕвгений Шварц (II)
фильмы
ИмператрицыПётр I. Последний царь и первый император

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Юлия Пересильд взойдет на российский престол в трейлере «Императриц» фотографии
Юлия Пересильд взойдет на российский престол в трейлере «Императриц» фотографии
Юлия Пересильд взойдет на российский престол в трейлере «Императриц» фотографии
Юлия Пересильд взойдет на российский престол в трейлере «Императриц» фотографии
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