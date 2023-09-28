Журналист Алексей Филимонов пишет резонансную статью о необычной фотомодели в сериале «Уголёк»

Сериал «Уголек» поднимает сложную социальную тему защиты детей. Основной посыл истории в том, что ребенок – не до конца сформированная личность с хрупкой психикой, он нуждается в любви, понимании и защите. Любая детская травма может разрушить всю дальнейшую жизнь человека, поэтому взрослые должны брать полную ответственность за судьбу будущего поколения. В основе идеи сериала лежат реальные события, художественно адаптированные в процессе создания проекта.
«Я начинала писать эту историю с одной целью, а закончила с другой. Почему? Потому что я была в ее детстве. Разрушенном, изгаженном, испохабленном. Я погрузилась в это. Вся история «Уголька» для меня – это история ребенка, над которым надругались и который жаждет, чтобы его любили. Обществу хочется, чтобы она заткнулась, и именно поэтому я хочу, чтобы ее голос звучал», — рассказала Анна Козлова, автор сценария и шоураннер.
По сюжету, Андрей (Алексей Филимонов) – журналист с большими амбициями – подходит к своему сорокалетию как финансовый и эмоциональный банкрот. Встреча с юной Сашей по прозвищу Уголёк (Варвара Макарова) – необычной фотомоделью с обгорелой кожей – дарит ему шанс начать все с чистого листа. Он пишет о судьбе Уголька статью, которая вызывает широкий общественный резонанс. Андрей отправляется на родину Саши, в Петропавловск-Камчатский, чтобы расследовать другие факты из ее прошлого. Андрею предстоит провести тяжелую работу, чтобы раскрыть правду и донести ее до своих читателей. Пройти это испытание ему помогает Саша, которая, несмотря на тяжелую травму детства, оказывается способной вывести его из жизненного тупика.
«Съемки проходят настолько круто, что мне не хватает слов, чтобы все это сформулировать. Мне нравится абсолютно все, и я до сих пор не могу поверить, что это происходит со мной. Конечно, мой модельный опыт помогает. Как минимум, в работе с камерой, как максимум, в понимании моей героини. С 14 лет я видела очень много разных девочек, работающих в этой индустрии, и должна сказать, что истории многих часто повторяются», — отметила Варвара Макарова.
«Мы все спорим, осуждаем или поддерживаем, думаем в контексте разных этик – в этом заключается наше современное существование. А когда вскрывается правда, она выжигает все вокруг, сжигает привычный нам мир. Вот про это наше кино. Про конец света», — поделилась Мария Агранович.
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