Не стало актера Майкла Гэмбона

Майкл Гэмбон родился 19 октября 1940 года в Дублине, Ирландия. Спустя пять лет семья переехала в Англию. Майкл учился в католическом колледже. Бросил учебу и устроился на инструментальный завод, где работал в течение семи лет. Выступал с труппой рабочего театра «Юнити».
В 1962-м стал актером Дублинского драматического театра «Гейт». Работал в Королевском Национальном театре в Лондоне. Актер сотрудничал с выдающимися режиссерами — Лоуренсом Оливье, Франко Дзеффирелли, Линдсеем Андерсоном. С 1967 года несколько лет был актером Бирмингемского репертуарного театра, затем работал в разных театрах Великобритании.
В кино Майкл Гэмбон практически около двадцати лет играл второстепенные и эпизодические роли, будучи выдающимся театральным мастером. В 1985 году Гэмбон исполнил роль Оскара Уайльда в фильме «Оскар». Роль Филиппа Марлоу в телефильме «Поющий детектив» (1986) принесла актеру успех у зрителей и Премию Британской киноакадемии. В последующее десятилетие Гэмбон играл много и в основном острохарактерные роли - в ирландской кинодраме «Человек, не стоящий внимания» (1994), в кинолентах «Крылья голубки» (1997), «Сонная лощина» (1999), «Жены и дочери» (1999), «Госфорд парк» (2000). Начиная с третьей части саги о Гарри Потере, Гэмбон воплотил образ профессора Альбуса Дамблдора.
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