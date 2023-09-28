Международный кинофестиваль «Послание к человеку» объявил состав конкурсной программы 2023 года

Отборочная комиссия 33-го Международного кинофестиваля «Послание к человеку», который состоится в Санкт-Петербурге с 20 по 28 октября 2023 года, объявила состав конкурсных программ. В Международном, Национальном и Экспериментальном конкурсе In Silico жюри и зрители оценят 63 картины.
«Нам хотелось, чтобы Международный конкурс, несмотря ни на что, был действительно интернациональным, потому что мы верим в интернационал искусства за пределами поляризующей людей политики. В залах и на сеансах Международного конкурса Европа будет встречаться с Россией, обеими Америками, Азией, Ближним Востоком и Африкой. Это то, как все и должно быть», – говорит председатель отборочной комиссии Международного конкурса Михаил Ратгауз.
В конкурсе 8 полнометражных и 25 короткометражных работ из Греции, Германии, Канады, Бельгии, Франции, Аргентины, Марокко, Бразилии, США, Индии, Испании и других стран, в том числе «Замок» аргентинского режиссера Мартина Бенчимоля и «Географии одиночества» канадки Жаклин Миллс.
фото: кадр из фильма "Географии одиночества"
Россию в основном международном конкурсе представляет только одна работа — «Сумерки» Владимира Эйснера. По словам Ратгауза эта картина является документальной сагой русской жизни трех последних десятилетий и честно реагирует на на встречу с историческими катаклизмами.
В Национальный конкурс «Послания к человеку» вошло 14 работ. Отборщики программы традиционно ставят перед собой задачу нащупать тенденции современного документального кино, снятого на русскоговорящем пространстве.
«Одна из главных тем, с которой сегодня работают документалисты, – это память, обращение к прошлому, к архивам, семейным и государственным», – рассказывают кураторы Национального конкурса Константин Шавловский и Наталия Пылаева, – «С прошлым работают такие разные картины как «Колбаса Митрофана Аксенова» классика российского документального и игрового кино Алексея Федорченко, «Предлагаемые обстоятельства» Никиты Ефимова, производственная хроника одной постановки театра «Современник» или документальный коллаж Маши Черной «За отсутствующих здесь дам!», собранный из купленных в интернете пленок с чужой семейной хроникой.
Вторая тема – это юность, попытка режиссеров вглядеться в будущее, за лицами и действиями молодых героев угадать его образ. Что ждет героев фильма «Артем и Ева» Евгения Милыха, бросивших вызов общественным нормам, или витальную героиню «Заполярной экскурсии» Сергея Масальского, лишенную родительских прав и работающую в кочегарке? Особняком в конкурсной программе стоят фильмы «Циркус» Яны Рейнсон, посвященный ростовскому передвижному цирку Frankoni, и «Лосенок» Елены Копцевой, рассказывающий о сотруднице Сумароковской лосиной фермы. Эти фильмы схватывают пресловутое здесь-и-сейчас, в них можно увидеть точные и сильные метафоры состояния современного российского общества».
фото: кадр из фильма "Артем и Ева"
«Счастливый» 13-й выпуск короткометражного экспериментального конкурса In Silico представляет 16 фильмов из 11 стран – как всегда колоритный набор внежанровых авторских работ, приглашающих зрителей к размышлениям о природе киноэкрана, войне и мире, одиночестве, эмиграции, безумии, надежде, иррациональном поведении клеток, и красоте полевых цветов», – так описывает программу Международного конкурса короткометражных экспериментальных фильмов In Silico ее отборщик Михаил Железников.
Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского Фонда Культурных инициатив и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Кинопоказы и другие события Фестиваля пройдут на центральных площадках Санкт-Петербурга: в киноцентре «Дом Кино», киностудии «ЛенДок», в кинотеатрах «Аврора», «Родина», «Ленфильм», «Великан Парк», в «Доме Радио», на сцене и в Медиатеке Новой сцены Александринского театра, а также в книжном магазине «Порядок слов».
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