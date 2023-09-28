Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Не стало актера Майкла Гэмбона

28 сентября
2023 год

Новости кино >>
28 сентября 2023
Британский актер Майкл Гэмбон, известный по роли Альбуса Дамблдора в серии фильмов о Гарри Поттере, умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на семью артиста.

Не стало актера Майкла Гэмбона
фото: Jane Bown/the Observer

Майкл Гэмбон родился 19 октября 1940 года в Дублине, Ирландия. Спустя пять лет семья переехала в Англию. Майкл учился в католическом колледже. Бросил учебу и устроился на инструментальный завод, где работал в течение семи лет. Выступал с труппой рабочего театра «Юнити».

В 1962-м стал актером Дублинского драматического театра «Гейт». Работал в Королевском Национальном театре в Лондоне. Актер сотрудничал с выдающимися режиссерами — Лоуренсом Оливье, Франко Дзеффирелли, Линдсеем Андерсоном. С 1967 года несколько лет был актером Бирмингемского репертуарного театра, затем работал в разных театрах Великобритании.

В кино Майкл Гэмбон практически около двадцати лет играл второстепенные и эпизодические роли, будучи выдающимся театральным мастером. В 1985 году Гэмбон исполнил роль Оскара Уайльда в фильме «Оскар». Роль Филиппа Марлоу в телефильме «Поющий детектив» (1986) принесла актеру успех у зрителей и Премию Британской киноакадемии. В последующее десятилетие Гэмбон играл много и в основном острохарактерные роли - в ирландской кинодраме «Человек, не стоящий внимания» (1994), в кинолентах «Крылья голубки» (1997), «Сонная лощина» (1999), «Жены и дочери» (1999), «Госфорд парк» (2000). Начиная с третьей части саги о Гарри Потере, Гэмбон воплотил образ профессора Альбуса Дамблдора.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Александр Егерев   28.09.2023 - 16:08
Светлая память. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Майкл Гэмбон
фильмы
Гарри Поттер и Принц-полукровка

фотографии >>
Не стало актера Майкла Гэмбона фотографии
Не стало актера Майкла Гэмбона фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ион Друцэ
28 сентября ушёл из жизни писатель Ион Друцэ.

День рождения >>

Керим Аннанов
Александр Голобородько
Наталья Данилова (II)
Денис Жариков
Владимир Зайцев
Ольга Калашникова
Яна Крайнова
Александра Титова
Владимир Турчинский
Брижит Бардо
Хилари Дафф
Сильвия Кристель
Марчелло Мастроянни
Кирстен Праут
Мира Сорвино
Наоми Уоттс
все родившиеся 28 сентября >>

Афиша кино >>

1993
драма, исторический фильм
Россия, 2023
Миттельмарш
драма, комедия
Россия, 2022
Догмен
боевик, драма, фильм о животных
Франция, 2023
Заклятие. Зло внутри
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Луна
драма, научная фантастика
Южная Корея, 2023
Великая ирония
драма, комедия, мелодрама, триллер
Великобритания, США, Франция, 2023
Иван Семёнов: Большой поход
комедия
Россия, 2023
Озеро страха. Присутствие
драма
Мексика, 2022
Принцесса и Руна времени
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, фэнтези
Чехия, 2020
Фантом
боевик, исторический фильм, триллер
Южная Корея, 2023
Неестественный отбор
социальная драма
Россия, 2022
Тут все свои
комедия
Россия, Сербия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram